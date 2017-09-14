RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 08:57

научпоп

  ЛАД написав:
  flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів
[youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало.
Практически никакой информации.
Да и вообще не очень понимаю, чем вам так понравился Бояршинов. Посмотрел его видео, которые вы выкладывали, и ещё одно или два. Его достоинство, что он излагает очень просто и популярно, но полезной информации практически нет, так, какие-то бытовые байки типа истории с курчатовским реактором на самолёт.
Что в нём хорошего, что он честно признаётся, что его лекции для заработка.
Кстати, физиком-ядерщиком его можно называть весьма условно - разве что по образованию - "в 1978 году окончил МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика». Потом "работал инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения Коломны". Не знаю, что он там конструировал, но ядеркой это бюро не занималось.
"Преподавал информатику и программирование во Всесоюзном политехническом институте.
1990 год — аспирант заочного отделения по физике твердого тела в Институте Общей Физики АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете под председательством Прохорова. Диплом от 10 января.

С 2002 по 2013 год — доцент кафедры прикладной математики и информатики МГГУ имени Шолохова."
Почему при всём этом он сам называет себя физиком-ядерщиком, не очень понятно.
Сведения о нём отсюда - https://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Про те що роботи ведуться щодо компактрих реакторів у різних країнах, і проробляються різні варіанти.
Чим ЛАДу потрібні креслення та формули з підписами та сургучевими печатками?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:01

*Тем временем... Британия...

Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С)
___________________________

Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.

Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 вер, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:03

  stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим.
Білгород норм без електрики посидів.

черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:12

  flyman написав:
  stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим.
Білгород норм без електрики посидів.

черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"



„На войне исход менее, чем в любом другом деле соответствует ожиданиям.“

Тит Ливий (-59–17 до н.э.) римский историк
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:12

  flyman написав:
  stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим.
Білгород норм без електрики посидів.

черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"

Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:18

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим.
Білгород норм без електрики посидів.

черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"

Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува

До Бєлгрода 50 км від ЛБЗ, чи ви про який інший Бєлгород.
І хаймарс теж американський, і томакгавк теж.
Ви у нас мадам КО. А інші цього не знали без вас.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 вер, 2025 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:22

  flyman написав:Ви у нас мадам КО.

Поясніть мені будь ласка чому несприятливі погодні умови? Це ж як невідомі дрони над військовими частинами ЄС. Чому там не фігурує хохли б'ють по критичній інфраструктурі?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:25

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Летусрок, якщо поставки Гріпенів, Міражів і ще пари Ф-16 правда, то це таки наступальна зброя. І можливо таки готуються до того що я вважала неможливим.
Білгород норм без електрики посидів.

черговий "перелом" з черговими "фіолетовими лучами"

Дещо дійсно змінилося. Білгород уєпали американською зброєю. І вас не здивувало що орки казали своїм, що то є погодні умови несприятливі ) ані хохли, ані ракети, а дощ пішов і рубануло... Бува

Розумію, пропагандонам хочеться продати перемогу гречкосіям, але у вас все так криво виходить, як і у вашою зе-влади загалом.
В Бєлгороде більший ефект був від спрацьовування захисної автоматики, майже усе відновили за першу добу. Ну, це приблизно як потужно побили шибки в москва-сіті, ви маєте пам'ятати, теж це обсмоктували - "атака на маскву!".
І по-друге, а скільки на вашу думку в наявності є тієї самої "американської зброї"? Бо в цьому році щось не густо наче з поставками було. Чи ви по своїх каналах щось знаєте?
Ракети для хаймарсів, які начебто були використані по бєлгороду, мають дуже не великий радіус дії.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Просто сам порівняй
Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.*
Мої очі від того що програміст отримує більше від підприємця - кров не заливає.
Є море людей які отримують БІЛЬШЕ ніж я, в тій самій Україні тих хто має більше від мене 2 000 000 , а тих хто має більше від тебе 10 000 000... і що ?

Тому ще раз для захланного фантазера
Людина може жити так як хоче і це ВИДНО по поведінці людини
Якщо людину не цікавлять фантазій про матриці, фуфло-агітації що хтось винуватий у її тих чи інших негараздах, якщо їй вистарчає того що вона заробляє... - значить вона +/-щаслива і виходить що робить те що хоче...

І якщо якийсь в заштопаному тріко , розповідає що йому шинельного сукна не доклали , можновладці для нього недопрацювали і світом керує матриця.... - починає відносно щасливого і точно успішного вчити як треба було жити і чого б він міг досягти..
це виглядає навіть не смішно - це сумно..

ПС
по їжі чи авто.
Якщо курсант в 1990 жер кірзуху в училищі а я те саме в цивільному житті
потім він ходив в чоботах і їздив на танку а я поступово змінював авто з найпростішого до авто Є-класу.
таврія-сенс-такума-міцубісі-емгранд х7-хавал н6-пежо2008е - мерседес еqa300-айвейс у6- -фіскер
То це що показує моє погане життя бо я починав не з мерседеса?
І що багато тут народилось з золотою ложкою в роті?
Тому ще раз
Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці
А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати..
Ті зобовязані будуть накопичити капітал який їм це дозволить зробити... або будуть жити на пенсію, яка в кращому випадку дорівнює мінімалці працюючого.
А раз зобовязані будуть накопичувати - то змушені будуть проходити ВАЖКІ часи які я описував про себе в період 1990-2000 роки.
І ніякий дурник, висмикнувши ці описи( і забувши їх же порівняти з своїм життям в цей же період) не зможе на цій фігні побудувати теорію що так робити не треба.
Ждунани й так нічого робити не будуть і колись проснуться у власному лайні
А активні мають час спробувати змінити своє майбутнє

Це хоч тобі зрозуміло ?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:26

  stm написав:
  flyman написав:Ви у нас мадам КО.

Поясніть мені будь ласка чому несприятливі погодні умови? Це ж як невідомі дрони над військовими частинами ЄС. Чому там не фігурує хохли б'ють по критичній інфраструктурі?

ви як щось пишете, то задавайте питання до автора.
про "погодні умови" це не до мене, я про них ні слова.
тільки про "фіолєтові лучі".
Але це до Паустовського.
