RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15310153111531215313
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 12:29

  d44 написав:
  whois2010 написав:Бобри, фламінго, паляниця, довгий нептун, короткий нептун, вільха, мілліард дерев...
Cумщина (і вже Чернігівщина) хочуть запитати у редакції кіножурналу, як там справа з антишахедними ініциативами. В нас кожен день так спокійно, планомірно,з коректировками та трансляціями з неба в прямому етері проходить "деінфраструктуризація". Про це вже навіть в новинах не згадують. Фламінго та Тамагавкі зараз в тренді :twisted:

Норм, бачите навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка. Я навіть у коридор не виходила. Там теж є зміни на краще.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:00

  detroytred написав:
  flyman написав:звінок другу: а де українці?

Десь на заробітках.
Або десь на споживанні заробленого.
Десь...


Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти

Розраховувати на кадровий резерв аптеки не можуть. Річ у тім, що обовʼязок фармацевтів (у тому числі жінок) ставати на військовий облік. Фахівці бояться цього та виїжджають за кордон. "Їх (жінок, – ЕП) не забирають на фронт, але вони злякались і була велика хвиля додаткового виїзду після 2022 року", – каже Коляда та додає, що наразі фармринок відчуває нову хвилю відтоку працівників на тлі відкриття кордонів для чоловіків віком 18-22 років. :shock:
https://epravda.com.ua/biznes/robota-v- ... tiv-812239
jump
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:04

жіночі бої без правил

  stm написав:
  fler написав:Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.

Блекаут державних структур від завтра. На якій базі, то немає значення, до нас воно немає ніякого відношення. Внутрішні проблеми США - намбер ван, як і має бути :)
Нам важливі поставки озброєння за рахунок нати, і про це ніхто немає виступати :)

і жіночі бої без правил!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41004
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів
[youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало.
Практически никакой информации.
........

Про те що роботи ведуться щодо компактрих реакторів у різних країнах, і проробляються різні варіанти.
Чим ЛАДу потрібні креслення та формули з підписами та сургучевими печатками?

"креслення та формули" мне не нужны.
То, что такие работы ведутся, я не отрицал.
То, что такие реакторы возможны, тоже.
Вопрос в другом.
Что вы (и остальные мои оппоненты) понимают под компактным реактором?
Компактный по сравнению с мегаваттными АЭС? Без проблем?
Кубик 2х2х2? Вряд ли. Хотя доказывать невозможность не стану.
Вопрос в их экономической эффективности.
И второе.
"роботи ведуться і проробляються різні варіанти" это правда. Но тут, по-моему, Шмитт утверждал, что они уже созданы. Приведите пример хоть одного работающего ММР и его габариты и массу.
ЭГП -6 — российский проект малого ядерного реактора. ... Это самый маленький в мире действующий коммерческий ядерный реактор, однако в настоящее время разрабатываются реакторы меньшего размера. ... Было построено всего четыре реактора ЭГП-6, которые образовали Билибинскую атомную электростанцию , введенную в эксплуатацию в 1974–1977 годах
https://en.wikipedia.org/wiki/EGP-6# К сожалению, габариты не указаны.
Есть такой реактор:
В собранном виде «Елена» представляет собою цилиндр диаметром 4,5 и высотой 15 метров. Масса установки — 168 тонн. Установка разбирается на блоки массой не более 20 тонн. Размещение — подземное или подводное, в герметичном боксе
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
Реактор «ЭЛЕНА» — компактный российский реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 68 кВт (эл.), разрабатываемый в настоящее время в Курчатовском институте
https://en.wikipedia.org/wiki/ELENA_reactor

Есть, например, и такое:
В ноябре 2021 года правительство Великобритании объявило о выделении гранта в размере 210 миллионов фунтов стерлингов проекту Rolls-Royce SMR, чтобы соответствовать частным инвестициям в это предприятие. Rolls-Royce Group, BNF Resources UK и Exelon Generation вложат в него 195 миллионов фунтов стерлингов в течение примерно трёх лет. .... Консорциум Rolls-Royce SMR, в состав которого входят многие крупные британские инжиниринговые компании, намерен построить 16 реакторов, каждый из которых будет водо-водяным, мощностью 470 МВт.
https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors - очень большая статья, если не лень ознакомьтесь.
На сайте компании:
Каждый Rolls-Royce SMR будет генерировать 470 мегаватт
и
Каждый Rolls-Royce SMR будет производить достаточно низкоуглеродной энергии для обеспечения одного миллиона домов в течение 60 лет.
https://www.rolls-royce-smr.com/. Я уж молчу, о том, что 470МВт на миллион домов это всего 470 Вт или 0,47 кВт на дом. Как-то маловато.
Но вряд ли это то, что вы и остальные подразумевали под ММР:
например, трёхконтурный реактор Rolls-Royce SMR мощностью 470 МВт занимает 40 000 м², что составляет 10 % от площади, необходимой для традиционной электростанции (однако эта установка слишком велика, чтобы соответствовать определению небольшого модульного реактора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Интересно было прочитать:
В Украине должны появиться 20 малых модульных атомных реакторов, которые обещает построить американская компания Holtec International совместно с "Энергоатомом". Причем первый из них планируется запустить уже в 2029 году. Это следует из соглашения о сотрудничестве между компаниями, подписанного 21 апреля (2023).
https://www.dw.com/ru/malye-adernye-reaktory-proryv-ili-zombitehnologia/a-65495693 - статья небольшая, можете посмотреть. Очередные воздушные замки и ИБД.
Последняя цитата:
Для размещения малых модульных реакторов, в отличие от крупных ядерных реакторов, достаточно площади от 20 000 кв. м.
...... Минус единственный: все это – теоретически. «В мире нет ни одного работающего модульного реактора», – говорит руководитель прессцентра «Энергоатома» Леонид Олейник.
https://forbes.ua/ru/company/minenergo-khoche-pobuduvati-20-malikh-yadernikh-reaktoriv-tsyu-tekhnologiyu-shche-ne-realizuvav-nikhto-v-sviti-skilki-vona-mozhe-koshtuvati-24032023-12541 - статья от 24.03.2023.
На этом для себя тему окончательно закрываю до тех пор, пока кто-нибудь не приведёт пример хотя бы работающей модели ММР с характеристиками.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36457
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:51

  холява написав:........
Добрий ранок .
Всім Гарного дня .
Я думаю що складання ракетних конструкцій справа нелегка та довга за часом .
Складання ,випробування ,таємниця та ще багато чого .
Напевне колись почуємо і побачимо використання ракет ...

А освоение серийного выпуска ещё дольше.
Но зачем кукарекать задолго до рассвета?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36457
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15310153111531215313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9791)
30.09.2025 13:29
Таскомбанк (4363)
30.09.2025 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.