Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні Президент Польщі Karol Nawrocki підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку. Зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали наші польські партнери. Дякую Міністру цифровізації Польщі Krzysztof Gawkowski та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.
Модератор написав:Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні Президент Польщі Karol Nawrocki підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку. Зараз в Україні працює 50+ тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч передали наші польські партнери. Дякую Міністру цифровізації Польщі Krzysztof Gawkowski та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України.
В 2023 году он уже организовал тендер на приобретение 5 тысяч двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн, отмечают в ГБР. По заключению экспертизы, рыночная стоимость составляла около 18 млн грн, а переплата государства превысила 9,5 млн грн. Материалы по этому эпизоду уже направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.
"Теперь следователи установили еще одну аналогичную сделку. Всего через два месяца после первого тендера тот же чиновник подписал новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тысяч кроватей. Переплата на этот раз составила почти 4 млн грн", - говорится в сообщении. https://epravda.com.ua/rus/biznes/pravo ... nyh-812244
30% ... На військових. Під час війни. 9,5+4 млн. на лише кроватях в лише одному обласному КЕУ. Хоча. Так хоч оті кроваті будуть. Нехай і дорожче. Гірше, коли чиновник-управлінець-можновладець, щоб покласти собі до кишені умовно 3 копійки, залишить країну взагалі без "кроватей".
Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.
Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С) ___________________________
Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.
Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Ніколи. Європі потрібно саме щоб "не перемогли". "ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С) ___________________________
Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.
Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Ніколи. Європі потрібно саме щоб "не перемогли". "ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
30.09.2025 Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm
Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С) ___________________________
Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.
Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Ніколи. Європі потрібно саме щоб "не перемогли". "ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm
fler написав:Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.
Блекаут державних структур від завтра. На якій базі, то немає значення, до нас воно немає ніякого відношення. Внутрішні проблеми США - намбер ван, як і має бути Нам важливі поставки озброєння за рахунок нати, і про це ніхто немає виступати