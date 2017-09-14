Если правильно понимаю, это всё же не в Киеве? Но если в Киеве, то в среднем на троих, по-вашему, $465+-, т.е. примерно 20 тыс. грн. Только на еду и коммуналку. И при наличии собственного огорода. Соколова называла свою коммуналку 11 тыс. Т.е. выйдет уже примерно 30 тыс. грн. Это без всякой одежды-обуви и детских кружков, отдыха, развлечений и пр. Грубо говоря, минимум. Могу согласиться. Ну а с добавкой всего остального? И без огорода?
Той бюджет на пересіченого. До речі в Києві багато що дешевше чим в провінції, єдине, що, як правило, дорожче це оренда житла.
Якщо Соколова та що Яніна, то потрібно в неї розпитувати, що вона враховує "на життя", а що "на бізнес", чи має грядки з городиною, може помада і грим не входять у витрати домогосподарства, як і проїзний на метро і бізнес ланчі оплачує редакція.
Продукты в Киеве дешевле, чим в провінції? Пересічному не нужны одежда-обувь? Детям не нужны кружки? Без отдыха и развлечений, конечно, обойтись можно, но назвать это комфортной жизнью вряд ли можно. Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.
ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она. А Вам это показалось много или мало?
50 к это еда и коммуналка. Комфорт это немного другое. 60 тысяч получают в Киеве обычные работницы НАЗК, которые весь день ржут как лошади и из языков у них только суржик В1
Каждому своё (с)
А от за дом не зрозуміло , це за комуналку ?
п.с. я не автомеханик но сам меняю тормозные колодки с дисками, шаровые , все фильтра с маслом и ОЖ с тормозной жидкостью и даже ремень ГРМ с роликами на HDI , делаю это потому что делаю то что умею и могу сделать не хуже чем на СТО диллера И нету лишних денег на это , на сэкономленные покупаем домашнее парное мясо на рынке(в мясе я тоже разбираюсь))) ) а не сосиски с мивиной или как некоторые не обідаємо і не вечеряємо за 100 баксів у ресторані. А для когось и 1000$ у день витратити не багато а комусь і 1$ багато так як ще потрібно за комуналку з пенсії у 3500 ГРИВЕНЬ а то відключать.
Держава Україна НІЯК не захищає бідне населення щоб воно не жило у злиднях , чиновникам - держслужбовцям усе
ЛАД написав:Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.
у вас радянське уявлення про городи, якщо мова йде про дачні 6 соток(вся ділянка), де на сам город припадає 1сотна(макс 1,5) -бо решта території це будинок, дерева і квіти, ще гараж(або паркомісце для авто), то цієї сотки навряд прогодуєте навіть одну людину (декілька кущиків салату, селери, луку, десяток огірків і томатів)-на картоплю не вистачає місця і вона на дачі не потрібна, бо ціна кійки, краще садити малину, ожину, те що 170-250грн/кг але доглядати треба і поливати регулярно, бо відлучення по серед літа у Буковель(чи за кордон) -все посохло і погоріло, тому не варто навіть починати
ті, люди , що живуть "з городу" -це фермери, і городи у нас 1-2-3 га, там працюють наймані робітники, важка техніка, бо руками одної людини непосильно обробляти навіть 15соток (5 соток можливо, але пі*дячить доведеться по 5-7 годин щодня, перевірено на собі за останні 7 років)
ЛАД написав:(практически любой, не говоря даже о её статусе)
А вот о статусе поговорить стоит. Если бы мне по роду деятельности нужно было придерживаться определенного уровня или стиля во внешнем виде, Я бы эти расходы включил в производственные, а не в бытовые. Естественно, в сумму на проживание я бы их не включил. В мои расходы, в этом случае, вошли бы только домашние тапочки.
Можно и так. Если вам это оплачивает работодатель. Но я оговорился, что это нужно практически любой любой женщине, тем более молодой и красивой. Статус только усиливает эти требования. И сомневаюсь, что ей и другим кто-то оплачивает одежду. Это, возможно, удаётся моделям. А в основном, статус приходится поддерживать за свои кровные. Как вы будете считать эти расходы - личными или производственными, это ваше дело. Но в любом случае эти деньги надо иметь, т.е. надо иметь соответствующий доход. Но мы уходим немного в сторону. Давайте не трогать вопросы статуса. Хотя даже эти требования меняются. Раньше считалось недопустимым пойти в театр или филармонию без галстука и не в костюме, женщине без вечернего (позже хотя бы нарядного) платья, сегодня вполне нормально в джинсах. В футболке пока всё же, вроде, не ходят.
И поддержу andrijk777. Комфорт - ходить в джинсах. Шик - обязательно "фирма". Или сумочка. Бывает просто хорошая, симпатичная, но шик - это "Луи Виттон". Шампанское может быть "советское", а может - французское.
Это как раз у вас "радянське уявлення про городи". И речь не шла о том, чтобы "жить "з городу". Но при нынешних ценах помидоры-огурцы, грядка клубники это тоже существенно. И "малина, ожина" тоже.
ЛАД написав:Послушал вчера (случайно выбросило): На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
це фігня, подивіться краще розрахунки банкіра(чи експерта) скільки потрібно накопити грошей , що на пенсії)після 60 років ні в чому собі не відмовляти-у нього вийшла сума від 315+тис доларів
