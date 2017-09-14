Додано: Вів 30 вер, 2025 20:26

такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась

Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.

А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.

воєнпенс никогда не утверждал, что "всі відразу отримають ману небесну". Но для того, чтобы отримати щось не через 300 років, реформы нужны. Вашими методами мы будем повторять путь развитых стран, которые шли к сегодняшнему уровню столетиями. + им было легче за счёт колоний.

А спеціально треба БРЕХАТИ ?1 Я писав три покоління=50-100 років... це точно не ТРИСТА2 Півтора покоління ВЖЕ пройшло , а ви все дрочите на можновладців3 Марксизм вже стародавня історія..він ще так сяк працював 100-200 років томуколи основою ВВП булоЗемля+ПРАЦЯВже в другій половині 20-го століття , звязка сталаземля+праця+капітал, при чому земля +праця= 10% світового ВВПпраця+капітал=90% світового ВВППровідні економісти показують подальше зміщення вправо...як прикладв 7 містах США і 2 містах Китаю - таксі вже РОБОтобто праця людини в цій галузі через років 20 буде дорівнювати нуль... а це 30% світової економіки(логістика)і станеться те що відбулось з конями в СШАбуло на двох людей-один кіньстало -коні тільки в зоопарку.Тепер про розвитокВ другій половині 20-го століття -всі розвинуті країни відмовились від колоній, бо витрати на колонії були вищими ніж користь від колонійтому брехня про те що компютеру побудували за рахунок негрів в Африці-не повинна розповсюджуватисьА раз такТо розвиток відбувається тим швидше чима - більше людей його підтримуєб - менше впирається...ТомуВ Польщі Бальцеровича підтримало 30% активних... які переперли 70% тих хто впирався, але при цьому прийшлось пожертвувати БальцеровичемЯкщо ж взяти окрему сімю ( а-ля моя) і припустити що я прийняв рішення проводити реформи - то відкритого опору не буде, а якщо дружина вірить то не буде й скритогоі саме тому рівень моєї сімї обігнав середній рівень Польщі і добрався до середнього рівня Швеції за тих самих 30 років...Якби по такому принципу пішла більшість (хоча б 30%) ми б йшли нога в ногу з поляками.