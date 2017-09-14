flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів [youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало. Практически никакой информации. Да и вообще не очень понимаю, чем вам так понравился Бояршинов. Посмотрел его видео, которые вы выкладывали, и ещё одно или два. Его достоинство, что он излагает очень просто и популярно, но полезной информации практически нет, так, какие-то бытовые байки типа истории с курчатовским реактором на самолёт. Что в нём хорошего, что он честно признаётся, что его лекции для заработка. Кстати, физиком-ядерщиком его можно называть весьма условно - разве что по образованию - "в 1978 году окончил МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика». Потом "работал инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения Коломны". Не знаю, что он там конструировал, но ядеркой это бюро не занималось. "Преподавал информатику и программирование во Всесоюзном политехническом институте. 1990 год — аспирант заочного отделения по физике твердого тела в Институте Общей Физики АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете под председательством Прохорова. Диплом от 10 января.
stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим. Білгород норм без електрики посидів.
черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"
„На войне исход менее, чем в любом другом деле соответствует ожиданиям.“
Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува
Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува
До Бєлгрода 50 км від ЛБЗ, чи ви про який інший Бєлгород. І хаймарс теж американський, і томакгавк теж. Ви у нас мадам КО. А інші цього не знали без вас.
Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува
Розумію, пропагандонам хочеться продати перемогу гречкосіям, але у вас все так криво виходить, як і у вашою зе-влади загалом. В Бєлгороде більший ефект був від спрацьовування захисної автоматики, майже усе відновили за першу добу. Ну, це приблизно як потужно побили шибки в москва-сіті, ви маєте пам'ятати, теж це обсмоктували - "атака на маскву!". І по-друге, а скільки на вашу думку в наявності є тієї самої "американської зброї"? Бо в цьому році щось не густо наче з поставками було. Чи ви по своїх каналах щось знаєте? Ракети для хаймарсів, які начебто були використані по бєлгороду, мають дуже не великий радіус дії.
detroytred написав:Просто сам порівняй Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.*
Мої очі від того що програміст отримує більше від підприємця - кров не заливає. Є море людей які отримують БІЛЬШЕ ніж я, в тій самій Україні тих хто має більше від мене 2 000 000 , а тих хто має більше від тебе 10 000 000... і що ?
Тому ще раз для захланного фантазера Людина може жити так як хоче і це ВИДНО по поведінці людини Якщо людину не цікавлять фантазій про матриці, фуфло-агітації що хтось винуватий у її тих чи інших негараздах, якщо їй вистарчає того що вона заробляє... - значить вона +/-щаслива і виходить що робить те що хоче...
І якщо якийсь в заштопаному тріко , розповідає що йому шинельного сукна не доклали , можновладці для нього недопрацювали і світом керує матриця.... - починає відносно щасливого і точно успішного вчити як треба було жити і чого б він міг досягти.. це виглядає навіть не смішно - це сумно..
ПС по їжі чи авто. Якщо курсант в 1990 жер кірзуху в училищі а я те саме в цивільному житті потім він ходив в чоботах і їздив на танку а я поступово змінював авто з найпростішого до авто Є-класу. таврія-сенс-такума-міцубісі-емгранд х7-хавал н6-пежо2008е - мерседес еqa300-айвейс у6- -фіскер То це що показує моє погане життя бо я починав не з мерседеса? І що багато тут народилось з золотою ложкою в роті? Тому ще раз Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати.. Ті зобовязані будуть накопичити капітал який їм це дозволить зробити... або будуть жити на пенсію, яка в кращому випадку дорівнює мінімалці працюючого. А раз зобовязані будуть накопичувати - то змушені будуть проходити ВАЖКІ часи які я описував про себе в період 1990-2000 роки. І ніякий дурник, висмикнувши ці описи( і забувши їх же порівняти з своїм життям в цей же період) не зможе на цій фігні побудувати теорію що так робити не треба. Ждунани й так нічого робити не будуть і колись проснуться у власному лайні А активні мають час спробувати змінити своє майбутнє