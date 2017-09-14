Додано: Вів 30 вер, 2025 20:06

detroytred написав: На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику

Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)



Слово -поточні розходи -прочитав?А тепер додай до поточних - випадкові....Наприклад відпочинок останні 5 років як мінімум разів по 5/рік в КарпатахДодай зміни в обладнанні квартири , чи зміни в моделях автомобілей?Перехід з пежо2008є до мерседес300 - це +30000 доларівайвейс у6 - це ще 22000Фіскер то не повна покупка то заміна хавала з доплатою , але нехай ще 10000....От і виходить1000 поточних +1000 донати + 1000 на автомобілі + 500 на відпочинки/лікування і так далі...ТомуВчись читати і бачити між стрічками , а не викидати абзаци..ПСпри цьому воєнпенс спеціально провокує щоб я написав свої реальні витрати, але ж цей дурник ніяк не може зрозумітидля того щоб ПОЧАТИ з нуля в 25 років - треба жити за 10000 заробляючи 30000і тоді в 60 років зможеш витрачати 150 000 ... при цьому на поточні всього 40000ППСпідтвердженням моїх слів про донатипару сторінок назад я писав що мої поточні витрати зростають і скоро обженуть донати....і навіть до тих висловів воєнпенс причепився.