Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:01
budivelnik написав: detroytred написав:
На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику
Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає* (с)
40к на трьох...
Слово -поточні розходи -прочитав?
А тепер додай до поточних - випадкові....
Наприклад відпочинок останні 5 років як мінімум разів по 5/рік в Карпатах
Додай зміни в обладнанні квартири , чи зміни в моделях автомобілей?
Перехід з пежо2008є до мерседес300 - це +30000 доларів
айвейс у6 - це ще 22000
Фіскер то не повна покупка то заміна хавала з доплатою , але нехай ще 10000....
От і виходить
1000 поточних +1000 донати + 1000 на автомобілі + 500 на відпочинки/лікування і так далі...
Тому
Вчись читати і бачити між стрічками , а не викидати абзаци..
ПС
при цьому воєнпенс спеціально провокує щоб я написав свої реальні витрати, але ж цей дурник ніяк не може зрозуміти
для того щоб ПОЧАТИ з нуля в 25 років - треба жити за 10000 заробляючи 30000
і тоді в 60 років зможеш витрачати 150 000 ... при цьому на поточні всього 40000
ППС
підтвердженням моїх слів про донати
пару сторінок назад я писав що мої поточні витрати зростають і скоро обженуть донати....
і навіть до тих висловів воєнпенс причепився.
Повна цитата й так була на декілька хвилин раніше. Для Бетона.
Тому для ЛАДа я обмежив абзацем.
Ну і зрозуміло, що поточні це поточні, а не купівля авто тощо.
Ну і 40 тис. поточних на трьох дорослих, де одна ще й дівчина студентка, тобто по 13 тис. гривень --- це, так би мовити, впритул...
А для мільйонера це, звиняй, якось і овсі впритул((
Жгі ще... про манку.
Мені в принципі пох твої поточні((, це суто твоє, але ж ти лізеш зі своїми співами-оцінками до мене, тому скажу тобі в лоба і я --- твої поточні 40 тис. на двох дорослих і студентку --- це трешак трешаків.
detroytred
Повідомлень: 25681
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:02
Vadim_ написав:
У Вас 350000 или 3500?
в мене поки немає, і хз чи буде.
хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.
але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...
я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 445
З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:07
detroytred написав:
Ну і 40 тис. поточних на трьох дорослих, де одна ще й дівчина студентка, тобто по 13 тис. гривень --- це, так би мовити, впритул...
Тому твої діти маючи останній айфон - будуть чекати твоєї смерті щоб пожити самостійно , бо на квартиру в них немає..
А мої помучились
на 13000... зате не думають як наступні десятки років квартиру орендувати - бо вже мають свою.
В цьому вся різниця
І саме це головне в цитатіБагатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той хто витрачає менше ніж заробляє...
ПС
ту Сибарит - шкода що немає лайків на цій гілці
Люто плюсую , треба вміти таким малим набором слів так точно описати умови.
budivelnik
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:14
budivelnik написав:
Цілий ЛЯМ просрали
а чому?
Бо, як мінімум, не просрали, а витратили на своє споживання.
А як максимум, то звідки ти береш, які в інших заощадження?
Згадай, до чого я тобі апелював? Де там хоч раз було про не заощадження аля 500 грн. з 10 тис.? Не було.
І навіть коли мова була про жити на 1/2 від трьох мінімалок, то апелював тобі до чого? Що родиною жити на 1\2 від трьох мінімалок мало хто схоче. РОДИНОЮ на 1\2 від трьох мінімалок.
В тебе прикладі раніше цифра 20 тис. (на кінець 2024 року), тобто на 10 тис. жити родиною роками.
А от з більших сум доходів, відкладати-івестувати 10 тис. (Тобто другу половину доходу) цілком нормально.
detroytred
Повідомлень: 25681
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:18
budivelnik написав:
Маніпулятори ( при чому погані) висмикують погані картинки і розтягують ПОГАНУ картинку на весь період...
Але картинка має бути ПРАВИЛЬНОЮ..
От тобі правильна картинка
.
Ну хід Вашої мислі на сімейні витрати я більш менш уявляю. Питання в іншому як вдавалось членам сімї витрати регулювати? Вони ж не тільки під Вашим впливом но і суспільства?
От дивіться, ви ж базові потреби задовільняєте. Що мішає дочці потрати гроші виділені скажімо на котлета в університеті, на суші якщо вона знає шо дома котлета будуть?)
Питаю серйозно без всяких підколів.
Приміром мої дитсадовські взялись гратись в салон краси, хоть я декоративну косметику не одобряю і жінка не користується.
Но це не помішало їм вимазатись фломастерами) суспільство впливає навіть в такому віці. Завтра замість морозива куплять лак для нігтів...
Або замість кагору французьке шампанське)
Базу ж я по любому дам... оно вже виноград нам тіки без кісточок подавай)
Сподіваюсь хоть трохи зрозуміло спитався.
Banderlog
Повідомлень: 3590
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:24
detroytred написав: budivelnik написав:
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Цілий ЛЯМ просрали
а чому?
А тому, що ти, як завжди, тупенько збрехав єралашика.
Бо, як мінімум, не просрали, а витратили на своє споживання.
Ти вмієш аналізувати прочитане
чи для кафедри марксизму-ленінізму - аналізувати було шкідливо того ви всі читачі?
Перше - приклад віртуальний, але запропонований ЛАДом
Друге - я цей віртуальний з допомогою екселя перевів в наочний..
Так от
ТИ міг витрачати кожного місяця ВСЕ що заробив і так 30 років
А міг відкладати по 500 в місяць не депо тих самих 30 років...
І тоді через 30 років , міг НАЗАД забрати 180 000зекономлених... і в тебе б ще ЛЯМ залишився.
Тепер розумієш чому при капіталізмі ВАЖЛИВО враховувати всі параметри ( і тривалість вкладень чи накопичень - один з найсуттєвіших)
budivelnik
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:25
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну і 40 тис. поточних на трьох дорослих, де одна ще й дівчина студентка, тобто по 13 тис. гривень --- це, так би мовити, впритул...
Тому твої діти маючи останній айфон - будуть чекати твоєї смерті щоб пожити самостійно , бо на квартиру в них немає..
А мої помучились
на 13000... зате не думають як наступні десятки років квартиру орендувати - бо вже мають свою.
В цьому вся різниця
І саме це головне в цитатіБагатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той хто витрачає менше ніж заробляє...
ПС
ту Сибарит - шкода що немає лайків на цій гілці
Люто плюсую , треба вміти таким малим набором слів так точно описати умови.
Оце так жах - жити якийсь час в орендованому житлі.
Такий, як ото найманим працювати?
До речі, з придбанням житла зара не поспішають виключно з причини війни, невизначеності.
І ти в Сибарита впустив ключове --- хоббі. Щоб ота робота, була як хоббі.
А не твоє "важко працював 30 років" і ще навіть 10 років тому навіть повну зміну стояв сам за прилавком і зараз до 10 часів вночі працюєш, коли не заважають інші ((
Жгі про калорії в манці.
detroytred
Повідомлень: 25681
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:31
Banderlog написав:
От дивіться, ви ж базові потреби задовільняєте. Що мішає дочці потрати гроші виділені скажімо на котлета в університеті, на суші якщо вона знає шо дома котлета будуть?)
Питаю серйозно без всяких підколів.
Так все просто
Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число
Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період
Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.
Виглядає жорстко
Насправді все просто
Ми дійсно живемо без замашок з точки зору харчів + дружина з дочкою добре вміють готувати
А шмотки то взагалі не питання...
Якраз крема/парфуми/телефони - питання більш хворе...
Але
Завжди можна запитатись
Дочки - тобі краще їздити на маршрутці чи дати електромобіль?
ясно що та вибере останнє , але за той вибір їй треба з чимось погоджуватись і для мене.
Жінки -ти до мами на мерсі поїдеш чи маршруткою...
це як приклад
Взагалі я важелі впливу напряму вже років 10 не використовую..
Просто час від часу мені кажуть що треба збільшити фінанси... і все. я як правило погоджуюсь , вони як правило не нагліють.
Вони в мене не мажори, не знаю як воно буде років через 20, але якщо 20 років жінка/дитина не були мажорами , то не думаю що щось кардинально зміниться в наступних 20.
budivelnik
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:32
Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у столиці - 39 535 грн.
Серед областей лідерами стали Луганська (32 541 грн)
"можем сєбє позволіть" в окупованій області найвищі зп платити ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 445
З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 вер, 2025 21:35
detroytred написав:
До речі, твій спів про депо показує що? Що капітал зростав без твоєї праці. Зростав.
За рахунок праці ... інших.
Капітал завжди потребує щоб
а - він мав власника
б - ним хтось керував...
Таксі також капітал , якщо я дам тобі в оренду машину вартістю в 20000 доларів замість твого велосипеда з рюкзаком глово - це збільшить твої можливості заробити і не просити милостиню під церквою.
І що ти замість того щоб мені подякувати -почнеш маркса згадувати і розповідати що все що ти заробиш - твоє?
При цьому
Я тобі більше скажу..
Я віддав на депо -мені банкіри заплатили
ти взяв кредит - ти заплатив банкірам
Виходить що працювали банкіри а не ти зі мною...
але в мен хоч є капітал....
budivelnik
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Профіль
