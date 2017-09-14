RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  P.s. Я не понимаю, как может жить страна с постоянным торговым дефицитом. Кроме США.
Соответственно, и города.
Соответственно, и города.
Старая кокотка тоже может неплохо и даже хорошо выглядеть, если хорошо намарафетится


флер розкрила секрет фокусу на попередній сторінці
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:54

Неожиданно...
У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника.

Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик.
уповноважена із захисту державної мови
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:58

  _hunter написав:Неожиданно...
У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника.

Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик.
уповноважена із захисту державної мови


Наслідки для суспільних настроїв можуть бути набагато важче. Треба було виходити на сценарій "перемоги по-фінські" у 2022
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:59

  _hunter написав:Неожиданно...
У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника.

Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик.
уповноважена із захисту державної мови

Ти німецьку вже вивчив ?

Чому ні ? ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:59

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  fler написав:щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).


жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію

флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович, раніше на 50+ вона називала "біосміття"

Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
fler
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:00

Ожиданно

_hunter
Тебе тішить не тільки виїзд українців, а і якомога більше росіянськомовних? 😅
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:05

  fler написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію

флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович, раніше на 50+ вона називала "біосміття"

Тільки не треба перекручувати та фантазувати.

Так а кто первый начал-то? :roll: -- сына сюда притянув.
Или, как раз, вашему 18 подходит?..
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:07

  Hotab написав:_hunter
Неожиданно


Тебе тішить не тільки виїзд українців, а і якомога більше росіянськомовних? 😅

меня забавляет "спортивный бег по граблям" :wink:
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:10

  pesikot написав:
  _hunter написав:Неожиданно...
У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника.

Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик.
уповноважена із захисту державної мови

Ти німецьку вже вивчив ?

Чому ні ? ...

він вивчив "айн бір/бітте шон" йому вистачає)
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:14

  fler написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
жесть
я не хочу жити з такими в одній країні
тому відкривайте швиденько кордони , щоби в мене не було спокуси вирішити питання за ваш рахунок, бо якісь миколаєвські малолітні халамидники вже розкрили рота на мою чесно зароблену пенсію

флер геноцидить по віку та гендеру, як заповідав алоізович, раніше на 50+ вона називала "біосміття"

Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати

Відрпавляти стариків щоб вони рішали за мене не пригадую.
Це тепер модно у таких як флер ростити єдину "черешеньку" та здухувати пилинки, з якою якщо станеться, то життя пішло по пельменю.
flyman
