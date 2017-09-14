Додано: Вів 30 вер, 2025 19:06

Сибарит написав: ЛАД написав: P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян. P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян.

Легко поддаетесь на провокации 😁



Шик и комфорт - понятия принципиально разные. С шиком действительно не получится, а комфорт обеспечить вполне можно, при соответствующих представлениях о комфорте.

О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁

Согласен, легко.Кружки для детей и частная школа/садик это шик или комфорт?Уроки английского детям?Ну и, судя по её зонтику, она вряд ли ходит в старых растоптанных.Да и 11 тыс. за коммуналку, это вряд ли о "старых растоптанных".И для молодой 40-летней женщины (практически любой, не говоря даже о её статусе) "старые растоптанные" это не о комфорте. Это мы с вами можем себе позволить такой "комфорт".Женщина будет себя чувствовать некомфортно, если она вынуждена 2 дня подряд выйти из дома в одном и том же наряде. Это я могу себе спокойно позволить менять одежду и обувь только в связи со сменой сезона.Но и "новые красивые" это ещё не шик.