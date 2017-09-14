detroytred написав:На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)
40к на трьох...
Слово -поточні розходи -прочитав? А тепер додай до поточних - випадкові.... Наприклад відпочинок останні 5 років як мінімум разів по 5/рік в Карпатах Додай зміни в обладнанні квартири , чи зміни в моделях автомобілей? Перехід з пежо2008є до мерседес300 - це +30000 доларів айвейс у6 - це ще 22000 Фіскер то не повна покупка то заміна хавала з доплатою , але нехай ще 10000.... От і виходить 1000 поточних +1000 донати + 1000 на автомобілі + 500 на відпочинки/лікування і так далі... Тому Вчись читати і бачити між стрічками , а не викидати абзаци..
ПС при цьому воєнпенс спеціально провокує щоб я написав свої реальні витрати, але ж цей дурник ніяк не може зрозуміти для того щоб ПОЧАТИ з нуля в 25 років - треба жити за 10000 заробляючи 30000 і тоді в 60 років зможеш витрачати 150 000 ... при цьому на поточні всього 40000 ППС підтвердженням моїх слів про донати пару сторінок назад я писав що мої поточні витрати зростають і скоро обженуть донати.... і навіть до тих висловів воєнпенс причепився.
budivelnik написав:....... такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась такий собі воєнпенс - твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством. А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична. воєнпенс никогда не утверждал, что "всі відразу отримають ману небесну". Но для того, чтобы отримати щось не через 300 років, реформы нужны. Вашими методами мы будем повторять путь развитых стран, которые шли к сегодняшнему уровню столетиями. + им было легче за счёт колоний. Но за эти 300 лет развитые страны уйдут далеко вперед.
підтримати пропозиції, надіслані органами державної та судової влади, до проекту Закону про Державний бюджет України на 2026 рік та рекомендувати Комітету з питань бюджету збільшити передбачені у додатку видатки в розмірі 17 281 560,9 тис. грн.: для КСУ – на 171 055,8 тис. грн., для ВС – на 445 258,8 тис. грн., для ВАКС – на 66 429,1 тис. грн., для ВРП – на 64 135,2 тис. грн., для МЮУ – на 1 021 339,7 тис. грн., для ДСАУ – на 15 513 342,3 тис. грн.
ЛАД написав:Послушал вчера (случайно выбросило): На 4-ой минуте вопрос: "Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві?" Янина отвечает, что "десь тисяч 50". С учётом 2 детей и 11 тыс., кот. она платит за дом. + гуртки, харчування и т.д. Лукавит или действительно так? Киевляне, что скажете?
це фігня, подивіться краще розрахунки банкіра(чи експерта) скільки потрібно накопити грошей , що на пенсії)після 60 років ні в чому собі не відмовляти-у нього вийшла сума від 315+тис доларів
Це net worth (чисті активи: тобто всі активі що є мінус іпотека та інші кредити), чи готівкою? Це в якій країні? Для США мало, для Філіпін/України багато. https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html Думаю, на даний момент, з врахуванням інфляції з 2021 суму в USD потрібно збільшити на чверть з $32K до $40K (1/2 квартира + дача, 1/2 ОВДП+депозити+готівка)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 вер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ніщета - це саме дешеве пиво і рідко. Хто пива не любить - значить "вообще не пить". Ніщета - це коли ти сильно економиш на їжі, тобто їжі хватає, але купляєш саму дешеву їжу.
будівельник каже, що пересадити сім'ю на манку або хліб і воду - це не знущання і ніщета, а підвищення капіталізації. його заброньовані синки мабуть досі на ничку від баті пиво п'ють ))
це совкопенсіонери і фуфло-фантазери вважають що мають право когось на щось підсаджувати..... Мій підхід інший Кожен МАЄ ПРАВО СЕБЕ обмежити як хоче і не має права обмежити МЕНЕ При цьому Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним. Таким чином Два сини і одна донька мають свої сімї і всередині своїх сімей вирішують яку економічну поведінку вибрати виходячи з своїх потреб і доходів. Тільки моя дружина і молодша яка ще вчиться-змушені прислухатись до моїх вказівок... але ці вказівки не лізуть в те куди і як вони вирішили витратити 40000 поточних.. Це їх право +їх вибір.
budivelnik написав:Мій підхід інший Кожен МАЄ ПРАВО СЕБЕ обмежити як хоче і не має права обмежити МЕНЕ При цьому Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним.
тепер спробуй "осознать" те що ти написав з іншої "колокольні" - членів своєї родини, яких ти піддавав тортурам поки вони не звалили і не перестали бути твоєю сім'єю.