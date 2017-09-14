|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:37
ЛАД написав:
Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей".
Так в нього не тільки краще-гірше до цього зводиться, а ще й є аргументом правоти а-ля я мільйонер.
Хоча лише вчора було:
*Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.*
Тобто - яке подобається.
От тільки затрати в нього для цього він визначив - аля мільйоні.
І не менше.
А менше, то голодранці, люмпени тощо.
90+% населення (((
Хочеш, завидують, подобається...
А є ще така річ як -- життя, яке подобається, і матеріальний статок, який влаштовує. У співвідношенні затрати зусиль саме на матеріальний статок та результат.
І лізти до інших зі своїми критеріями - це дурня.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:41
Послушал вчера (случайно выбросило): На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:42
ЛАД написав:
Т.е. опять говорите именно о деньгах.
Так что ваши вчерашние возражения не катят.
Як називає народна мудрість того який якщо щось не зрозуміє - то що буде робити?
Мухи-котлети
1 Накопичувати можна не тільки в грошах
Можна у картинах, можна в бізнесах, можна в професійних знаннях, можна в власному імені.......
2 Так все ПЕРЕЧИСЛЕНЕ в пункті 1 МАЄ якусь оцінку...
А оцінка ЯК ПРАВИЛО -виражається в грошах.
Отже
Якщо Пугачова співала і її імя коштує скількись грошей які вона може отримати за рекламу шампуня.. - то в чому ці накопичення?
З мухами - розібрались
Тепер з котлетами.
Назвіть будь-що , що МОЖНА передати дітям для того щоб вони краще жили... але при цьому це передане не можна було оцінити в якусь суму..
То як
Заплутались самі чи пробує інших заплутати? Наводячи тінь на паркан?
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:52
budivelnik
Человеку, например, нравится археология.
И он хочет заниматься именно этим. И занимается.
Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается.
Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив. Во всяком случае, в Украине. Разве что окажется реально гением и получит Нобелевскую.
А детям ... Отдаст свою любовь и воспитание. Капитал не передаст.
Сволочь или дурак?
P.s. Пугачёва или Клаудия Шиффер это единицы, исключения.
P.p.s. 90% населения Украины детям передадут, максимум, квартиру. Может, ещё и машину.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:55
budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.е. опять говорите именно о деньгах.
Так что ваши вчерашние возражения не катят.
Як називає народна мудрість того який якщо щось не зрозуміє - то що буде робити?
Мухи-котлети
1 Накопичувати можна не тільки в грошах
Можна у картинах, можна в бізнесах, можна в професійних знаннях, можна в власному імені.......
2 Так все ПЕРЕЧИСЛЕНЕ в пункті 1 МАЄ якусь оцінку...
А оцінка ЯК ПРАВИЛО -виражається в грошах.
Отже
Якщо Пугачова співала і її імя коштує скількись грошей які вона може отримати за рекламу шампуня.. - то в чому ці накопичення?
З мухами - розібрались
Тепер з котлетами.
Назвіть будь-що , що МОЖНА передати дітям для того щоб вони краще жили... але при цьому це передане не можна було оцінити в якусь суму..
То як
Заплутались самі чи пробує інших заплутати? Наводячи тінь на паркан?
Бу-га-га.
Не стикується з піснею:
*А гроші - це фігня
Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
😁😁😁😁😁
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:56
ЛАД написав:
"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:58
ЛАД написав:
P.s. Пугачёва или Клаудия Шиффер это единицы, исключения.
А так же Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Ева Герцигова, Кара Делевинь и многие другие ...
Рианна, Еминем и многие другие ...
Как-то для единиц многовато их, на исключения не тянет
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:59
detroytred написав:
*А гроші - це фігня
Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
😁😁😁😁😁
Не может солдат сожрать 2 мешка брюквы (с) 😁
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:00
detroytred написав: ЛАД написав:
Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей".
Так в нього не тільки краще-гірше до цього зводиться, а ще й є аргументом правоти а-ля я мільйонер.
Хоча лише вчора було:
*Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.*
Тобто - яке подобається.
От тільки затрати в нього для цього він визначив - аля мільйоні.
І не менше.
А менше, то голодранці, люмпени тощо.
90+% населення (((
Хочеш, завидують, подобається...
А є ще така річ як -- життя, яке подобається, і матеріальний статок, який влаштовує. У співвідношенні затрати зусиль саме на матеріальний статок та результат.
І лізти до інших зі своїми критеріями - це дурня.
Зустрілись два одиноких бідних пенса і вирішили поговорити про статки..
Питання до Вас
Щоб отримати Олімпійську медаль - треба витратити час і зусилля?
Такого щоб без витрат - я не зустрічав
Тепер друге
А Олімпійська медаль це гроші чи слава?
А Славу можна конвертувати в гроші?
А якщо не конвертував то чи зникло досягнення яке вимагало витрат зусиль і часу..
Тому для двох ....
1 Якщо людина займалась тим що хотіла і отримала те на що сподівалась цим займаючись - то вона
а - фахівець
б - якщо не плачеться на кожному кроці що їй чогось недодали - то вона ще й щаслива
2 Розмір статків при цьому повинен бути достатнім для цієї людини...
А якщо він такий що цим розміром можуть скористатись ще й нащадки цієї людини - то це виграш в квадраті
А якщо нащадки при цьому ще й щасливі від того що можуть користуватись - то це виграш в кубі
3 Тепер про закиди воєнпенса
Якщо бюджетник лізе в економіку про яку тільки читав - то він ДУРЕНЬ якщо думає що він в цій економіці спец
А якщо не слуха спеца - то він ДУРЕНЬ в квадраті.
Поясню
Отже головна манєчка нашого фуфло-фантазера полягає в тому що він вважає що моя діяльність кардинально відрізнялась від діяльності Бальцеровича..
І все тому що він
а - зеленого поняття не має як діяв Бальцерович
б -* ще менше знає як діяв я (чи такий як я)
Отже просте порівняння..Будівельник з Бальцеровичем прийшли до висновку що потрібні реформи бо
Будівельник - його сімя так жити не може
Бальцерович - країна так жити не можеБудівельник з Бальцеровичем знають , що реформи це в першу чергу спосіб акамуляції ресурсів( який на старті не має ні в першого ні в другого) для майбутніх трансформацій
Будівельник - погіршує життя своєї сімї , не витрачаючи все зароблене
Бальцерович - погіршує життя країни , щоб зменшити витрати Бюджету ( а так як Конституцією практично всіх країн ЗАБОРОНЕНО погіршення життя населення заднім числом) то для Бальцеровича єдиним інструментом є інфляція, яка знецінює як накопичення населення, так і обовязки держави по сплаті пенсій і так далі.... Саме тому на початку 90% всіх реформ, життя в країні падає в рази і кількість людей за межею бідності зростає..Тепер різниця в діях Будівельника і Бальцеровича
а - країна більш інертна ніж сімя, тому зміни в сімї відбуваються швидше
б - погіршення життя населення країни відбувається за рахунок того що заощадження зникають і не ясно чи повернуться, в той час коли заощадження в сімї Будівельника під чітким контролем сімї
Тому
Бальцеровича через 2 роки женуть сраною ганчіркою
Будівельник залишається....
А далі все однаково
Економіка Країни(сімї) починає рости , життя покращується і ті хто зміг пережити кризу-в кращих умовах отримують нові можливості.
А ті хто загнувся-ті загнулись.
Далі пояснювати різниці?
Далі пояснювати , що хоча не всім треба бути бізнесменами, але ВСІ хто захоче жити не тільки за рахунок власної праці - ПОВИННІ пройти ЕТАП НАКОПИЧЕННЯ капіталу ( в тому чи іншому вигляді) і ці накопичення НЕ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ГРОШИМА але ЗАВЖДИ зможуть бути оцінені через гроші.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:03
budivelnik написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей".
Так в нього не тільки краще-гірше до цього зводиться, а ще й є аргументом правоти а-ля я мільйонер.
Хоча лише вчора було:
*Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.*
Тобто - яке подобається.
От тільки затрати в нього для цього він визначив - аля мільйоні.
І не менше.
А менше, то голодранці, люмпени тощо.
90+% населення (((
Хочеш, завидують, подобається...
А є ще така річ як -- життя, яке подобається, і матеріальний статок, який влаштовує. У співвідношенні затрати зусиль саме на матеріальний статок та результат.
І лізти до інших зі своїми критеріями - це дурня.
Зустрілись два одиноких бідних пенса і вирішили поговорити про статки..
Питання до Вас
Щоб отримати Олімпійську медаль - треба витратити час і зусилля?
Такого щоб без витрат - я не зустрічав
Тепер друге
А Олімпійська медаль це гроші чи слава?
А Славу можна конвертувати в гроші?
А якщо не конвертував то чи зникло досягнення яке вимагало витрат зусиль і часу..
Тому для двох ....
1 Якщо людина займалась тим що хотіла і отримала те на що сподівалась цим займаючись - то вона
а - фахівець
б - якщо не плачеться на кожному кроці що їй чогось недодали - то вона ще й щаслива
2 Розмір статків при цьому повинен бути достатнім для цієї людини...
А якщо він такий що цим розміром можуть скористатись ще й нащадки цієї людини - то це виграш в квадраті
А якщо нащадки при цьому ще й щасливі від того що можуть користуватись - то це виграш в кубі
3 Тепер про закиди воєнпенса
Якщо бюджетник лізе в економіку про яку тільки читав - то він ДУРЕНЬ якщо думає що він в цій економіці спец
А якщо не слуха спеца - то він ДУРЕНЬ в квадраті.
Поясню
Отже головна манєчка нашого фуфло-фантазера полягає в тому що він вважає що моя діяльність кардинально відрізнялась від діяльності Бальцеровича..
І все тому що він
а - зеленого поняття не має як діяв Бальцерович
б -* ще менше знає як діяв я (чи такий як я)
Отже просте порівняння..Будівельник з Бальцеровичем прийшли до висновку що потрібні реформи бо
Будівельник - його сімя так жити не може
Бальцерович - країна так жити не можеБудівельник з Бальцеровичем знають , що реформи це в першу чергу спосіб акамуляції ресурсів( який на старті не має ні в першого ні в другого) для майбутніх трансформацій
Будівельник - погіршує життя своєї сімї , не витрачаючи все зароблене
Бальцерович - погіршує життя країни , щоб зменшити витрати Бюджету ( а так як Конституцією практично всіх країн ЗАБОРОНЕНО погіршення життя населення заднім числом) то для Бальцеровича єдиним інструментом є інфляція, яка знецінює як накопичення населення, так і обовязки держави по сплаті пенсій і так далі.... Саме тому на початку 90% всіх реформ, життя в країні падає в рази і кількість людей за межею бідності зростає..Тепер різниця в діях Будівельника і Бальцеровича
а - країна більш інертна ніж сімя, тому зміни в сімї відбуваються швидше
б - погіршення життя населення країни відбувається за рахунок того що заощадження зникають і не ясно чи повернуться, в той час коли заощадження в сімї Будівельника під чітким контролем сімї
Тому
Бальцеровича через 2 роки женуть сраною ганчіркою
Будівельник залишається....
А далі все однаково
Економіка Країни(сімї) починає рости , життя покращується і ті хто зміг пережити кризу-в кращих умовах отримують нові можливості.
А ті хто загнувся-ті загнулись.
Далі пояснювати різниці?
Далі пояснювати , що хоча не всім треба бути бізнесменами, але ВСІ хто захоче жити не тільки за рахунок власної праці - ПОВИННІ пройти ЕТАП НАКОПИЧЕННЯ капіталу ( в тому чи іншому вигляді) і ці накопичення НЕ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ГРОШИМА але ЗАВЖДИ зможуть бути оцінені через гроші.
Зря кнопав.
Реальність інша.
Період первинного накопичення капіталу в ринку України дааааавно пройшов.
Ти будуєш, як завжди, на своїх вигадках.
Бо знання має обмежені...
