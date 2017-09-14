RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15310153111531215313>
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила дронами по Дніпру та Харкову – є поранені та загиблий, виникли пожежі – фото
ДОПОВНЕНО о 17:49. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, внаслідок удару зачепило будівлю медцентру та дитячої стоматології. Інші збитки ще рахують.

Лисак повідомив, що постраждалого чоловіка у важкому стані врятувати не вдалося, він помер. Відомо вже про 15 постраждалих, двоє з них відмовилися від госпіталізації, інші – в лікарнях.

Рашисти цілеспрямованно б"ють по цивільній інфраструктурі

Удари по медичним закладам, як це часто роблять рашисти - це військові злочини
В Харкові о 18:00 пролунали нові вибухи, попередньо, у Холодногірському районі. Мер повідомив, що місто атакують дрони.


Російський уряд заборонив експорт усіх видів пального до кінця 2025 року
Згідно з постановою обмеження діятимуть до 31 грудня 2025 року та поширюються на всіх експортерів, включно з прямими виробниками.
...
Іншим указом російський уряд ввів заборону на експорт дизельного пального, суднового пального та інших видів газойлів, зокрема придбаних на біржі. Ці обмеження також діятимуть до кінця 2025 року.


А що трапилось ? ... )

Наші корисні хом"ячкі нам тут "співають", що російські НПЗ відновлюють роботу майже одразу, після ударів ЗСУ
Удари по російським НПЗ - не носять "вирішального" характеру ...

Але єкспорт продукції НПЗ, чомусь в РФ забороняють
Дивно, чому це ? .... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12197
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:21

это еда и коммуналка + взуття та одяг згідно норми

quote="5894405:ЛАД"
===
  flyman написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?

Для комфортного, може і буде, а для "нормального" в два рази менше.

===
Ответ неоднозначный и может трактоваться по-разному. Уточните, пожалуйста.
===

https://fi202x.blogspot.com/2025/09/128-2025.html
$130 літом кожному, і десь $180 зимою, в середньому $155+-
  Бетон написав:к это еда и коммуналка.
Комфорт это немного другое.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41002
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:40

  ЛАД написав:На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

Для жінки з 2 дітьми 50К малувато. А враховуючи що вона не проста жінка, а жінка зі статусом то точно мало.
Напевно не лукавить, якщо не враховувати подорожі/відпочинок, не купляти дорогі речі(меблі, техніку, одяг, ремонт машини) і без особливих забаганок то 50К на базові потреби має вистачити.
Але я б все-рівно не назвав таке життя "комфортним". Нормальним - так. Комфортним - ні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6761
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:45

  ЛАД написав:P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян. :)

Легко поддаетесь на провокации 😁

Шик и комфорт - понятия принципиально разные. С шиком действительно не получится, а комфорт обеспечить вполне можно, при соответствующих представлениях о комфорте.
О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁
Т.о. комфорт обходится значительно дешевле, чем шик 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8914
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:46

  flyman написав:........
https://fi202x.blogspot.com/2025/09/128-2025.html
$130 літом кожному, і десь $180 зимою, в середньому $155+-
........

Если правильно понимаю, это всё же не в Киеве?
Но если в Киеве, то в среднем на троих, по-вашему, $465+-, т.е. примерно 20 тыс. грн. Только на еду и коммуналку. И при наличии собственного огорода.
Соколова называла свою коммуналку 11 тыс. Т.е. выйдет уже примерно 30 тыс. грн.
Это без всякой одежды-обуви и детских кружков, отдыха, развлечений и пр. Грубо говоря, минимум. Могу согласиться.
Ну а с добавкой всего остального? И без огорода?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36469
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 18:57

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
https://fi202x.blogspot.com/2025/09/128-2025.html
$130 літом кожному, і десь $180 зимою, в середньому $155+-
........

Если правильно понимаю, это всё же не в Киеве?
Но если в Киеве, то в среднем на троих, по-вашему, $465+-, т.е. примерно 20 тыс. грн. Только на еду и коммуналку. И при наличии собственного огорода.
Соколова называла свою коммуналку 11 тыс. Т.е. выйдет уже примерно 30 тыс. грн.
Это без всякой одежды-обуви и детских кружков, отдыха, развлечений и пр. Грубо говоря, минимум. Могу согласиться.
Ну а с добавкой всего остального? И без огорода?

Той бюджет на пересіченого. До речі в Києві багато що дешевше чим в провінції, єдине, що, як правило, дорожче це оренда житла.

Якщо Соколова та що Яніна, то потрібно в неї розпитувати, що вона враховує "на життя", а що "на бізнес", чи має грядки з городиною, може помада і грим не входять у витрати домогосподарства, як і проїзний на метро і бізнес ланчі оплачує редакція.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41002
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:06

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян. :)

Легко поддаетесь на провокации 😁

Шик и комфорт - понятия принципиально разные. С шиком действительно не получится, а комфорт обеспечить вполне можно, при соответствующих представлениях о комфорте.
О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁
Т.о. комфорт обходится значительно дешевле, чем шик 😁

Согласен, легко. :)
Кружки для детей и частная школа/садик это шик или комфорт?
Уроки английского детям?
Ну и, судя по её зонтику, она вряд ли ходит в старых растоптанных. :)
Да и 11 тыс. за коммуналку, это вряд ли о "старых растоптанных".
И для молодой 40-летней женщины (практически любой, не говоря даже о её статусе) "старые растоптанные" это не о комфорте. Это мы с вами можем себе позволить такой "комфорт".
Женщина будет себя чувствовать некомфортно, если она вынуждена 2 дня подряд выйти из дома в одном и том же наряде. Это я могу себе спокойно позволить менять одежду и обувь только в связи со сменой сезона. :)
Но и "новые красивые" это ещё не шик.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36469
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:12

  ЛАД написав:И для молодой 40-летней женщины (практически любой, не говоря даже о её статусе)


Такое ощущение, что ЛАД получил методичку - мочить Соколову

ЛАД, какое отношение это имеет к теме ветки ? )

Ты хочешь немного фублей заработать и почесать своё ЧСВ ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12197
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:13

  Сибарит написав:О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁

А в валянках зимою це комфортніше, щось ніхто у валянках не ходить. :D
Приклад з туфлями не коректний.

Норм - це пити пиво(дешеве вино) і інколи(рідко) купляти дороге вино.
Комфорт - це пити що бажаєш(в міру) - хочеш пиво, хочеш дороге вино.
Шик - це пити виключно дороге вино(чи інші дорогі напої).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6761
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:14

  ЛАД написав:(практически любой, не говоря даже о её статусе)

А вот о статусе поговорить стоит. Если бы мне по роду деятельности нужно было придерживаться определенного уровня или стиля во внешнем виде, Я бы эти расходы включил в производственные, а не в бытовые. Естественно, в сумму на проживание я бы их не включил. В мои расходы, в этом случае, вошли бы только домашние тапочки.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8914
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 15310153111531215313>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Сибарит, Vadim_, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9793)
30.09.2025 19:02
Sense Bank (14913)
30.09.2025 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.