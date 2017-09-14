RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Было бы вам хотя бы лет на 10 меньше и не было бы уже достаточного капитала, вы бы над этими аргументами посмеялись.
Так вміння ефективно вибирати час і дію -відрізняє успішного практика від просравших все теоретиків.

Время жизни человек не выбирает.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:49

місце сидіння визначає наратив галдіння

  fler написав:
  ЛАД написав:2. Сегодня на полигонах тренируются не срочники, а солдаты, которые завтра будут на фронте.

Ну то навіщо витрачати снаряди, форму, їжу й техніку на срочників, які зараз на фронт не поїдуть (а потім хз)? Багато зайвих грошей і навчальних центрів у країни?

звичайно, поізносівшийся Микола кращий резервіст із прискореного БВП, чим свіжопідготовлений син флер, що пройшов повноцінну строкову службу
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:54

  flyman написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:2. Сегодня на полигонах тренируются не срочники, а солдаты, которые завтра будут на фронте.

Ну то навіщо витрачати снаряди, форму, їжу й техніку на срочників, які зараз на фронт не поїдуть (а потім хз)? Багато зайвих грошей і навчальних центрів у країни?

звичайно, поізносівшийся Микола кращий резервіст, чим свіжопідготовлений син флер (місце сидіння визначає наратив галдіння)

Тут fler права.
"поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25.
Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:04

flyman
звичайно, поізносівшийся Микола кращий резервіст із прискореного БВП, чим свіжопідготовлений син флер, що пройшов повноцінну строкову службу


Пане Флайман, якщо ви про сина Флер, то чому б вам і собі не камінг-аутнутися.. А ви свого часу строкову службу відслужили? Ні? А чому? Де було тоді «дєло»? Чи сітківка ще свіжесклеєною зразу почала слоїтися, жовтіти і відпадати?
Так що там завадило?
