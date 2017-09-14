detroytred написав:Не стикується з піснею: *А гроші - це фігня Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
Сміх без причини -ознака дурачини... Є мета, є засоби Якщо мета швидше збільшити рівень капіталізації - то один з найкращих засобів це зробити це відмовитись від фуагри і перейти на манку.... А от коли мета по капіталізації досягнута - тоді пофіг як себе вести далі... можна залишатись на манці, а можна й переходити до фуагри..
От тільки проблема Той хто виконав ПЕРШЕ , має можливість вибору а той хто як дурник насміхався з того в чому не розбирається-такого вибору не має , а тому ЗМУШЕНИЙ починати з кірзухи - закінчуючи корою берези.
Десь на заробітках. Або десь на споживанні заробленого. Десь...
Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти
Розраховувати на кадровий резерв аптеки не можуть. Річ у тім, що обовʼязок фармацевтів (у тому числі жінок) ставати на військовий облік. Фахівці бояться цього та виїжджають за кордон. "Їх (жінок, – ЕП) не забирають на фронт, але вони злякались і була велика хвиля додаткового виїзду після 2022 року", – каже Коляда та додає, що наразі фармринок відчуває нову хвилю відтоку працівників на тлі відкриття кордонів для чоловіків віком 18-22 років. https://epravda.com.ua/biznes/robota-v- ... tiv-812239
Їх ставлять на облік ще як універи закінчують, як і всіх медиків. Якось дивна аргументація
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
А Вам это показалось много или мало?
11к - это однушка на окраине. А она туда еще и "гуртки, харчування и т.д." умудрилась всунуть...
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
А Вам это показалось много или мало?
11к - это однушка на окраине. А она туда еще и "гуртки, харчування и т.д." умудрилась всунуть...
Ты же на 500 ойро как-то живешь ) Ещё и на пиво хватает
у неё дом, а не однушка, 11 тыс - это явно коммуналка за дом+ещё какие-то расходы
ЛАД написав:budivelnik Человеку, например, нравится археология. И он хочет заниматься именно этим. И занимается. Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается. Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково? Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено Діогеном Людина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи -це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень... А тепер глянемо на воєнпенса? ця людина всім задоволена? чи в неї до всіх претензії То вона НА МІСЦІ ?
detroytred написав:Не стикується з піснею: *А гроші - це фігня Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
Сміх без причини -ознака дурачини... Є мета, є засоби Якщо мета швидше збільшити рівень капіталізації - то один з найкращих засобів це зробити це відмовитись від фуагри і перейти на манку.... А от коли мета по капіталізації досягнута - тоді пофіг як себе вести далі... можна залишатись на манці, а можна й переходити до фуагри..
От тільки проблема Той хто виконав ПЕРШЕ , має можливість вибору а той хто як дурник насміхався з того в чому не розбирається-такого вибору не має , а тому ЗМУШЕНИЙ починати з кірзухи - закінчуючи корою берези.
Нарешті в тебе трошки просвітлення. Мета. Але мета в кожного своя. То навіщо ти пхнешся зі своєю метою до інших?
Тому й завдання можновладців-управлінців-регуляторів робити сприятливі умови для розвитку ринку та інших сфер країни. А громадяни самі вже кожен зі своєю метою буде в ньому розвивати своє.
Ти на інший предмет перескочив ((( Подивись до чого була манка(((
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она. А Вам это показалось много или мало?
Для комфортного, може і буде, а для "нормального" в два рази менше.
ЛАД написав:budivelnik Человеку, например, нравится археология. И он хочет заниматься именно этим. И занимается. Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается. Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково? Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено Діогеном Людина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи -це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень... А тепер глянемо на воєнпенса? ця людина всім задоволена? чи в неї до всіх претензії То вона НА МІСЦІ ?
Бу-га-га. А ну давай цитати про невдоволення мною моїм життям. Вперед, голослівний брехунець, де в мене "до всіх претензії" і стосовно чого претензії.
Здебільшого до твоєї і Ко брехні на мою адресу. Це у тебе невдоволення моїм життям. Це ти хочеш виставити його нікчемним, мене голодранцем тощо. Цитат накидати?
Це треш... Ти постійно плутаєш мене з собою і ... навіть не червонієш від нахабної брехні.
Тепер на щастя перескочив ((( Стрибаєш по предметам і єралашиш...
На себе глянь. Я зранку купу протиречивих твоїх пісень надав. У відповідь тобі на твої вечірні наїзди.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 вер, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она. А Вам это показалось много или мало?
Я плохо знаю сегодняшнюю жизнь в Киеве и киевские цены, поэтому мне сложно судить. Но я знаю цены на кружки в Харькове. Подозреваю, что в Киеве дороже. Не уверен, что её дети ходят в бесплатную гос. школу (или садик). Как-то сомневаюсь. Точно уверен, что она не ходит в ватнике, спецовке и в кирзачах. И так же точно уверен, что она не живёт по раскладкам Флая (сколько у него там последняя цифра на месяц - 140 долл.?) Поэтому мне кажется, что именно она лукавит. При этом я понимаю, что за 50 тыс. в Киеве с детьми прожить вполне можно. Но не в доме за 11 тыс. в месяц и без частных школ, без шика.
P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян.