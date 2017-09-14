Додано: Вів 30 вер, 2025 17:46

Бетон написав: Сибарит написав: ЛАД написав: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"

Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.

Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.

50 к это еда и коммуналка.

Комфорт это немного другое.

60 тысяч получают в Киеве обычные работницы НАЗК, которые весь день ржут как лошади и из языков у них только суржик В1

Два різних міліонера....*Отже по порядку1 Я не хожу по магазинам, не переживаю за відсутність чогось ( бо в мене є все що мені треба ( крім здоровья але й на це не жаліюсь), не буваю голодний, не дістаю оточуючих по питанню що мені від них щось треба ... тобто не обмежую себе ні в чому з того що мені потрібно.Так, в мене відсутня яхта.. але вона мені без потреби , я й без неї нормально себе почуваюНе ношу ролекс.. бо й на телефоні час можна взнати з такою ж точністюНе пишу паркером - бо набір з чотирьох різнокольорових ручок- закриває мені все що треба при писанніНе заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.Шматок сала не поміняю на фуагра чи рибу фугу...То чим цей комунізм відрізняється від того що обіцяли совкам комуністи?2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний....На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрикуТак сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)40к на трьох...