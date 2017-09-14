Додано: Вів 30 вер, 2025 17:00

detroytred написав: ЛАД написав:

Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей". Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей". Так в нього не тільки краще-гірше до цього зводиться, а ще й є аргументом правоти а-ля я мільйонер.



Хоча лише вчора було:

*Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)

А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.*

Тобто - яке подобається.

От тільки затрати в нього для цього він визначив - аля мільйоні.

І не менше.

А менше, то голодранці, люмпени тощо.

90+% населення (((



Хочеш, завидують, подобається...

А є ще така річ як -- життя, яке подобається, і матеріальний статок, який влаштовує. У співвідношенні затрати зусиль саме на матеріальний статок та результат.

Зустрілись два одиноких бідних пенса і вирішили поговорити про статки..Питання до ВасЩоб отримати Олімпійську медаль - треба витратити час і зусилля?Такого щоб без витрат - я не зустрічавТепер другеА Олімпійська медаль це гроші чи слава?А Славу можна конвертувати в гроші?А якщо не конвертував то чи зникло досягнення яке вимагало витрат зусиль і часу..Тому для двох ....1 Якщо людина займалась тим що хотіла і отримала те на що сподівалась цим займаючись - то вонаа - фахівецьб - якщо не плачеться на кожному кроці що їй чогось недодали - то вона ще й щаслива2 Розмір статків при цьому повинен бути достатнім для цієї людини...А якщо він такий що цим розміром можуть скористатись ще й нащадки цієї людини - то це виграш в квадратіА якщо нащадки при цьому ще й щасливі від того що можуть користуватись - то це виграш в кубі3 Тепер про закиди воєнпенсаЯкщо бюджетник лізе в економіку про яку тільки читав - то він ДУРЕНЬ якщо думає що він в цій економіці спецА якщо не слуха спеца - то він ДУРЕНЬ в квадраті.ПояснюОтже головна манєчка нашого фуфло-фантазера полягає в тому що він вважає що моя діяльність кардинально відрізнялась від діяльності Бальцеровича..І все тому що віна - зеленого поняття не має як діяв Бальцеровичб -* ще менше знає як діяв я (чи такий як я)Отже просте порівняння..Будівельник - його сімя так жити не можеБальцерович - країна так жити не можеБудівельник - погіршує життя своєї сімї , не витрачаючи все заробленеБальцерович - погіршує життя країни , щоб зменшити витрати Бюджету ( а так як Конституцією практично всіх країн ЗАБОРОНЕНО погіршення життя населення заднім числом) то для Бальцеровича єдиним інструментом є інфляція, яка знецінює як накопичення населення, так і обовязки держави по сплаті пенсій і так далі.... Саме тому на початку 90% всіх реформ, життя в країні падає в рази і кількість людей за межею бідності зростає..а - країна більш інертна ніж сімя, тому зміни в сімї відбуваються швидшеб - погіршення життя населення країни відбувається за рахунок того що заощадження зникають і не ясно чи повернуться, в той час коли заощадження в сімї Будівельника під чітким контролем сімїТомуБальцеровича через 2 роки женуть сраною ганчіркоюБудівельник залишається....А далі все однаковоЕкономіка Країни(сімї) починає рости , життя покращується і ті хто зміг пережити кризу-в кращих умовах отримують нові можливості.А ті хто загнувся-ті загнулись.Далі пояснювати різниці?Далі пояснювати , що хоча не всім треба бути бізнесменами, але ВСІ хто захоче жити не тільки за рахунок власної праці - ПОВИННІ пройти ЕТАП НАКОПИЧЕННЯ капіталу ( в тому чи іншому вигляді) і ці накопичення НЕ ЗАВЖДИ БУДУТЬ ГРОШИМА але ЗАВЖДИ зможуть бути оцінені через гроші.