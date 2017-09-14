detroytred написав:Просто сам порівняй Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.*
Мої очі від того що програміст отримує більше від підприємця - кров не заливає. Є море людей які отримують БІЛЬШЕ ніж я, в тій самій Україні тих хто має більше від мене 2 000 000 , а тих хто має більше від тебе 10 000 000... і що ?
Тому ще раз для захланного фантазера Людина може жити так як хоче і це ВИДНО по поведінці людини Якщо людину не цікавлять фантазій про матриці, фуфло-агітації що хтось винуватий у її тих чи інших негараздах, якщо їй вистарчає того що вона заробляє... - значить вона +/-щаслива і виходить що робить те що хоче...
І якщо якийсь в заштопаному тріко , розповідає що йому шинельного сукна не доклали , можновладці для нього недопрацювали і світом керує матриця.... - починає відносно щасливого і точно успішного вчити як треба було жити і чого б він міг досягти.. це виглядає навіть не смішно - це сумно..
ПС по їжі чи авто. Якщо курсант в 1990 жер кірзуху в училищі а я те саме в цивільному житті потім він ходив в чоботах і їздив на танку а я поступово змінював авто з найпростішого до авто Є-класу. таврія-сенс-такума-міцубісі-емгранд х7-хавал н6-пежо2008е - мерседес еqa300-айвейс у6- -фіскер То це що показує моє погане життя бо я починав не з мерседеса? І що багато тут народилось з золотою ложкою в роті? Тому ще раз Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати.. Ті зобовязані будуть накопичити капітал який їм це дозволить зробити... або будуть жити на пенсію, яка в кращому випадку дорівнює мінімалці працюючого. А раз зобовязані будуть накопичувати - то змушені будуть проходити ВАЖКІ часи які я описував про себе в період 1990-2000 роки. І ніякий дурник, висмикнувши ці описи( і забувши їх же порівняти з своїм життям в цей же період) не зможе на цій фігні побудувати теорію що так робити не треба. Ждунани й так нічого робити не будуть і колись проснуться у власному лайні А активні мають час спробувати змінити своє майбутнє
Це хоч тобі зрозуміло ?
Не сміши підміною предметів. Суть описів вище була не у порівнянні з моїм життям, і навіть не у твоє важке життя, а у порівнянні твоїх співів. Тебе з самим собою. Це ж тебе бентежить життя інших і ти постійно лізеш зі своїми досягненнями та брехнею про іншого.
То ж макнув тебе у твої співи про твою ранку та китайську цеберку, про працю на когось троїх з чотирьох дітей і т.д.
Ти овсім не в стані зрозуміти суті думки в повідомленнях? Лише дурні рефлексії..
*І ніякий дурник, висмикнувши ці описи( і забувши їх же порівняти з своїм життям в цей же період) не зможе на цій фігні побудувати теорію що так робити не треба.* --- знов брехня. Від мене жодного разу не було, що так робити не треба. Було: - це рішення для індивідуума, а не для ринку країни - молодь не хоче і навряд схоче отак - за більш сприятливих умов від можновладців-управлінців-регуляторів твої досягенння були б СУТТЄВО більшими.
Не будуй на брехні.
detroytred написав:Суть описів вище була не у порівнянні з моїм життям, і навіть не у твоє важке життя, а у порівнянні твоїх співів
Я завжди писав Найважче - спочатку Потім легше В кінці найкраще бо зробив те що хотів..
При чому Те що САМ в СЕБЕ забрав спочатку - в кінці обросло відсотками на капітал і тому - на кожен забраний в 1990-2000 роках долар - в 2025+ можеш витратити як мінімум 5....
Ось що я писав а ти здурі поліз дойобуватись до мишей.... А про працю трьох дітей- я щось не зрозумів Один працює зі мною , двоє так як самі вибрали, одна вчиться.. Ясно що той хто зі мною - керує моїм капіталом( і буде керувати після того як я повністю від цього відійду...) При цьому відносини в них між собою - кращі ніж відносини кожного з них зі мною... і це нормально, різні покоління..
І останнє ти мене може й пробуєш кудись макати.... але з урахуванням того що ти по голову в лайні... то толку то з твоїх макань я в лайні жити так як ти не буду ти з лайна вибратись шансів вже не маєш єдине що в тебе залишились це фантазувати що ти можеш когось кудись макнути.
detroytred написав:за більш сприятливих умов від можновладців-управлінців-регуляторів твої досягенння були б СУТТЄВО більшими.
1 Ложка дорога до обіду. В мене і в тебе не було іншого життя і ми жили при тих можновладцях які були. Ти заліз в лайно(бо там тепло) і вирішив перечекати Я пішов іншим шляхом. 2 Одне покоління вже пройшло Ти як був в лайні на початку тавк і залишився вже там до смерті 3 Ти пару повідомлень тому погодився що РЕФОРМИ тягнуть за собою ПОГІРШЕННЯ.. Так от це погіршення тягнеться не 2 роки ( це видиме , коли рівень життя падає в рази) погіршення тягнеться 5-7 років( це коли впали нижче плінтуса, а потім вибираємось до рівня плінтуса) і тільки потім стає легше. Так от Для мен й так ВАЖКО було перших 5-7 років, далі стало легше.
От в цьому і складається вся різниця між нами Я РЕФОРМУВАВ, ти ЧЕКАВ.. ну і чого дочекався?
detroytred написав:Суть описів вище була не у порівнянні з моїм життям, і навіть не у твоє важке життя, а у порівнянні твоїх співів
Я завжди писав Найважче - спочатку Потім легше В кінці найкраще бо зробив те що хотів..
При чому Те що САМ в СЕБЕ забрав спочатку - в кінці обросло відсотками на капітал і тому - на кожен забраний в 1990-2000 роках долар - в 2025+ можеш витратити як мінімум 5....
Ось що я писав а ти здурі поліз дойобуватись до мишей.... А про працю трьох дітей- я щось не зрозумів Один працює зі мною , двоє так як самі вибрали, одна вчиться.. Ясно що той хто зі мною - керує моїм капіталом( і буде керувати після того як я повністю від цього відійду...) При цьому відносини в них між собою - кращі ніж відносини кожного з них зі мною... і це нормально, різні покоління..
Ти до чого оцей спів притулив? Аби щось накнопати?
Кумедний. По буквах спробуй вловити предмет розмови. Я тобі на нього вже не раз вказав.
Про дітей. В пику твоїм же співам. Виявляється, що не обов'язково йти твоїм шляхом накопичення первинного капіталу отак, як ти(( Виявляється, що працювати найманим, на когось - це норм.
detroytred написав:за більш сприятливих умов від можновладців-управлінців-регуляторів твої досягенння були б СУТТЄВО більшими.
1 Ложка дорога до обіду. В мене і в тебе не було іншого життя і ми жили при тих можновладцях які були. Ти заліз в лайно(бо там тепло) і вирішив перечекати Я пішов іншим шляхом. 2 Одне покоління вже пройшло Ти як був в лайні на початку тавк і залишився вже там до смерті 3 Ти пару повідомлень тому погодився що РЕФОРМИ тягнуть за собою ПОГІРШЕННЯ.. Так от це погіршення тягнеться не 2 роки ( це видиме , коли рівень життя падає в рази) погіршення тягнеться 5-7 років( це коли впали нижче плінтуса, а потім вибираємось до рівня плінтуса) і тільки потім стає легше. Так от Для мен й так ВАЖКО було перших 5-7 років, далі стало легше.
От в цьому і складається вся різниця між нами Я РЕФОРМУВАВ, ти ЧЕКАВ.. ну і чого дочекався?
1.2. Не вигадуй дурниці, що я "заліз у лайно". Ти знов будуєш на дурній брехні. 3. Ти читати вмієш? Я ж тобі вказав, що на те, як реформи впливають в перший час їх проведення, я, я, я тобі ж в лоба тицяв давно. То про яке я погодився ти несеш?
4. Нічого ти не реформував. Ти накопичував капітал. І все. Ще й через банальні -- важку працю та сильне самообмеження. Ти знов вигадуєш дурницю і на ній будуєш.
Ітого: знов все зводиться до спростування твоїх дурниць, вигадок та брехні. Які ти безперестанно генеруєш.
Дивіться, таке запитання має сенс, якщо ви встановите крайній термін.
– Немає терміну.
– Ну тоді в мене є тільки безстроковий оптимістичний сценарій.
Україна виживає в цій війні як держава, виходить з неї сильнішою, скривавленою, але як держава, як нація сильнішою, повертається до Західного світу, звідки нас було вкрадено 300 років тому, без частини територій, але й без юридичного визнання втрати цих територій.
Далі запускаються два можливі шляхи розвитку подій. Перший – умовно фінський або данський.
Данія в XIX столітті втратила Шлезвіг і Гольштейн, велику територію на межі з Прусією, яка її анексувала. Данія змирилася з цим і сказала, окей, будуємо на тому, що є, і побудувала успішну країну. Фінляндія програла війну СРСР. Фінляндія сказала, дуже прикро, ми втратили, але окей, ми змирилися, і ми будуємо нормальну країну в кордонах, які є. Ще раз наголошую (оскільки у нас зараз усе виривається і перетворюється на гучні заголовки) – я не прихильник цього сценарію, але це історичні приклади, коли народ та еліта ухвалюють таке рішення. Це перший тоді буде сценарій розвитку.
Другий сценарій розвитку полягатиме в тому, що ми рухатимемося за умовним азербайджано-вірменським алгоритмом: готуватимемося до відвоювання або дипломатичного повернення цих територій. Витратимо на це десятиліття і дочекаємося моменту, коли зможемо ці території повернути.
budivelnik написав:Повністю підтримую тезу Портнікова Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил.... Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства Як приклад В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України... Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...
Станом на сьогодні 1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв 8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)
Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)
А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...
Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту? В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді? Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик... Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював.. Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись... Чим закінчиться?
Не хочу описувати просто згадайте два приклади а - червоних ЗЕКів ( на відміну від чорних які не йшли на співпрацю з владою).... б - самоварів(інваліди)
В тепер про адекватну відповідь нічному обстрілу і Фуфломінго...
Жахи війни легко маскують дурість, кричущу технічну безграмотність, шахрайство і відверте мародерство. Розбираємо чергову порцію безсовісних заяв керівництва компанії Fire Point. Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?.. Залишилося всього 170 двигунів, або менше...
Нє расшативайтє нашу ракєту. Дивує (чи вже не дивує), скільки брехні було навіть не від привладних пропагандистів, а від самого зелінського та прем'єр-міністра стосовно власних ракет і далекобійніх дронів. Кожні 2-3 місяці він повідомляє про нову вундервафлю. Потім опівночі мізки електорату обнуляються (він так вважає) і вигадується нова казка про диво-зброю. Бобри, фламінго, паляниця, довгий нептун, короткий нептун, ольха, мілліард дерев... Щоб нєдруги президента не писали, але з бюджету кожного місяця буде вилітати мінімум 200 Фламінго.