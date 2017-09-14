RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:35

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.


Але лише після виїзду в Хорватію

Якщо в Україні колись будуть вибори, схожи на вибори 2019 - будеш здивований результатом.


Мене важко чимось здивувати.
Піпл вчиться і робить висновки лише на власних синцях.
Я в 2013 році був в щоці, який «регіанальний» (партія регіонів) Херсон. І навіть анексія Криму мало змінила піпл. І лише вмившись власною кровʼю в окупації, поживши переселенцями хз де, прийшло прозріння «о, кацапьйо сволота!»
Дійсно? А до цього не видно було?
Тому… я не здивуюсь абсолютно нічому
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:38

  fler написав:Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати


Классные рассуждения пошли "кто должен умереть 20-летний или 50-летний".... Прям в стиле советских историй как в бараках Гулага каждый вечер расстреливали самого слабого которого остальные выпихнут из барака.

А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:42

  UA написав:
  fler написав:
  Water написав:Це жарт року.

Спитайте військових Чим та Як там працюють і що потім залишається на місці ударів.

Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?

Соскін має підозру, що РФ передала КНДР ракетні технології для можливості доставки ЯЗ до США, і з цим пов'яна заява Венса про готовність надати Україні Томагавки
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:44

  katso написав:
  fler написав:Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати


Классные рассуждения пошли "кто должен умереть 20-летний или 50-летний".... Прям в стиле советских историй как в бараках Гулага каждый вечер расстреливали самого слабого которого остальные выпихнут из барака.

А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?

тьотя перевозбудилась від думки про відновлення строкової служби юнаків і почала звинувачувати тих, хто "пожили життя" у "хованні за спинами" молодняка
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:47

  Water написав:Та да, по заболоченим островам, де два москалі на весь острів, площею 1 км2

Дрогаль зазначив, що загальні втрати окупантів на цьому напрямку за тиждень склали 82 військових убитими та пораненими, а також 80 одиниць техніки та озброєння.


  UA написав:Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?

Це шо з переляку?))) Шось сьогодні дуже багато фантазій..

До речі, панове, хто в темі по ЗАЕС? Чого чекаємо?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:48

  fler написав: в темі по ЗАЕС? Чого чекаємо?

яка там тема?
