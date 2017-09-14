RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не стикується з піснею:
*А гроші - це фігня
Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
Сміх без причини -ознака дурачини...
Є мета, є засоби
Якщо мета швидше збільшити рівень капіталізації - то один з найкращих засобів це зробити це відмовитись від фуагри і перейти на манку....
А от коли мета по капіталізації досягнута - тоді пофіг як себе вести далі... можна залишатись на манці, а можна й переходити до фуагри..

От тільки проблема
Той хто виконав ПЕРШЕ , має можливість вибору
а той хто як дурник насміхався з того в чому не розбирається-такого вибору не має , а тому ЗМУШЕНИЙ починати з кірзухи - закінчуючи корою берези.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27082
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:03

Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:звінок другу: а де українці?

Десь на заробітках.
Або десь на споживанні заробленого.
Десь...


Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти

Розраховувати на кадровий резерв аптеки не можуть. Річ у тім, що обовʼязок фармацевтів (у тому числі жінок) ставати на військовий облік. Фахівці бояться цього та виїжджають за кордон. "Їх (жінок, – ЕП) не забирають на фронт, але вони злякались і була велика хвиля додаткового виїзду після 2022 року", – каже Коляда та додає, що наразі фармринок відчуває нову хвилю відтоку працівників на тлі відкриття кордонів для чоловіків віком 18-22 років. :shock:
https://epravda.com.ua/biznes/robota-v- ... tiv-812239
Їх ставлять на облік ще як універи закінчують, як і всіх медиків. Якось дивна аргументація
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36658
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 8246 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

А Вам это показалось много или мало?

11к - это однушка на окраине. А она туда еще и "гуртки, харчування и т.д." умудрилась всунуть...
_hunter
 
Повідомлень: 10645
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:07

  _hunter написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

А Вам это показалось много или мало?

11к - это однушка на окраине. А она туда еще и "гуртки, харчування и т.д." умудрилась всунуть...

Ты же на 500 ойро как-то живешь ) Ещё и на пиво хватает

у неё дом, а не однушка, 11 тыс - это явно коммуналка за дом+ещё какие-то расходы
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:budivelnik Человеку, например, нравится археология.
И он хочет заниматься именно этим. И занимается.
Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается.
Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково?
Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено Діогеном
Людина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи -це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень...
А тепер глянемо на воєнпенса?
ця людина всім задоволена?
чи в неї до всіх претензії
То вона НА МІСЦІ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27082
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не стикується з піснею:
*А гроші - це фігня
Калорії від манки такі самі як і калорії від фуагра* (с)
Сміх без причини -ознака дурачини...
Є мета, є засоби
Якщо мета швидше збільшити рівень капіталізації - то один з найкращих засобів це зробити це відмовитись від фуагри і перейти на манку....
А от коли мета по капіталізації досягнута - тоді пофіг як себе вести далі... можна залишатись на манці, а можна й переходити до фуагри..

От тільки проблема
Той хто виконав ПЕРШЕ , має можливість вибору
а той хто як дурник насміхався з того в чому не розбирається-такого вибору не має , а тому ЗМУШЕНИЙ починати з кірзухи - закінчуючи корою берези.


Нарешті в тебе трошки просвітлення.
Мета.
Але мета в кожного своя.
То навіщо ти пхнешся зі своєю метою до інших?

Тому й завдання можновладців-управлінців-регуляторів робити сприятливі умови для розвитку ринку та інших сфер країни. А громадяни самі вже кожен зі своєю метою буде в ньому розвивати своє.

Ти на інший предмет перескочив (((
Подивись до чого була манка(((
detroytred
 
Повідомлень: 25675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:10

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?

Для комфортного, може і буде, а для "нормального" в два рази менше.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik Человеку, например, нравится археология.
И он хочет заниматься именно этим. И занимается.
Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается.
Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково?
Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено Діогеном
Людина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи -це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень...
А тепер глянемо на воєнпенса?
ця людина всім задоволена?
чи в неї до всіх претензії
То вона НА МІСЦІ ?

Бу-га-га.
А ну давай цитати про невдоволення мною моїм життям.
Вперед, голослівний брехунець, де в мене "до всіх претензії" і стосовно чого претензії.

Здебільшого до твоєї і Ко брехні на мою адресу.
Це у тебе невдоволення моїм життям.
Це ти хочеш виставити його нікчемним, мене голодранцем тощо.
Цитат накидати?

Це треш... Ти постійно плутаєш мене з собою і ... навіть не червонієш від нахабної брехні.


Тепер на щастя перескочив (((
Стрибаєш по предметам і єралашиш...

На себе глянь.
Я зранку купу протиречивих твоїх пісень надав. У відповідь тобі на твої вечірні наїзди.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 вер, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25675
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:19

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?
Я плохо знаю сегодняшнюю жизнь в Киеве и киевские цены, поэтому мне сложно судить.
Но я знаю цены на кружки в Харькове. Подозреваю, что в Киеве дороже.
Не уверен, что её дети ходят в бесплатную гос. школу (или садик). Как-то сомневаюсь.
Точно уверен, что она не ходит в ватнике, спецовке и в кирзачах. И так же точно уверен, что она не живёт по раскладкам Флая (сколько у него там последняя цифра на месяц - 140 долл.?)
Поэтому мне кажется, что именно она лукавит.
При этом я понимаю, что за 50 тыс. в Киеве с детьми прожить вполне можно. Но не в доме за 11 тыс. в месяц и без частных школ, без шика.

P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36461
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:22

  ЛАД написав:Поэтому мне кажется, что она лукавит.

Ты же хочешь обсудить не сумму расходов, а персону

Если б регионал Бойко сказал, что он живёт на 50 тыс в Киеве, ты бы поверил и даже сомнению не подвергал )
  ЛАД написав:При этом я понимаю, что за 50 тыс. в Киеве с детьми прожить вполне можно. Но не в доме за 11 тыс. в месяц и без частных школ, без шика.

P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян. :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
