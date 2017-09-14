Додано: Вів 30 вер, 2025 10:09

Дивіться, таке запитання має сенс, якщо ви встановите крайній термін.– Немає терміну.– Ну тоді в мене є тільки безстроковий оптимістичний сценарій.Україна виживає в цій війні як держава, виходить з неї сильнішою, скривавленою, але як держава, як нація сильнішою, повертається до Західного світу, звідки нас було вкрадено 300 років тому, без частини територій, але й без юридичного визнання втрати цих територій.Далі запускаються два можливі шляхи розвитку подій. Перший – умовно фінський або данський.Данія в XIX столітті втратила Шлезвіг і Гольштейн, велику територію на межі з Прусією, яка її анексувала. Данія змирилася з цим і сказала, окей, будуємо на тому, що є, і побудувала успішну країну. Фінляндія програла війну СРСР. Фінляндія сказала, дуже прикро, ми втратили, але окей, ми змирилися, і ми будуємо нормальну країну в кордонах, які є. Ще раз наголошую (оскільки у нас зараз усе виривається і перетворюється на гучні заголовки) – я не прихильник цього сценарію, але це історичні приклади, коли народ та еліта ухвалюють таке рішення.Це перший тоді буде сценарій розвитку.Другий сценарій розвитку полягатиме в тому, що ми рухатимемося за умовним азербайджано-вірменським алгоритмом: готуватимемося до відвоювання або дипломатичного повернення цих територій. Витратимо на це десятиліття і дочекаємося моменту, коли зможемо ці території повернути.Ми набагато сильніші, ніж здається. І довели, що нічого неможливого не буває. Тому питання буде тільки в тому, хто ефективніше використає час після припинення вогню.