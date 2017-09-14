RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:08

  Water написав:Тіпа островів більше немає?

Значно поменшало.
fler
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:11

  fler написав:
  Water написав:Тіпа островів більше немає?

Значно поменшало.

Це жарт року.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:12

  fler написав:........
Зрозуміло також інше - якби стояв вибір - кому йти на фронт - Флайману чи його сину, то Флайман відправив би замість себе сина без вагань. Так само як зараз він волає за необхідність відправки на фронт 18+ (читай - генофонду нації), щоб прикрити дупи 50+ (читай - навантаження на пенсійний фонд).

Я тобі відкрию велику держ. таємницю
Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.
Так завжди в усьому світі було.
Гормональний фон.
Зе таких тонкостей не знає, тому ... вам.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:17

  Water написав:
  fler написав:Значно поменшало.

Це жарт року.

Спитайте військових Чим та Як там працюють і що потім залишається на місці ударів.
fler
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:19

  fler написав:
  fox767676 написав: ви повинні вимагати інтенсифікації мирних перемовин..

В Україні їх ніхто не тормозить. Від кого я маю вимагати? Від Миротворця, Переможця чи від Хазяїна?

Від Переможника вимагайте, це ж у його інтересах, бо він трохи гальмує
Якщо б у 2019 вимагали, то там такі умови можно було отримати, що зараз і з тисячею томагавків не досягнеш
Я ось вимагаю, думаєте мені більще за всіх потрібно ?
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:21

  fler написав:
  Water написав:Це жарт року.

Спитайте військових Чим та Як там працюють і що потім залишається на місці ударів.

Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:22

UA

Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.


Але лише після виїзду в Хорватію
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:27

  Hotab написав:UA

Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.


Але лише після виїзду в Хорватію

Якщо в Україні колись будуть вибори, схожи на вибори 2019 - будеш здивований результатом.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ викрила спробу продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ
Служба безпеки запобігла контрабанді критично важливих артилерійських систем: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних АК-176М на суму майже 1,5 млн доларів.
До схеми причетний миколаївський підприємець, який планував вивезти озброєння через фіктивні компанії в ЄС та Південно-Східну Азію, а звідти – до країни-агресора.
Для маскування зброю поміщали у контейнери, що виглядали як бойлери для води.
Зловмисника затримано на етапі підготовки. Під час обшуків вилучено:
▪️ артилерійські установки
▪️ комплектуючі до військових катерів
▪️ документи з іноземними компаніями
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:29

  UA написав:
  fler написав:
  Water написав:Це жарт року.

Спитайте військових Чим та Як там працюють і що потім залишається на місці ударів.

Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?

Та да, по заболоченим островам, де два москалі на весь острів, площею 1 км2
