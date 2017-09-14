|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:34
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним.
тепер спробуй "осознать" те що ти написав з іншої "колокольні" - членів своєї родини, яких ти піддавав тортурам
ви таки перегнули з тортурами... певен норму калорій вони отримували мясом а не брюквою.
Справа в іншому, як вдалось їх обмежувати при житті в суспільстві. Всеодно є речі правильні на які не гріх і потратитись, там плавання чи інший спорт або навчання а в "басейні" вже будуть діти які не хотять карася а прєдпочітають лососнуть тунця)
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:37
ЛАД написав:
Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:45
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
.......такий собі Лад
-твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипапласьтакий собі воєнпенс
- твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.
А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.
воєнпенс никогда не утверждал, что "всі відразу отримають ману небесну". Но для того, чтобы отримати щось не через 300 років, реформы нужны. Вашими методами мы будем повторять путь развитых стран, которые шли к сегодняшнему уровню столетиями. + им было легче за счёт колоний.
Но за эти 300 лет развитые страны уйдут далеко вперед.
А спеціально треба БРЕХАТИ ?
1 Я писав три покоління=50-100 років... це точно не ТРИСТА
2 Півтора покоління ВЖЕ пройшло , а ви все дрочите на можновладців
А при чём тут то, что вы писали?
Я говорю не о ваших словах, которые представляют ваше личное мнение, а сужу по опыту развитых стран. Или мы сильно умнее, или у нас есть более богатые колонии?
3 Марксизм вже стародавня історія..
він ще так сяк працював 100-200 років тому
коли основою ВВП було
Земля+ПРАЦЯ
Вже в другій половині 20-го століття , звязка стала
земля+праця+капітал, при чому земля +праця= 10% світового ВВП
праця+капітал=90% світового ВВП
Предельная примитивизация марксизма.
100-200 лет тому не было капитала? Вообще-то,если вы не забыли, основной труд Маркса так и назывался "Капитал".
Провідні економісти показують подальше зміщення вправо...
як приклад
в 7 містах США і 2 містах Китаю - таксі вже РОБО
тобто праця людини в цій галузі через років 20 буде дорівнювати нуль... а це 30% світової економіки(логістика)
і станеться те що відбулось з конями в США
було на двох людей-один кінь
стало -коні тільки в зоопарку.
Это вы вообще к чему?
Ну переместятся таксисты с такси на сборку роботов, например. Что это меняет?
Тепер про розвиток
В другій половині 20-го століття -всі розвинуті країни відмовились від колоній, бо витрати на колонії були вищими ніж користь від колоній
тому брехня про те що компютеру побудували за рахунок негрів в Африці-не повинна розповсюджуватись
Вот не надо врать.
Никто добровольно
от колоний не отказывался.
Незнание истории не освобождает от ответственности.
Якби по такому принципу пішла більшість (хоча б 30%) ми б йшли нога в ногу з поляками.
С этой вашей теорией спорить надоело.
Вам хочется считать себя образцом для всей Украины? Да ради бога!
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 30 вер, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:46
Banderlog написав: sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним.
тепер спробуй "осознать" те що ти написав з іншої "колокольні" - членів своєї родини, яких ти піддавав тортурам
ви таки перегнули з тортурами... певен норму калорій вони отримували мясом а не брюквою.
Справа в іншому, як вдалось їх обмежувати при житті в суспільстві. Всеодно є речі правильні на які не гріх і потратитись, там плавання чи інший спорт або навчання а в "басейні" вже будуть діти які не хотять карася а прєдпочітають лососнуть тунця)
Маніпулятори ( при чому погані) висмикують погані картинки і розтягують ПОГАНУ картинку на весь період...
Але картинка має бути ПРАВИЛЬНОЮ..
От тобі правильна картинка
Тільки ПЕРШИХ 5 років було ОБМЕЖЕННЯ коли витрачалось на себе менше ніж зароблялось... але витрачалось все одно більше ніж МІНІМАЛКА
Наступних 5 років ця мінімалка вже була збільшена в 1,5 рази..
Щоб просто і в табличці з сьогоднішнішніми координатами цін
період____________зароблялось_____витрачалось____середня по державі
1990-1995__________10000-15000______8000___________16000
1995-2000____________25000__________12000__________16000
2000-2005____________40000__________18000__________16000
2005-2010____________60000__________25000__________16000
2010-2015____________80000__________30000__________16000
2015-2020___________100000__________35000__________16000
2020-2025___________100000__________40000__________20000
Це ПОТОЧНІ розходи, капітальні типу авто/житло/відпочинок - фінансував я окремо , але до 2005 року в цій графі був нуль.
Тому важко назвати тортурами.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:52
budivelnik написав:
Це ПОТОЧНІ розходи, капітальні типу авто/житло/відпочинок - фінансував я окремо , але до 2005 року в цій графі був нуль.
Тому важко назвати тортурами.
я зробив свої висновки (можливо помилкові) з ваших цитат:
Якщо мета швидше збільшити рівень капіталізації - то один з найкращих засобів це зробити це відмовитись від фуагри і перейти на манку....
Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад
це для мене звучить як приказ всій сім'ї жрати манку.
але добре що обійшлось без тортур ))
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:53
budivelnik написав: ЛАД написав:
Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
А сколько раз за эти 30 лет гривня девальвирует?
А сколько будет инфляция за 30 лет?
А если не юудет такой сильной инфляции, то не будет и таких процентов.
И даже если этого не учитывать, то это будет через 30 лет, а не сейчас. Сейчас он никак не богатый. Может быть, когда-нибудь станет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 30 вер, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:54
ЛАД написав:
А при чём тут то, что вы писали?
Я говорю не о ваших словах, которые представляют ваше личное мнение, а сужу по опыту развитых стран. Или мы сильно умнее, или у нас есть более богатые колонии?
Совок не витравиш
1 Ми були в дупі з телефонізацією... і стали попереду з мобілками+інтернет...
І колоній в нас не було і ресурсів... а раз і серед перших
Може поясниш чому?
А я тобі відповім - тому що ми копіювали нове і не заморочувались з підтримкою старого..
Тому Тесла Маска-так рванула-не було старих моделей для яких треба склад запчастин, тому китайці НЕ МОЖУТЬ зайти на ринок Європи ( вони не розуміють навіщо створювати сервісні СТО і склади запчастин якщо в них тривалість життя моделі 5 років... а далі її навіть в Китаї підтримувати не можуть)
Тому китайці змогли повторити те що їм привезли ... але чомусь не можуть вирватись вперед .. бо копіювати - легше.
Тому совок копіював все від ТУ-16 , до фау і так далі з ядерною бомбою і тому відставав... по ядерці на роки
по пралкам і туалетному паперу на десятиліття...
Тому
Якщо ми не рвемось в перший ряд , то спокійно копіюючи країни третього десятку ми і без реформ які завжди проводились ЗА РАХУНОК населення
Гітлер - за рахунок Євреїв
Сталін - за рахунок Голодомору
Бальцерович - за рахунок заганяння 40% населення на пять років нижче рівня бідності...
Тому еволюційний розвиток з використанням того що викинули країни першого десятка і збираються викидати країни другого -дуже добре і дешево підійдуть і нам...
Саме тому у нас не нові комбайни , не найновіші моделі авто і не нульові боїнги з айрбасами...
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:55
sergey_stasyuk555 написав: Vadim_ написав:
А про пенсионеров , звичайних , на 3500 грн. не на разі?
як казав один алкаш - "с пєнсіямі ето отдєльная тєма" ))
"вам хорошего настроєнія і здоровья"...
У Вас 350000 или 3500?
Шо треба?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 30 вер, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:56
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
А сколько раз за эти 30 лет гривня девальвирует?
А сколько будет инфляция за 30 лет?
Ти на ставку дивився? там 12%
А яка наприклад сьогодні - 18%...
От для того щоб не враховувати девальвацію, я й взяв таку низьку ставку.
Тепер розумієш де ти з воєнпенсом-лоханулись?
30 років=360місяцівв*500 грн відкласи=180 000 забрали з свого споживання
і за рахунок того що забрали 180 000 на протязі 30 років - тепер можете 1180000 витратити
Цілий ЛЯМ просрали
а чому?
а тому що в одного совкова вавка
а другий теоретик без практики...
ПС
а такого щоб з 3,14ди на лижах і багатий - немає... є там 0,01%.... , навіть мої діти народились бідними і росли з обмеженим по відношенню до можливого -споживанням , а от вже мої внуки ще не багаті, але вже споживають стільки скільки їх батьки заробляють , не переживаючи про те що колись за навчання платити чи на весілля/квартиру зібрати...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 30 вер, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:00
ЛАД написав:
Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
При соблюдении определенных условий, Я буду вторым, хоть мое представление о богатстве существенно отличается.
Условия: 10к должно приносить хобби (это из Вашего примера об учёных) и образ жизни на 9.5к должен устраивать.
