А я ж тому в профільній гілці тому і казав, що ти знаєш лише цю «хворобу» і в якості лайки всім її вішаєш. Не ходи більше в ту тему, тобі достатньо форуму щось типу «мєнтобидло, або як поважають наші ксіви».
Фокс, лови відповідь на своє питання: "Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне завершити війну до кінця 2025 року і готова до будь-яких мирних переговорів. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Сибіга наголосив: «Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року»."
Від 5 до 7 важких транспортних літаків Boeing C-17A Globemaster III ВПС США з невідомим вантажем вирушили сьогодні з материкової частини країни у напрямку Європи. Понад 10 літаків-заправників ВПС США сьогодні вночі масово вилетіли з материкової частини країни до Європи з невідомої причини.
fler написав:Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати
"Пожили життя"? Хммм... це - дуже слизький шлях. Ви життя вже пожили? То йдіть воювати замість сина.
Де саме Ви бачите точку відрізу? Який вік? Хто вирішуватиме хто пожив, а хто - ні? Ви тут учора чи позавчора переймались крокодилячими сльозами про долю евакуйованих чи неевакуйованих людей з прифронтових районів. Не знаю чи знаєте Ви, але, окрім дітей з їхніми божевільними батьками, які досі там залишились, переважна більшість там - люди дуже похилого віку. На Ваш погляд, вони вже своє пожили? Якщо так, чому Ви 30-річних хочете тримати зачиненими у країні? Може, нехай вони теж поживуть?
Я розумію чому Ви взагалі це пишите - Ви хочете, щоб Ваш син пережив війну. Але чесно буде ціною свого життя йому це пропонувати, а не казати, що якісь інші 50-річні "вже пожили". Я згоден з katso, що нехай кожен сам вирішує свою долю, бо якщо ми перетворимось на країну, де у громадянина є термін придатності, то це буде навіть не середньовіччя. Тоді ЛАД правий, що потрібно воювати пенсіонерами.
Дивно від Вас чути такі слова, але Ви і лицемірство завжди йшли десь поруч.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 29 вер, 2025 22:13, всього редагувалось 4 разів.
А я ж тому в профільній гілці тому і казав, що ти знаєш лише цю «хворобу» і в якості лайки всім її вішаєш. Не ходи більше в ту тему, тобі достатньо форуму щось типу «мєнтобидло, або як поважають наші ксіви».
Поцілуй Фейлиса в зад
А на словах що передати? Що ти закоханий, але нерішучий?
fler написав:Фокс, лови відповідь на своє питання: "Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне завершити війну до кінця 2025 року і готова до будь-яких мирних переговорів. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Сибіга наголосив: «Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року»."
Від 5 до 7 важких транспортних літаків Boeing C-17A Globemaster III ВПС США з невідомим вантажем вирушили сьогодні з материкової частини країни у напрямку Європи. Понад 10 літаків-заправників ВПС США сьогодні вночі масово вилетіли з материкової частини країни до Європи з невідомої причини.
Краще скажи який сенс було восени 2022 писати указ про заборону перемовин з путіним? щоб дати росіянцям зайвий привід похіхікати зараз ? Україна постійно відстає на декілька кроків від розвитку ситуації
fler написав:Фокс, лови відповідь на своє питання: "Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне завершити війну до кінця 2025 року і готова до будь-яких мирних переговорів. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Сибіга наголосив: «Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми хочемо закінчити війну цього року»."
Від 5 до 7 важких транспортних літаків Boeing C-17A Globemaster III ВПС США з невідомим вантажем вирушили сьогодні з материкової частини країни у напрямку Європи. Понад 10 літаків-заправників ВПС США сьогодні вночі масово вилетіли з материкової частини країни до Європи з невідомої причини.
Завезти менекени та забрати контингент в Портленд.
узкі вже зробили леп, більше 200км, щось довго робили але якось так. На днях в гостях вже був з магате, через пару міс скажуть типу що для забезпечення безпеки на заєс, вона буде під контролем росіян. Все, гудбай, віджато, і можна загружать.
Water написав:Та да, по заболоченим островам, де два москалі на весь острів, площею 1 км2
Дрогаль зазначив, що загальні втрати окупантів на цьому напрямку за тиждень склали 82 військових убитими та пораненими, а також 80 одиниць техніки та озброєння.
UA написав:Ракета Фламинго з ядерною боєголовкою?
Це шо з переляку?))) Шось сьогодні дуже багато фантазій..
Яких фантазій? Втрати за тиждень на цьому напрямку, там напрямок 100 з гаком кілометрів. Чому до сих пір стоять віадуки через залізницю та канали? Це логістичні шляхи, по яким москалі підвозять все на світі у т.ч. до островів. Це все гахнуть, якщо з ваших слів є чим, вони самі до Криму звалять. У мне зараз там нема у кого спитать. Якщо у вас є- на форумі існують приватні повідомлення, давайте контакти хто там вундервафлею по знищенню островів володіє- поспілкуємось.
узкі вже зробили леп, більше 200км, щось довго робили але якось так. На днях в гостях вже був з магате, через пару міс скажуть типу що для забезпечення безпеки на заєс, вона буде під контролем росіян. Все, гудбай, віджато, і можна загружать.
Віджато це коли запеклі бої були. ЗАЕС як і весь Південь шашличник просто віддав.