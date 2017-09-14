Додано: Пон 29 вер, 2025 22:07

fler написав: Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати Згадайте себе у віці 18-25 та порівняйте з тим, що зараз. Якщо у вас є відчуття, що ви "пожили життя", то може треба дати пожити і іншим (молоді 18-25), а не ховатися за їх спинами? Якщо у вас нема відчуття, що ви "пожили життя", то це означає, що життя пройшло повз вас - тут можна вам лише поспівчувати

"Пожили життя"? Хммм... це - дуже слизький шлях. Ви життя вже пожили? То йдіть воювати замість сина.Де саме Ви бачите точку відрізу? Який вік? Хто вирішуватиме хто пожив, а хто - ні? Ви тут учора чи позавчора переймались крокодилячими сльозами про долю евакуйованих чи неевакуйованих людей з прифронтових районів. Не знаю чи знаєте Ви, але, окрім дітей з їхніми божевільними батьками, які досі там залишились, переважна більшість там - люди дуже похилого віку. На Ваш погляд, вони вже своє пожили? Якщо так, чому Ви 30-річних хочете тримати зачиненими у країні? Може, нехай вони теж поживуть?Я розумію чому Ви взагалі це пишите - Ви хочете, щоб Ваш син пережив війну. Але чесно буде ціною свого життя йому це пропонувати, а не казати, що якісь інші 50-річні "вже пожили". Я згоден з, що нехай кожен сам вирішує свою долю, бо якщо ми перетворимось на країну, де у громадянина є термін придатності, то це буде навіть не середньовіччя. Тодіправий, що потрібно воювати пенсіонерами.Дивно від Вас чути такі слова, але Ви і лицемірство завжди йшли десь поруч.