ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы. И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы. 1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів

2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів.... 1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів.... Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё.

Просто как факт.

При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы.

Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет. Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё.Просто как факт.При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы.Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.

1 Я не оправдувався, я також просто озвучив факти2 Є три категорії моїх опонентів- совки , на думку яких кляті капіталісти наживаються на працівниках і тому ті в кого вже є капітал -можуть його постійно збільшувати за рахунок нещасних пригноблених-самі при цьому нічого не витрачаючи...- сопливі студенти , як добре знають як вони збільшать свій капітал в десять разів що року... але те що вони в цього не роблять-винувати знову ж кляті власники капіталів які не розсказують звідки взяти початковий- фантазери від економіки, в яких капітал росте згідно з умовами створеними можновладцями...3 Так отКапітал росте згідно з умовами..... ствоерини власником капіталу...В мене вже відсутнє що перше, що друге, що третє..ТомуНаявність можливостей - не говорить про те що я їх ЗОБОВЯЗАНИЙ реалізовувати....Я перехожу у фазу ВИТРАТ відсотків з капіталу , надіючись що мої нащадки забезпечать необхідний рівень дохідності і мені не прийдеться влазити в тіло капіталу.