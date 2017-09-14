ЛАД написав: budivelnik написав:
.......такий собі Лад
-твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипапласьтакий собі воєнпенс
- твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.
А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.
воєнпенс никогда не утверждал, что "всі відразу отримають ману небесну". Но для того, чтобы отримати щось не через 300 років, реформы нужны. Вашими методами мы будем повторять путь развитых стран, которые шли к сегодняшнему уровню столетиями. + им было легче за счёт колоний.
Но за эти 300 лет развитые страны уйдут далеко вперед.
А спеціально треба БРЕХАТИ ?
1 Я писав три покоління=50-100 років... це точно не ТРИСТА
2 Півтора покоління ВЖЕ пройшло , а ви все дрочите на можновладців
3 Марксизм вже стародавня історія..
він ще так сяк працював 100-200 років тому
коли основою ВВП було
Земля+ПРАЦЯ
Вже в другій половині 20-го століття , звязка стала
земля+праця+капітал, при чому земля +праця= 10% світового ВВП
праця+капітал=90% світового ВВП
Провідні економісти показують подальше зміщення вправо...
як приклад
в 7 містах США і 2 містах Китаю - таксі вже РОБО
тобто праця людини в цій галузі через років 20 буде дорівнювати нуль... а це 30% світової економіки(логістика)
і станеться те що відбулось з конями в США
було на двох людей-один кінь
стало -коні тільки в зоопарку.
Тепер про розвиток
В другій половині 20-го століття -всі розвинуті країни відмовились від колоній, бо витрати на колонії були вищими ніж користь від колоній
тому брехня про те що компютеру побудували за рахунок негрів в Африці-не повинна розповсюджуватись
А раз так
То розвиток відбувається тим швидше чим
а - більше людей його підтримує
б - менше впирається...
Тому
В Польщі Бальцеровича підтримало 30% активних... які переперли 70% тих хто впирався, але при цьому прийшлось пожертвувати Бальцеровичем
Якщо ж взяти окрему сімю ( а-ля моя) і припустити що я прийняв рішення проводити реформи - то відкритого опору не буде, а якщо дружина вірить то не буде й скритого
і саме тому рівень моєї сімї обігнав середній рівень Польщі і добрався до середнього рівня Швеції за тих самих 30 років...
Якби по такому принципу пішла більшість (хоча б 30%) ми б йшли нога в ногу з поляками.