Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:40
Сибарит написав: ЛАД написав:
"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?
50 к это еда и коммуналка.
Комфорт это немного другое.
60 тысяч получают в Киеве обычные работницы НАЗК, которые весь день ржут как лошади и из языков у них только суржик В1
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:41
*Граждане... )))
Если Вы не поняли...
ВСЕ просто умыли руки и дали властям и нашим и русским полный картбланш...
Не более того...
Но... это ВСЕХ удовлетворило.
Третьим палубам постучали снизу...
Ибо при таких раскладах ВСЕ очевидно... особенно будущее...
И там и там...
Теперь ОЧЕНЬ уважайте Инквизиции там и тех и вторых.
Особенно на второй палубе... и на первой...
И Титаник... согласно Перфокарты... и Айсберг расколется...
АМИНЬ.* (С)
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:42
stm написав: d44 написав: whois2010 написав:
Бобри, фламінго, паляниця, довгий нептун, короткий нептун, вільха, мілліард дерев...
Cумщина (і вже Чернігівщина) хочуть запитати у редакції кіножурналу, як там справа з антишахедними ініциативами. В нас кожен день так спокійно, планомірно,з коректировками та трансляціями з неба в прямому етері проходить "деінфраструктуризація". Про це вже навіть в новинах не згадують. Фламінго та Тамагавкі зараз в тренді
Норм, бачите навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка. Я навіть у коридор не виходила. Там теж є зміни на краще.
Нічка як нічка. Все прилетіло по цілях. Сам бачив
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:43
ЛАД написав:budivelnik
1. Вы уверены, что я заработал меньше вас?
Правда, я начинал ближе к 45 и закончил в 60
У тебя психология комуняки-нахлебника, что ты там зарабатывал ?
Может на потоках где-то немного посидел зиц-председателем
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:44
Бетон написав: stm написав:
Норм, бачите навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка. Я навіть у коридор не виходила. Там теж є зміни на краще.
Нічка як нічка. Все
прилетіло по цілях. Сам бачив
Таун-хаузи теж були цілями ?
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:44
budivelnik написав: ЛАД написав:
budivelnik Человеку, например, нравится археология.
И он хочет заниматься именно этим. И занимается.
Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается.
Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково?
Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено ДіогеномЛюдина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи
-це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень...
А тепер глянемо на воєнпенса?
ця людина всім задоволена?
чи в неї до всіх претензії
То вона НА МІСЦІ ?
Вони задоволені.
Но не своим материальным состоянием. И точно не богатые. Поэтому многие уезжают за границу. Особенно молодёжь.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:46
Бетон написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?
50 к это еда и коммуналка.
Комфорт это немного другое.
60 тысяч получают в Киеве обычные работницы НАЗК, которые весь день ржут как лошади и из языков у них только суржик В1
Два різних міліонера....
*Отже по порядку
1 Я не хожу по магазинам, не переживаю за відсутність чогось ( бо в мене є все що мені треба ( крім здоровья але й на це не жаліюсь), не буваю голодний, не дістаю оточуючих по питанню що мені від них щось треба ... тобто не обмежую себе ні в чому з того що мені потрібно.
Так, в мене відсутня яхта.. але вона мені без потреби , я й без неї нормально себе почуваю
Не ношу ролекс.. бо й на телефоні час можна взнати з такою ж точністю
Не пишу паркером - бо набір з чотирьох різнокольорових ручок- закриває мені все що треба при писанні
Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
Шматок сала не поміняю на фуагра чи рибу фугу...
То чим цей комунізм відрізняється від того що обіцяли совкам комуністи?
2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний....
На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику
Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)
40к на трьох...
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:47
flyman написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?
Для комфортного, може і буде, а для "нормального" в два рази менше.
Ответ неоднозначный и может трактоваться по-разному. Уточните, пожалуйста.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:50
Бетон написав: stm написав: d44 написав:
Cумщина (і вже Чернігівщина) хочуть запитати у редакції кіножурналу, як там справа з антишахедними ініциативами. В нас кожен день так спокійно, планомірно,з коректировками та трансляціями з неба в прямому етері проходить "деінфраструктуризація". Про це вже навіть в новинах не згадують. Фламінго та Тамагавкі зараз в тренді
Норм, бачите навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка. Я навіть у коридор не виходила. Там теж є зміни на краще.
Нічка як нічка. Все прилетіло по цілях. Сам бачив
>>> навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка
Там, разве, не в кавычках было? -- учитывая, что в том же посте П. Борщага упоминалась...
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:56
detroytred написав:
.........
2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний....
На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику
Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)
40к на трьох...
1-й вариант - мой подход.
Во втором надо уточнить понятие "поточні розходи". Они включают только еду и какие-то хоз. мелочи? Одежда, обувь, развлечения, отдых, образование, ... сюда входят или нет?
