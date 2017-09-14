RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:44

  flyman написав:звінок другу: а де українці?

Десь на заробітках.
Або десь на споживанні заробленого.
Десь...
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:48

Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні
Президент Польщі Karol Nawrocki підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку.
Зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали наші польські партнери.
Дякую Міністру цифровізації Польщі Krzysztof Gawkowski та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:52

  Модератор написав:Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні
Президент Польщі Karol Nawrocki підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку.
Зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали наші польські партнери.
Дякую Міністру цифровізації Польщі Krzysztof Gawkowski та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.

Це мабуть в пику оцьому:
Президент Польши внес в Сейм законопроект о наказании за "отрицание преступлений ОУН-УПА"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/09/30/8000483/
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:10

В 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн, отмечают в ГБР.
По заключению экспертизы, рыночная стоимость составляла около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду уже направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.

"Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Всего через два месяца после первого тендера тот же чиновник подписал новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч кроватей. Переплата на этот раз составила почти 4 млн грн", - говорится в сообщении.
https://epravda.com.ua/rus/biznes/pravo ... nyh-812244

30% ... На військових. Під час війни. 9,5+4 млн. на лише кроватях в лише одному обласному КЕУ.
Хоча. Так хоч оті кроваті будуть. Нехай і дорожче.
Гірше, коли чиновник-управлінець-можновладець, щоб покласти собі до кишені умовно 3 копійки, залишить країну взагалі без "кроватей".

Вплив корупції...
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:20

Цікаво

Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:29

  detroytred написав:*Тем временем... Британия...

Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С)
___________________________

Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.

Можливо колись зміниться на - "ви програєте".

Ніколи.
Європі потрібно саме щоб "не перемогли".
"ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:31

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:*Тем временем... Британия...

Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С)
___________________________

Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.

Можливо колись зміниться на - "ви програєте".

Ніколи.
Європі потрібно саме щоб "не перемогли".
"ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.


30.09.2025
Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm

А 02.03.2022
До України прямує зброя, яку передали наші друзі і партнери і яка допоможе перемогти агресора.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/341 ... uleba.html
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 вер, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:35

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:*Тем временем... Британия...

Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С)
___________________________

Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.

Можливо колись зміниться на - "ви програєте".

Ніколи.
Європі потрібно саме щоб "не перемогли".
"ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.


Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm

бо тоді всі ті багатства та цінності, вжуххх
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:42

  fler написав:Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.

Блекаут державних структур від завтра. На якій базі, то немає значення, до нас воно немає ніякого відношення. Внутрішні проблеми США - намбер ван, як і має бути :)
Нам важливі поставки озброєння за рахунок нати, і про це ніхто немає виступати :)
