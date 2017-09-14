Тут fler права. "поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25. Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".
budivelnik написав:2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
зате буйдівельникам легко співати фантазії про те, як інші будуть обмежувати себе життям роками родиною на менш половини від трьох мінімалок, бо іншу частину накопичувати.
ЛАД написав:Было бы вам хотя бы лет на 10 меньше и не было бы уже достаточного капитала, вы бы над этими аргументами посмеялись.
Так вміння ефективно вибирати час і дію -відрізняє успішного практика від просравших все теоретиків.
Время жизни человек не выбирает.
1 Людина не може вибрати дату народження, дуже рідко може вибрати дату смерті(хоча й впливає на протязі всього життя наближаючи чи віддаляючи цю дату стилем свого життя) 2 А от НА ПРОТЯЗІ життя, людина МОЖЕ вибрати коли, де і що вона буде робити.
І от цей вибір і перетворює Просту людину в людину відповідальну за свою діяльність або людину яка передає відповідальність - іншим..., не розуміючи що навіть передавши відповідальність розумному-не факт що діяльність цього розумного буде відповідати тому що людина мріяла отримати від цієї передачі А от не передавши нікому... немає на кого пеняти , а тому й життя виходить кращим.
detroytred написав: Загальна ж система - домовляння. Як на базарі... Хоча в Статутах на папері ще армійська 😁
статутна система не маштабується. Вас ж носіїв статуту лишилось мало понабирали разного зброду по обявлєнію) та і солдати не 18 літні пацани замкнені в казармі без зброї.
Да нормально вели себе 18 літні пацани і зі зброєю. А нинішні дорослі підлеглі за нормального ставлення до них теж бикувати не повинні.
Різниця отієї совпепівської системи з нинішньої полягає, наприклад, в отакому доволі значимому підході: - за отієї системи вищестоящому командиру-начальнику (ротному, комбату і вище) було важливо нагодовані, вдягнені, навчені і т.д. рядові-сержанти (підлеглі), і абсолютно похрєн поїв-поспав і т.д. сам отой взводний, ротний, комбат. Вони перевіряли саме це і вимагали від взводного, ротного, комбата саме оцього -- навченності, нагодованості і т.д. солдата. Але! При цьому і сам взводний ротний комбат писав-вимагав від вищестоящих положеного забезпечення для того, щоб навчити-нагодувати-спати вкласти і т.д. І отримував... без купи куп паперів та умовлянь-домовлянь.
А зара це справи самого солдата... Так само і справи самого взводного ротного комбата. Це п-ць, коли комчастини ставить задачу підлеглим --- шукайте собі волонтерів... І коли всім побоку отой солдат... Вимога лише одна --- результат і крутись, як хоч, наче в анекдоті про гаїшника. От всі (на всіх рівнях)) й крутяться, домовляються. Наче на базарі.
Так, то й так. Краще, то й краще. Не мені судити. Але спаліть оті Статути (Закони України, як ніяк) нахрєн, і не обманюйте самі себе і всіх.
detroytred Я так підозрюю , що ви в стройових частинах не служили вже років 20 останніх)) Бо там , особливо в піхоті, ще з 2000-х не давали ніяких запчастин (про форму теж ви прекрасно знаєте, її на базарі часто купляли, бо склади пусті) , зате вимагали від взводного , щоб КамАЗ був на ходу. Взводний вимагав від своїх прапорщиків (техніки підрозділу) , ті срочніка в звільнення відпускали з вимогою принести чи фарбу для автомобілів, чи ГТВ (прокладки-сальники), чи фарбу підлогу в казармі фарбувати. Скинутись з зарплати «на потреби підрозділу» по 5 відсотків в мирний час було нормою. По типу «хлопці, так це ж для себе! Це ж у нас в казармі буде затишно! Це ж ваші службові кабінети чи класи підготовки, ви тут проводите час, це ВАМ треба!» 😅😅 Армія дуже давно «крутиться як може», поки тут дніпропетровські алкоголіки розказують як утримували тут когось податками))
Ще раз для фантазера 1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра 2 Ти в тому самому віці як і я( на 5-10 років молодший) - в чому ТВОЯ перевага ждунізму над моїми рішеннями? 3 Те що РеХфорМи -це погіршення-ти вже зрозумів? а так як ти пенсіонер то жив ти паршиво а помирати прийдеться ще паршивіше у випадку якщо якийсь з можновладців вирішить своє его побалувати і реформи затіє....
і останннє Я писав - 2-3 покоління. Одне вже пройшло... Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях. То чому радієш? прокляттям які будуть сипатись на твою могилу?
Hotab написав:detroytred Я так підозрюю , що ви в стройових частинах не служили вже років 20 останніх)) Бо там , особливо в піхоті, ще з 2000-х не давали ніяких запчастин (про форму теж ви прекрасно знаєте, її на базарі часто купляли, бо склади пусті) , зате вимагали від взводного , щоб КамАЗ був на ходу. Взводний вимагав від своїх прапорщиків (техніки підрозділу) , ті в звільнення відпускали з вимогою принести чи фарбу для автомобілів, чи ГТВ (прокладки-сальники), чи фарбу підлогу в казармі фарбувати. Армія дуже давно «крутиться як може», поки тут дніпропетровські алкоголіки розказують як утримували тут когось податками))
Дик, совдепівська система почала трансформуватися в "українську" одразу з 1991-го.
Я ж не просто так підкреслив про всі рівні зараз. Тобто "крутись, як можеш" було лише до рівня командирів-начальників.
Перечитай текст. Тобто не намагайся підмінити предмет.
Твоя дурна єралашня про хто жив краще-гірше, а також тупі прогнози хто кого прокляне і т.д. --- попий водички, попустить. З (твого) "кращого" життя підприємця ржоть навіть Василь. А капітал ... да раб ти капіталу. Тому троє з чотирьох твоїх дітей не пішли твоїм шляхом.
Дурік, про переваги в тебе постійно голосиш саме ти. Я ж не бачу переваг... ні в мене, ні в тебе. Тому і слова не кажу про свої! переваги. Це в тебе комплекс. ___________________ Тобі в лоба макнути цитатами скільки разів я тобі вказував, що реформи населення сприймає не радушно..., що реформи болючі. То про яке моє розуміння ти заспівав? Звісно реформи це боляче. І тільки потім полегшення-покращення. Але ще гірше, коли боляче від наслідків відсутності реформ. Наслідків, які неодмінно колись настають. А покращення й не світить, бо реформ не було.
detroytred написав:Натрапив на цікаву(( точку зору((
Можна і отак - той, хто згоден або розповідає про слабкості оркоармії та скору поразку оркостану, то ... він під впливом росіпсо, гіркіна, просуває їх наративи. Тобто вводить в оману українського глядача. Бо "Це заколисує та заспокоює.", "створює ілюзію слабкого ворога і швидкої перемоги."
Тобто виходить отака кринжова ситуація, що про ворога тоді взагалі нічого не можна висловлювати. Бо якщо показувати його сильні сторони, то це представиться, як захоплення-звеличення, пропаганда потужності агресора. Якщо ж навпаки, то це теж на млин ворога.
Матриця... Як схоче, так і виставить.
Та навіщо вам Гіркін і росіпсо? Тут Песікот і Шаман прекрасно справляються з цим завданням вже 3,5 роки. Працюють над цим завданням кожен день в поті чола.
Це вже очевидні факти, підтверджені не раз - що в президента все було ок до початку війни. Цікаве інше:
Я розумію, що на деяких керівних посадах у силoвих стрyктyрах на Херсонщині перебували саме ті люди, які були зацікавлені російськoю сторонoю. Це "п’ята колона". Тут нічого дивного немає. Oт той же Сальдо, як приклад, серед політичнoгo керівництва, який свoгo часу був і міським головою, і народним депутатом, і мав певні зв’язки та вплив, зрозуміло. Такі люди, як він, готувалися до приходу "братів". Як ми пoбачили - досить успішно. Дуже боляче було дивитися, як за декілька годин російські війська вже стояли під Херсоном, на лівому березі. Була певна розгубленість. Як це так?! Адже десь за три тижні до цього приїздив президент, був на навчаннях. Йому звітували, що все гаразд. Він навіть провів пресконференцію, що ми спокійні за цей напрямок. Але ми ж бачили, що потім сталося.
- Хто здав Херсон?
- Не знаю. Не можу сказати. Нехай слідчі органи розбираються. Я не суддя. Сподіваюсь, що ті, хто це зробив, будуть покарані, бо у них руки в крові наших вояків і цивільних. Якби був підірваний Антонівський міст, найближча переправа - це Каховка. Там легко контролювати, адже правий берег високий, лівий – нижчий. А наступна - Запоріжжя. Можна було б перегрупувати війська і якось чинити опір.
Джерело: https://censor.net/ua/r3576702 Що б хто мені не говорив, але це лишній раз підтверджує що в Херсоні були "ждуни" і їх було немало і вони займали керівні посади. Для себе я роблю висновок, що якщо навіть у Херсоні з цим були величезні проблема, то що говорити про Крим і Донбас. Там усі(правлячі кола) тотально були за РФ.