ЛАД написав: А при чём тут то, что вы писали?

Я говорю не о ваших словах, которые представляют ваше личное мнение, а сужу по опыту развитых стран. Или мы сильно умнее, или у нас есть более богатые колонии?

Совок не витравиш1 Ми були в дупі з телефонізацією... і стали попереду з мобілками+інтернет...І колоній в нас не було і ресурсів... а раз і серед першихМоже поясниш чому?А я тобі відповім - тому що ми копіювали нове і не заморочувались з підтримкою старого..Тому Тесла Маска-так рванула-не було старих моделей для яких треба склад запчастин, тому китайці НЕ МОЖУТЬ зайти на ринок Європи ( вони не розуміють навіщо створювати сервісні СТО і склади запчастин якщо в них тривалість життя моделі 5 років... а далі її навіть в Китаї підтримувати не можуть)Тому китайці змогли повторити те що їм привезли ... але чомусь не можуть вирватись вперед .. бо копіювати - легше.Тому совок копіював все від ТУ-16 , до фау і так далі з ядерною бомбою і тому відставав... по ядерці на рокипо пралкам і туалетному паперу на десятиліття...ТомуЯкщо ми не рвемось в перший ряд , то спокійно копіюючи країни третього десятку ми і без реформ які завжди проводились ЗА РАХУНОК населенняГітлер - за рахунок ЄвреївСталін - за рахунок ГолодоморуБальцерович - за рахунок заганяння 40% населення на пять років нижче рівня бідності...Тому еволюційний розвиток з використанням того що викинули країни першого десятка і збираються викидати країни другого -дуже добре і дешево підійдуть і нам...Саме тому у нас не нові комбайни , не найновіші моделі авто і не нульові боїнги з айрбасами...