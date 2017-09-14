RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
https://fi202x.blogspot.com/2025/09/128-2025.html
$130 літом кожному, і десь $180 зимою, в середньому $155+-
........

Если правильно понимаю, это всё же не в Киеве?
Но если в Киеве, то в среднем на троих, по-вашему, $465+-, т.е. примерно 20 тыс. грн. Только на еду и коммуналку. И при наличии собственного огорода.
Соколова называла свою коммуналку 11 тыс. Т.е. выйдет уже примерно 30 тыс. грн.
Это без всякой одежды-обуви и детских кружков, отдыха, развлечений и пр. Грубо говоря, минимум. Могу согласиться.
Ну а с добавкой всего остального? И без огорода?

Той бюджет на пересіченого. До речі в Києві багато що дешевше чим в провінції, єдине, що, як правило, дорожче це оренда житла.

Якщо Соколова та що Яніна, то потрібно в неї розпитувати, що вона враховує "на життя", а що "на бізнес", чи має грядки з городиною, може помада і грим не входять у витрати домогосподарства, як і проїзний на метро і бізнес ланчі оплачує редакція.
Продукты в Киеве дешевле, чим в провінції? :shock:
Пересічному не нужны одежда-обувь? Детям не нужны кружки?
Без отдыха и развлечений, конечно, обойтись можно, но назвать это комфортной жизнью вряд ли можно.
Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:18

  andrijk777 написав:А в валянках зимою це комфортніше, щось ніхто у валянках не ходить. :D
Приклад з туфлями не коректний.

Норм - це пити пиво(дешеве вино) і інколи(рідко) купляти дороге вино.
Комфорт - це пити що бажаєш(в міру) - хочеш пиво, хочеш дороге вино.
Шик - це пити виключно дороге вино(чи інші дорогі напої).

В валенках скользко 😁
Пример не корректен с точки зрения Вашего представления о комфорте, а не моего.

А вообще не пить - это нищета и мучение 😁
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:28

  Бетон написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:"Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?

Понятие комфортной жизни у каждого свое. Поэтому, лукавит ли она, знает только она.
А Вам это показалось много или мало?

50 к это еда и коммуналка.
Комфорт это немного другое.
60 тысяч получают в Киеве обычные работницы НАЗК, которые весь день ржут как лошади и из языков у них только суржик В1

Каждому своё (с)

А от за дом не зрозуміло , це за комуналку ?

п.с. я не автомеханик но сам меняю тормозные колодки с дисками, шаровые , все фильтра с маслом и ОЖ с тормозной жидкостью и даже ремень ГРМ с роликами на HDI ,
делаю это потому что делаю то что умею и могу сделать не хуже чем на СТО диллера И нету лишних денег на это , на сэкономленные покупаем домашнее парное мясо на рынке(в мясе я тоже разбираюсь))) ) а не сосиски с мивиной или как некоторые не обідаємо і не вечеряємо за 100 баксів у ресторані.
А для когось и 1000$ у день витратити не багато а комусь і 1$ багато так як ще потрібно за комуналку з пенсії у 3500 ГРИВЕНЬ а то відключать.

Держава Україна НІЯК не захищає бідне населення щоб воно не жило у злиднях , чиновникам - держслужбовцям усе
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.


у вас радянське уявлення про городи, якщо мова йде про дачні 6 соток(вся ділянка), де на сам город припадає 1сотна(макс 1,5) -бо решта території це будинок, дерева і квіти, ще гараж(або паркомісце для авто), то цієї сотки навряд прогодуєте навіть одну людину (декілька кущиків салату, селери, луку, десяток огірків і томатів)-на картоплю не вистачає місця і вона на дачі не потрібна, бо ціна кійки, краще садити малину, ожину, те що 170-250грн/кг
але доглядати треба і поливати регулярно, бо відлучення по серед літа у Буковель(чи за кордон) -все посохло і погоріло, тому не варто навіть починати

ті, люди , що живуть "з городу" -це фермери, і городи у нас 1-2-3 га, там працюють наймані робітники, важка техніка, бо руками одної людини непосильно обробляти навіть 15соток (5 соток можливо, але пі*дячить доведеться по 5-7 годин щодня, перевірено на собі за останні 7 років)
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:(практически любой, не говоря даже о её статусе)

А вот о статусе поговорить стоит. Если бы мне по роду деятельности нужно было придерживаться определенного уровня или стиля во внешнем виде, Я бы эти расходы включил в производственные, а не в бытовые. Естественно, в сумму на проживание я бы их не включил. В мои расходы, в этом случае, вошли бы только домашние тапочки.

Можно и так.
Если вам это оплачивает работодатель.
Но я оговорился, что это нужно практически любой любой женщине, тем более молодой и красивой. Статус только усиливает эти требования.
И сомневаюсь, что ей и другим кто-то оплачивает одежду. Это, возможно, удаётся моделям. А в основном, статус приходится поддерживать за свои кровные.
Как вы будете считать эти расходы - личными или производственными, это ваше дело. Но в любом случае эти деньги надо иметь, т.е. надо иметь соответствующий доход.
Но мы уходим немного в сторону. Давайте не трогать вопросы статуса. Хотя даже эти требования меняются. Раньше считалось недопустимым пойти в театр или филармонию без галстука и не в костюме, женщине без вечернего (позже хотя бы нарядного) платья, сегодня вполне нормально в джинсах. В футболке пока всё же, вроде, не ходят.

И поддержу andrijk777. Комфорт - ходить в джинсах. Шик - обязательно "фирма". Или сумочка. Бывает просто хорошая, симпатичная, но шик - это "Луи Виттон".
Шампанское может быть "советское", а может - французское.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:36

підтримати пропозиції, надіслані органами державної та судової влади, до проекту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік та рекомендувати Комітету з питань бюджету збільшити передбачені у додатку видатки в розмірі 17 281 560,9 тис. грн.: для КСУ – на 171 055,8 тис. грн., для ВС – на 445 258,8 тис. грн., для ВАКС – на 66 429,1 тис. грн., для ВРП – на 64 135,2 тис. грн., для МЮУ – на 1 021 339,7 тис. грн., для ДСАУ – на 15 513 342,3 тис. грн.

https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/266388.html

на дрони не вистачає, виробництво зброї недофінансоване - це все чєпуха.
суддям накинути додаткові 15 мільярдів!! - "ето святоє" ))
перемога "всьо бліже"...
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:37

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.


у вас радянське уявлення про городи, якщо мова йде про дачні 6 соток(вся ділянка), де на сам город припадає 1сотна(макс 1,5) -бо решта території це будинок, дерева і квіти, ще гараж(або паркомісце для авто), то цієї сотки навряд прогодуєте навіть одну людину (декілька кущиків салату, селери, луку, десяток огірків і томатів)-на картоплю не вистачає місця і вона на дачі не потрібна, бо ціна кійки, краще садити малину, ожину, те що 170-250грн/кг
але доглядати треба і поливати регулярно, бо відлучення по серед літа у Буковель(чи за кордон) -все посохло і погоріло, тому не варто навіть починати

ті, люди , що живуть "з городу" -це фермери, і городи у нас 1-2-3 га, там працюють наймані робітники, важка техніка, бо руками одної людини непосильно обробляти навіть 15соток (5 соток можливо, але пі*дячить доведеться по 5-7 годин щодня, перевірено на собі за останні 7 років)

Это как раз у вас "радянське уявлення про городи".
И речь не шла о том, чтобы "жить "з городу". Но при нынешних ценах помидоры-огурцы, грядка клубники это тоже существенно. И "малина, ожина" тоже.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:39

  ЛАД написав:Послушал вчера (случайно выбросило): На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?"
Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д.
Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?


це фігня, подивіться краще розрахунки банкіра(чи експерта) скільки потрібно накопити грошей , що на пенсії)після 60 років ні в чому собі не відмовляти-у нього вийшла сума від 315+тис доларів
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:39

  Vadim_ написав:п.с. я не автомеханик но сам меняю тормозные колодки с дисками, шаровые , все фильтра с маслом и ОЖ с тормозной жидкостью и даже ремень ГРМ с роликами на HDI ,
делаю это потому что делаю то что умею и могу сделать не хуже чем на СТО диллера

Чего только не напишешь, когда бухнул ... )

  Vadim_ написав:на сэкономленные покупаем домашнее парное мясо на рынке(в мясе я тоже разбираюсь)


Домашнее ? парное ? на рынке ?
Ты не перепутал, парное и туша после разделки ? )

Ты только в дешевой водке разбираешься и больше ни в чём ...
  ЛАД написав:
И речь не шла о том, чтобы "жить "з городу". Но при нынешних ценах помидоры-огурцы, грядка клубники это тоже существенно. И "малина, ожина" тоже.


И давно ты, парторг, к верху задом помидоры выращивал ? )

на 99.9% ты просто трындишь )
