Banderlog написав: От дивіться, ви ж базові потреби задовільняєте. Що мішає дочці потрати гроші виділені скажімо на котлета в університеті, на суші якщо вона знає шо дома котлета будуть?)

Так все простоПерше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше числоДруге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний періодТретє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.Виглядає жорсткоНасправді все простоМи дійсно живемо без замашок з точки зору харчів + дружина з дочкою добре вміють готуватиА шмотки то взагалі не питання...Якраз крема/парфуми/телефони - питання більш хворе...АлеЗавжди можна запитатисьДочки - тобі краще їздити на маршрутці чи дати електромобіль?ясно що та вибере останнє , але за той вибір їй треба з чимось погоджуватись і для мене.Жінки -ти до мами на мерсі поїдеш чи маршруткою...це як прикладВзагалі я важелі впливу напряму вже років 10 не використовую..Просто час від часу мені кажуть що треба збільшити фінанси... і все. я як правило погоджуюсь , вони як правило не нагліють.Вони в мене не мажори, не знаю як воно буде років через 20, але якщо 20 років жінка/дитина не були мажорами , то не думаю що щось кардинально зміниться в наступних 20.