Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:35
UA написав: Hotab написав:UA
Пересічним 50+ стає дещо пох хто там керує, і якою саме державою керує.
Але лише після виїзду в Хорватію
Якщо в Україні колись будуть вибори, схожи на вибори 2019 - будеш здивований результатом.
Мене важко чимось здивувати.
Піпл вчиться і робить висновки лише на власних синцях.
Я в 2013 році був в щоці, який «регіанальний» (партія регіонів) Херсон. І навіть анексія Криму мало змінила піпл. І лише вмившись власною кровʼю в окупації, поживши переселенцями хз де, прийшло прозріння «о, кацапьйо сволота!»
Дійсно? А до цього не видно було?
Тому… я не здивуюсь абсолютно нічому
4
4
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:38
fler написав:
Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
Классные рассуждения пошли "кто должен умереть 20-летний или 50-летний".... Прям в стиле советских историй как в бараках Гулага каждый вечер расстреливали самого слабого которого остальные выпихнут из барака.
А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:42
UA написав: fler написав: Water написав:
Це жарт року.
Спитайте військових Чим та Як там працюють і що потім залишається на місці ударів.
Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?
Соскін має підозру, що РФ передала КНДР ракетні технології для можливості доставки ЯЗ до США, і з цим пов'яна заява Венса про готовність надати Україні Томагавки
1
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:44
katso написав: fler написав:
Тільки не треба перекручувати та фантазувати. Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
Классные рассуждения пошли "кто должен умереть 20-летний или 50-летний".... Прям в стиле советских историй как в бараках Гулага каждый вечер расстреливали самого слабого которого остальные выпихнут из барака.
А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
тьотя перевозбудилась від думки про відновлення строкової служби юнаків і почала звинувачувати тих, хто "пожили життя" у "хованні за спинами" молодняка
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 29 вер, 2025 21:47, всього редагувалось 1 раз.
1
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:47
Water написав:
Та да, по заболоченим островам, де два москалі на весь острів, площею 1 км2
Дрогаль зазначив, що загальні втрати окупантів на цьому напрямку за тиждень склали 82 військових убитими та пораненими, а також 80 одиниць техніки та озброєння.
UA написав:
Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?
Це шо з переляку?))) Шось сьогодні дуже багато фантазій..
До речі, панове, хто в темі по ЗАЕС? Чого чекаємо?
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:48
fler написав:
в темі по ЗАЕС? Чого чекаємо?
яка там тема?
