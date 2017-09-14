Згідно з постановою обмеження діятимуть до 31 грудня 2025 року та поширюються на всіх експортерів, включно з прямими виробниками. ... Іншим указом російський уряд ввів заборону на експорт дизельного пального, суднового пального та інших видів газойлів, зокрема придбаних на біржі. Ці обмеження також діятимуть до кінця 2025 року.
А що трапилось ? ... )
Наші корисні хом"ячкі нам тут "співають", що російські НПЗ відновлюють роботу майже одразу, після ударів ЗСУ Удари по російським НПЗ - не носять "вирішального" характеру ...
Але єкспорт продукції НПЗ, чомусь в РФ забороняють Дивно, чому це ? .... )
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она. А Вам это показалось много или мало?
Для комфортного, може і буде, а для "нормального" в два рази менше.
ЛАД написав:На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Для жінки з 2 дітьми 50К малувато. А враховуючи що вона не проста жінка, а жінка зі статусом то точно мало. Напевно не лукавить, якщо не враховувати подорожі/відпочинок, не купляти дорогі речі(меблі, техніку, одяг, ремонт машини) і без особливих забаганок то 50К на базові потреби має вистачити. Але я б все-рівно не назвав таке життя "комфортним". Нормальним - так. Комфортним - ні.
ЛАД написав:P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян.
Легко поддаетесь на провокации 😁
Шик и комфорт - понятия принципиально разные. С шиком действительно не получится, а комфорт обеспечить вполне можно, при соответствующих представлениях о комфорте. О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁 Т.о. комфорт обходится значительно дешевле, чем шик 😁
Если правильно понимаю, это всё же не в Киеве? Но если в Киеве, то в среднем на троих, по-вашему, $465+-, т.е. примерно 20 тыс. грн. Только на еду и коммуналку. И при наличии собственного огорода. Соколова называла свою коммуналку 11 тыс. Т.е. выйдет уже примерно 30 тыс. грн. Это без всякой одежды-обуви и детских кружков, отдыха, развлечений и пр. Грубо говоря, минимум. Могу согласиться. Ну а с добавкой всего остального? И без огорода?
Той бюджет на пересіченого. До речі в Києві багато що дешевше чим в провінції, єдине, що, як правило, дорожче це оренда житла.
Якщо Соколова та що Яніна, то потрібно в неї розпитувати, що вона враховує "на життя", а що "на бізнес", чи має грядки з городиною, може помада і грим не входять у витрати домогосподарства, як і проїзний на метро і бізнес ланчі оплачує редакція.
Согласен, легко. Кружки для детей и частная школа/садик это шик или комфорт? Уроки английского детям? Ну и, судя по её зонтику, она вряд ли ходит в старых растоптанных. Да и 11 тыс. за коммуналку, это вряд ли о "старых растоптанных". И для молодой 40-летней женщины (практически любой, не говоря даже о её статусе) "старые растоптанные" это не о комфорте. Это мы с вами можем себе позволить такой "комфорт". Женщина будет себя чувствовать некомфортно, если она вынуждена 2 дня подряд выйти из дома в одном и том же наряде. Это я могу себе спокойно позволить менять одежду и обувь только в связи со сменой сезона. Но и "новые красивые" это ещё не шик.
ЛАД написав:(практически любой, не говоря даже о её статусе)
А вот о статусе поговорить стоит. Если бы мне по роду деятельности нужно было придерживаться определенного уровня или стиля во внешнем виде, Я бы эти расходы включил в производственные, а не в бытовые. Естественно, в сумму на проживание я бы их не включил. В мои расходы, в этом случае, вошли бы только домашние тапочки.