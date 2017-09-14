Додано: Вів 30 вер, 2025 09:25

detroytred написав: Просто сам порівняй

Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.*

Мої очі від того що програміст отримує більше від підприємця - кров не заливає.Є море людей які отримують БІЛЬШЕ ніж я, в тій самій Україні тих хто має більше від мене 2 000 000 , а тих хто має більше від тебе 10 000 000... і що ?Тому ще раз для захланного фантазераЛюдина може жити так як хоче і це ВИДНО по поведінці людиниЯкщо людину не цікавлять фантазій про матриці, фуфло-агітації що хтось винуватий у її тих чи інших негараздах, якщо їй вистарчає того що вона заробляє... - значить вона +/-щаслива і виходить що робить те що хоче...І якщо якийсь в заштопаному тріко , розповідає що йому шинельного сукна не доклали , можновладці для нього недопрацювали і світом керує матриця.... - починає відносно щасливого і точно успішного вчити як треба було жити і чого б він міг досягти..це виглядає навіть не смішно - це сумно..ПСпо їжі чи авто.Якщо курсант в 1990 жер кірзуху в училищі а я те саме в цивільному життіпотім він ходив в чоботах і їздив на танку а я поступово змінював авто з найпростішого до авто Є-класу.таврія-сенс-такума-міцубісі-емгранд х7-хавал н6-пежо2008е - мерседес еqa300-айвейс у6- -фіскерТо це що показує моє погане життя бо я починав не з мерседеса?І що багато тут народилось з золотою ложкою в роті?Тому ще разТой хто захоче жити не тільки за доходи з власної праціА так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати..Ті зобовязані будуть накопичити капітал який їм це дозволить зробити... або будуть жити на пенсію, яка в кращому випадку дорівнює мінімалці працюючого.А раз зобовязані будуть накопичувати - то змушені будуть проходити ВАЖКІ часи які я описував про себе в період 1990-2000 роки.І ніякий дурник, висмикнувши ці описи( і забувши їх же порівняти з своїм життям в цей же період) не зможе на цій фігні побудувати теорію що так робити не треба.Ждунани й так нічого робити не будуть і колись проснуться у власному лайніА активні мають час спробувати змінити своє майбутнєЦе хоч тобі зрозуміло ?