Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:40

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут fler права.
"поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25.
Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".

Та зроміло, що в методичці написано, що армія мобілізованих малопридатних Микол після присорених курсів БЗВ краща чим свіжонавчених срочників

Хуже.
Но запрет призыва до 25 не моё решение и не мне его отменять.
Решение спорное, хотя смысл в нём есть.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:41

ПС. Щоб двічі не вставати - 1) я за контрактну армію; 2) бусифікація в Мико йде повним ходом. На днях забрали знайомого - 40 років, вже в навч.центрі, сказали, що буде там аж 50 днів. Тому не треба ля-ля про "відправку на фронт через тиждень".
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:42

  Hotab написав:Бачте як погано, що пан flyman не проходив строкову службу. Та не запамʼятовує, що тут кажуть ті, хто її проходив.
А то б він знав, що срочника в ЗСУ ніколи нічому в армії не вчили , і його методичка потребує оновлення

Не знаю, как в ЗСУ, а в СА, которую все хают, всё-таки учили.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В 91-му Західна Україна - це було ніщо.


А що додалось крім можливості заробітчанствувати ?
ЛАЗ, Електрон взагалі мінуснулись
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).


жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію
я за своє проломлю череп кожному індивідуально, а якщо і вдастся - і колективно
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:49

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Бачте як погано, що пан flyman не проходив строкову службу. Та не запамʼятовує, що тут кажуть ті, хто її проходив.
А то б він знав, що срочника в ЗСУ ніколи нічому в армії не вчили , і його методичка потребує оновлення

Не знаю, как в ЗСУ, а в СА, которую все хают, всё-таки учили.

Коли обрали стратегію переходу на контрактну армію в умовах обмеженого фінансування, то бойову підготовку планували лише для контрактників. Але і її до 2014 року не було))
А срочник в ЗСУ був завжди «обслуга»: тягнути добові наряди, підмітати, мити , вантажити.


Завжди голодний , обірваний.
Єдине що не в підвальній «кавалірці» жив 😅
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:51

  fler написав:........
Зрозуміло також інше - якби стояв вибір - кому йти на фронт - Флайману чи його сину, то Флайман відправив би замість себе сина без вагань. Так само як зараз він волає за необхідність відправки на фронт 18+ (читай - генофонду нації), щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).
Интересный подход.
Но тогда, если следовать логике, надо призывать с 60 лет - вышел на пенсию и на фронт.
Причём в штурмовики. Тех, кто не дожил, поднять из гроба и в строй. Нечего умирать раньше срока!
ПС. Щоб двічі не вставати - 1) я за контрактну армію
Я тоже.
Но что делать, если контрактников не хватает?
Или им надо платить по 5 тыс.? Вот, правда, не уверен, что будет достаточно желающих и за такие деньги.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:55

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:В 91-му Західна Україна - це було ніщо.


А що додалось крім можливості заробітчанствувати ?
ЛАЗ, Електрон взагалі мінуснулись

Ну так за счёт этого и разбогатели.
На востоке только минусовались.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:57

  fler написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут fler права.
"поізносівшийся Микола" завтра окажется на фронте. А о срочниках на фронт мы не говорили - призыв на фронт с 25.
Просто если бы тыловая армия была из срочников, то меньше потребовалось "поізносівшихся Микол".

Та зроміло, що в методичці написано, що армія мобілізованих малопридатних Микол після присорених курсів БЗВ краща чим свіжонавчених срочників

Зрозуміло також інше - якби стояв вибір - кому йти на фронт - Флайману чи його сину, то Флайман відправив би замість себе сина без вагань. Так само як зараз він волає за необхідність відправки на фронт 18+ (читай - генофонду нації), щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).

Вы, как обычно, "перенедопоняли". Выбор между "абсолютно посторонний человек" vs "своя возрастная группа".
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:58

ЛАД
На сході для будівництва об'єктів до Євро-2012 майже не чіпали держ.бюджет, а ось Львівські повністю їм профінансовані
тому є дивним пасаж про ЗУ-2013 що розквітла напротивагу Сходу
