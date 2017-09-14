|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:47
prodigy написав:
це фігня, подивіться краще розрахунки банкіра(чи експерта) скільки потрібно накопити грошей , що на пенсії)після 60 років ні в чому собі не відмовляти-у нього вийшла сума від 315+тис доларів
Для банкира это, может, даже маловато.
Мы же говорим об обычных людях.
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:47
Сибарит написав:
А вообще не пить - это нищета и мучение 😁
Ніщета - це саме дешеве пиво і рідко. Хто пива не любить - значить "вообще не пить".
Ніщета - це коли ти сильно економиш на їжі, тобто їжі хватає, але купляєш саму дешеву їжу.
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:51
andrijk777 написав: Сибарит написав:
А вообще не пить - это нищета и мучение 😁
Ніщета - це саме дешеве пиво і рідко. Хто пива не любить - значить "вообще не пить".Ніщета - це коли ти сильно економиш на їжі, тобто їжі хватає, але купляєш саму дешеву їжу
Ти зараз всю совкову пропаганду, що при СРСР "не голодали" від ЛАД'а - спустив в унітаз )
Гіпотетично, при СРСР їжі вистачає, але купляєш те що є, а саме - дешеве
2
2
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:52
ЛАД написав:
Шампанское может быть "советское", а может - французское.
Шампанское может быть только французское, причем исключительно из провинции Шампань. Остальные вина с бульбашками - просто игристые.
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:54
ЛАД написав:budivelnik
1. Вы уверены, что я заработал меньше вас?
Правда, я начинал ближе к 45 и закончил в 60. + отдыхал каждый год. Как правило, за границей.
2. Ваши продавцы (как и многие другие) не заработали капитал.
Они бы***? Или "ДУРНІ в квадраті"? И пусть "загибаются"?
1 Не впевнений, але думаю що я більше задонатив/заплатив податків.
А користь від людини для інших - це якраз те що він віддав, а не те що взяв
2
а - Один з моїх продавців як мінімум заробив собі ще одну квартиру, яку здає
б - серед моїх продавців відсутні люди які мають вищу освіту
3 Я ж не совковий партлідер , який знаючи що всіх не ощасливиш -все одно обіцяю.
Знайдіть но мені мою цитату де я комусь обіцяв що зроблю його щасливим або багатим.
4 Мої же опоненти точно знають як всіх ощасливититакий собі Лад
-твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипапласьтакий собі воєнпенс
- твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:57
ЛАД написав: prodigy написав:
........
це фігня, подивіться краще розрахунки банкіра(чи експерта) скільки потрібно накопити грошей , що на пенсії)після 60 років ні в чому собі не відмовляти-у нього вийшла сума від 315+тис доларів
Для банкира это, может, даже маловато.
Мы же говорим об обычных людях.
Обычные люди обычно руководствуются текущими ценами. Банкир вряд ли способен спрогнозировать инфляцию на долгий срок, но хоть на глазок что-то обязательно накинет. Мне тоже эта цифра не кажется чрезмерной, даже при скромном образе жизни.
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:57
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
budivelnik Человеку, например, нравится археология.
И он хочет заниматься именно этим. И занимается.
Человек хочет заниматься наукой. Физикой, химией, математикой, биологией, не важно чем. И занимается.
Много денег он не заработает, богатым точно не будет. Но будет заниматься любимым делом и будет счастлив.
А ви точно читаєте все що я пишу? чи тільки вибірково?
Людина може бути щасливою живучи в бочці -це доведено ДіогеномЛюдина може бути багатою - витрачаючи менше ніж заробляючи
-це моя теза проти якої ви виступали...але саме ця теза показує що в неї влазять науковці архітектори і так далі.... бо займатичь наукою чи чим вони там займаються в кредит в них не вийде, отже вони ЩАСЛИВІ бо ЗБАЛАНСУВАЛИ своє матеріальне життя і високо підняли задоволення від віртуальних досягнень...
А тепер глянемо на воєнпенса?
ця людина всім задоволена?
чи в неї до всіх претензії
То вона НА МІСЦІ ?
Вони задоволені.
Но не своим материальным состоянием. И точно не богатые. Поэтому многие уезжают за границу. Особенно молодёжь.
Є два рівні незадоволення
Перший(корисний) - мотиваційний, саме він змушує нас підняти дупу з табуретки і починати щось робити
Другий(шкідливий) - нам всі винні
- цей до толку не приводить і перетворює життя в ад..
Ви про який?
ПС
А те що хтось виїзжає - не заперечує могоБагатий той хто витрачає менше ніж заробляє...
Адже один з мотивів виїзду - це досягнути озвученого мною постулату.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:00
Сибарит написав: ЛАД написав:
Шампанское может быть "советское", а может - французское.
Шампанское может быть только французское, причем исключительно из провинции Шампань. Остальные вина с бульбашками - просто игристые.
Не спорю.
Просто не сообразил, как сформулировать. Поэтому просто взял в кавычки.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:04
prodigy написав: ЛАД написав:
Огородом ей просто некогда заниматься. И это было бы хорошо заметно по рукам. И вряд ли у многих киевлян есть огороды. Думаю, это редкость.
у вас радянське уявлення про городи, якщо мова йде про дачні 6 соток(вся ділянка), де на сам город припадає 1сотна(макс 1,5) -бо решта території це будинок, дерева і квіти, ще гараж(або паркомісце для авто), то цієї сотки навряд прогодуєте навіть одну людину (декілька кущиків салату, селери, луку, десяток огірків і томатів)-на картоплю не вистачає місця і вона на дачі не потрібна, бо ціна кійки, краще садити малину, ожину, те що 170-250грн/кг
але доглядати треба і поливати регулярно, бо відлучення по серед літа у Буковель(чи за кордон) -все посохло і погоріло, тому не варто навіть починати
ті, люди , що живуть "з городу" -це фермери, і городи у нас 1-2-3 га, там працюють наймані робітники, важка техніка, бо руками одної людини непосильно обробляти навіть 15соток (5 соток можливо, але пі*дячить доведеться по 5-7 годин щодня, перевірено на собі за останні 7 років)
Ви правильно пишете ,
проживати у приватному бкдинку навіть на 7 сотках(мінус дім) -це догляд за цими сотками, бур'ян росте без догляду і дуже потужно.
У мене 7 соток , там виноград , 10 фруктовых дерев , біля 30 хвійних... і огород з безліччю овочів,салатів..., дуже різних, + газон -це дуже потребує багато води-гроші.
Усе це потребуе дуже багато часу і грошей,
На вкус навіть куплені овочі на базарі (дамашние ,которые савсем не ламашние) не ідуть ні у яке порівняння зі своїм вирощеним ,
тобто постригти газон вам зможуть багато хто а от виростити помідор не только лишь все , кроме ВАС или за овер баксов кемто ...
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:04
andrijk777 написав:
Ніщета - це саме дешеве пиво і рідко. Хто пива не любить - значить "вообще не пить".
Ніщета - це коли ти сильно економиш на їжі, тобто їжі хватає, але купляєш саму дешеву їжу.
будівельник каже, що пересадити сім'ю на манку або хліб і воду - це не знущання і ніщета, а підвищення капіталізації.
його заброньовані синки мабуть досі на ничку від баті пиво п'ють ))
