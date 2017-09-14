budivelnik написав:........... 1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще".
Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей. В мене інша ітерпритація Той хто живе так як хоче, робить те що хоче, і його робота приносить користь як йому так і суспільству - тому пофіг правильні чи не правильні можновладці, чесні чи ні судді і справедливі чи ні тарифи...
budivelnik написав:Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
Совсем не обязательно. Шляхів багато. Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут. И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.
А хто казав що обовязково бути бізнесменом? Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається) А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ. Тому без капіталу ( у різних його проявах - гроші/бізнес/освіта/професія/признання) - жити завжди важче ніж з ним. А так як капітал це невитрачені доходи минулих періодів То я процес первинного накопичення пройшов Маю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатись А чим скористаються діти воєнпенса? А раз нічим- то вони ЗМУШЕНІ будуть пройти мій шлях.. А так як воєнпенс признав що час реформ це важко - то його дітям у важкі часи прийдеться приймати і нести відповідальність за важкі рішення, які сам воєнпенс з сцикливості перклав на своїх дітей/внуків.
flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів [youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало. Практически никакой информации. Да и вообще не очень понимаю, чем вам так понравился Бояршинов. Посмотрел его видео, которые вы выкладывали, и ещё одно или два. Его достоинство, что он излагает очень просто и популярно, но полезной информации практически нет, так, какие-то бытовые байки типа истории с курчатовским реактором на самолёт. Что в нём хорошего, что он честно признаётся, что его лекции для заработка. Кстати, физиком-ядерщиком его можно называть весьма условно - разве что по образованию - "в 1978 году окончил МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика». Потом "работал инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения Коломны". Не знаю, что он там конструировал, но ядеркой это бюро не занималось. "Преподавал информатику и программирование во Всесоюзном политехническом институте. 1990 год — аспирант заочного отделения по физике твердого тела в Институте Общей Физики АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете под председательством Прохорова. Диплом от 10 января.
fler написав:Російські війська протягом тижня десять разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра, але всі атаки були відбиті. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти, старший лейтенант Павло Дрогаль. За його словами, ворог не полишає спроб витіснити українських захисників та постійно намагається висадитися і закріпитися в острівній зоні, проте ці групи противника своєчасно виявляються та знищуються вогнем. Дрогаль зазначив, що загальні втрати окупантів на цьому напрямку за тиждень склали 82 військових убитими та пораненими, а також 80 одиниць техніки та озброєння.
ОБС каже, що кацапів там знищують разом із островами.
Так на каком берегу? Если "ворог не полишає спроб витіснити українських захисників та постійно намагається висадитися і закріпитися в острівній зоні"?
katso написав:.......... А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной
Такого не было нигде и никогда. И не будет.
а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
Это установить практически невозможно. И вы не точно выразились - воевать не хочет практически никто (или, точнее, очень мало кто). Но есть достаточно много людей, согласных защищать родину при нападении врага. Как установить это количество, я не знаю. Раньше, по определению, предполагалось, что готовы все и никто никого не спрашивал. Сейчас "демократия" и либерализм. Соцопросы? Многие ответят, что готовы. Но пока это абстрактный вопрос, а не мобилизация. Но любые политики должны по мере возможности стараться избежать войны и учитывать реальное соотношение сил. Это политики могут и должны. Даже если готовы защищать страну все, стоит ли жертвовать их здоровьем и жизнями, идти на разрушение страны, если можно не доводить до войны? Есть старое выражение (вроде, Бисмарка): "Политика это искусство возможного". У него же есть ещё одно: "Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что претит.“ Из наших президентов это более-менее умел Кучма.
1. Стосовно життя, як хочеш: *Якщо ж зрозуміти що я написав - то стане ясно що мені щоб досягнути достатності капіталу -ще як до неба Просто сам порівняй Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.* Напад росії і білорусі на Українуважко+працював&sid=3ce309dca6f39099a6f7ab477ce75873#p5807758 Тобто сам визнав, що не живеш, як хочеш.
2. Стосовно споживання.
budivelnik написав:не хотів би я жити як середньостатистичний китаєць.
а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. А от працюю в рази ефективніше середньостатистичного То як ? Я правильно роблю?
3. Дітям передали що? Одному капітал, а іншим казку про купівлю акцій (за капітал цього одного)) та виплат їм відсотків *купити на капітал акції(тобто доручити керування комусь) і жити на відсоток з капіталу ( а це ті суми які керівник капіталу буде виплачувати спадкоємцям цього капіталу тобто дві дочки і старший -отримають якісь відсотки і тому не зобовязані займатись бізнесом- тому мені не треба витягувати з бізнесу частинки бізнесу)* Напад росії і білорусі на Українуважко+працював&sid=c2b2bb83bed11289e2f9dd3cbf91c82b#p5828776 Троє з чотирьох будуть найманими. Працювати в когось. І нічого жахливого в цьому нема.
4. Основна частина єралашику побудована, що кожному прийдеться займатися первинним накопиченням капіталу. Це чергова дурня.. Також твоя вузколобість, яка не дає тобі побачити: якщо з моїми досягненями буде важко вкрай за реформ, то 80++% населення буде важко за межами... І за таких умов капець буде і твоєму капіталу, і твоїй власній Польщі.
5. Ну і гвіздок: *А гроші - це фігня Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра Авто за 1 млн грн ( китайське) нічим не відрізняється віж європейського за 2 млн грн... а платити за авто більше - мені не хочеться (не бачу доцільності)* Напад росії і білорусі на Українуважко+працював&sid=26db6fc7526c61bea0a4de36b743e8c4&start=120530
Так що попий водички і не вигадуй дурниць в бік інших. Коли тобі вчергове зачухається голосити про свої досягнення, то буду тебе макати в твій спів про твою!! манку та китайську цеберку. До речі, саме отакі пісні співали за совдепу. Це факт.
В тепер про адекватну відповідь нічному обстрілу і Фуфломінго...
Жахи війни легко маскують дурість, кричущу технічну безграмотність, шахрайство і відверте мародерство. Розбираємо чергову порцію безсовісних заяв керівництва компанії Fire Point. Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Злив через інтернет-бачки і «Мілітарний» з посиланням на нібито якісь «військові кола» про атаку «Фламінго» по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності. Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях. Супутникові знімки демонструють якісь пошкодження будівель на базі, але характер пошкоджень не відповідає заявленій потужності боєприпасу в більш ніж 1 тонну. Пошкодження характерні для боєприпасу вагою до 50 кг.
Якби були бойові застосування ракети «Фламінго», про них би неодмінно повідомили Генштаб, міністр оборони і сам президент. Ніхто б не пропустив такої новини. У всьому світі не так багато заводів, що виробляють реактивні авіаційні двигуни, і всього 5 країн, що виробляють такі складні інженерні вироби – США, Великобританія, Франція, росія і Китай.
Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі «Мотор-Січ», де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої «Фламінго» компанія Fire Point. Вартість заводу з виробництва реактивних двигунів оцінюється від 200 млн (збірка) до 1 млрд доларів; вартість індустріального комплексу повного циклу, з урахуванням суміжних виробництв – 1,5 млрд доларів. Це тільки вартість цехів, обладнання, верстатів і оснащення. Ціну підготовленого кваліфікованого персоналу взагалі важко порахувати – у нас в країні такого персоналу практично не залишилося, а ті, хто на старих радянських заготовках щось збирав у Запоріжжі і займався ремонтом – це, переважно, старі радянські кадри.
Тому бравурні заяви архітекторки бетонних меблів про те, що Fire Point побудує завод з виробництва «ліцензійної копії» двигуна АІ-25 – це повний блеф.
А тепер трохи цифр: З 1967 по 1998 рік було вироблено 6300 двигунів АІ-25. Тобто темпи виробництва двигуна АІ-25 при високому попиті другої половини ХХ століття становили 203 штуки на рік, або 17 штук на місяць.
Всього 17 штук на місяць, Карл!
Дуже хотілося б подивитися на завод, який може виробляти двигуни АІ-25 з темпом 7 штук на добу, як обіцяє керівництво компанії Fire Point, яке не знає навіть елементарної математики і не знайоме з двигунобудуванням.
Йдемо далі, компанія Fire Point заявляє, що викупила «тисячі» старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет «Фламінго» з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця – 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.
Давайте порахуємо.
Тож, всього було вироблено 6300 штук двигунів АІ-25. Більша частина цих двигунів давно вичерпала свій ресурс і була відправлена на металобрухт. Якась частина загинула разом з літаками в ході експлуатації. Цими двигунами масово комплектували навчально-тренувальні літаки Л-39 і пасажирські Як-40. Літаків Л-39 було вироблено 2900 штук, більша частина з яких була направлена... упс! – до росії. Туди ж була направлена деяка частина запасних двигунів АІ-25. Орієнтовно – не менше 300 штук. Тобто, всього 3200 моторів, з яких 80% опинилися на території ворожої держави – приблизно 2500 штук. Літаків Як-40 було вироблено 1012 штук. На кожен літак ставилося 3 двигуни АІ-25. Всього двигунів 3036. Невідома кількість запасних двигунів, поставлених Аерофлоту, але відомо, що понад 120 літаків було продано в інші країни, а в росії експлуатувалося понад 700 бортів, тобто ще 2100 двигунів, які компанія Fire Point не зможе купити.
Тобто, не менше ніж 2500+2100=4600 двигунів АІ-25 недоступні, тому що вони знаходяться на території росії, або давно утилізовані на території росії.
Залишається 6300-4600=1700 двигунів, які могуть бути за межами росії. Не менше 80% цих двигунів утилізовано, оскільки утилізовано вже понад 95% літаків, на яких вони встановлювалися.
Наприклад, літаків ЯК-40 експлуатується в світі всього близько 40 одиниць, і більша частина в росії. Літаків Л-39 знаходиться в експлуатації не більше 250 штук у всьому світі. І всі ці літаки також потребують запасних двигунів. Тобто, компанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25. А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років. Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?.. Залишилося всього 170 двигунів, або менше...