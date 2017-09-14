RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15315153161531715318
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 21:36

  sergey_stasyuk555 написав:
Найвищі зарплати традиційно зафіксовані у столиці - 39 535 грн.
Серед областей лідерами стали Луганська (32 541 грн)

"можем сєбє позволіть" в окупованій області найвищі зп платити ))
вже розглядали це питання
в луганській області - 41 працівник по статистиці
голова облради , прокурор і так далі....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 21:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:До речі, твій спів про депо показує що? Що капітал зростав без твоєї праці. Зростав.
За рахунок праці ... інших.
Капітал завжди потребує щоб
а - він мав власника
б - ним хтось керував...

Таксі також капітал , якщо я дам тобі в оренду машину вартістю в 20000 доларів замість твого велосипеда з рюкзаком глово - це збільшить твої можливості заробити і не просити милостиню під церквою.
І що ти замість того щоб мені подякувати -почнеш маркса згадувати і розповідати що все що ти заробиш - твоє?
При цьому
Я тобі більше скажу..
Я віддав на депо -мені банкіри заплатили
ти взяв кредит - ти заплатив банкірам
Виходить що працювали банкіри а не ти зі мною...
але в мен хоч є капітал....

І до чого цей спів?

До конкретного прикладу --- ТВІЙ капітал зростає БЕЗ ТВОЄЇ ПРАЦІ.
detroytred
 
Повідомлень: 25681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ТВІЙ капітал зростає БЕЗ ТВОЄЇ ПРАЦІ.
1 Я не маю депозитів, бо мені мало капіталу, тому на фуфло типу дайте нам свої гроші під 15% при інфляції в 5% - я посміхаюсь і вкладаю туди де отримаю більше.
А більше я отримую там де його контролюю.
Правда рівні контролю як і прибутковості - різні..
От є вкладено в 2016 - 25000 і реінвестовано ще 15000 - з віддачею в 1000/місяць
А є два вкладення
одне 40000 в 2022 - віддача менше 400
друге 40000 в 2024-2025 - віддача 1000 місяць....
і те і те в таксі просто в різні моделі і те і те потребує контролю..

Але мене інше цікавить
а що тебе вкурвлює
те що я маю різні варіанти для вкладень , але тримаю при собі
в той час коли в тебе також є що вкласти (наприклад продай свою трьохкімнатну, купи хатинку в селі і отриману різницю кудись вклади...) але в тебе або мізків(економічних практичних знань катма) або пята точка жим-жим...
от ти так і живеш ніяк не вибравши куди тобі
до розумних чи красивих...
на розумного не тягнеш(фуражка заважає) а красивим але бідним - також не вийде, бідних жінки в твоєму віці не поважають...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом було --- умова, що в такому випадку робота повинна бути хоббі.
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі?
Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки....
Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.

то як
ти й далі будеш до термінів чіплятись..
Якщо розкласти мій бізнес
То найбільше я отримав з будівництва і там мені більше всього подобалось працювати . але там зашкальні напряги і дуже довгі терміни обороту капіталу...
Тому можна будівництво -де я втратив найбільше здоровья - назвати моїм хоббі
А торгівлю/оренду - де мої затрати мізерні - роботою
Було ще таксі 10 років тому, але там добре коли співлкуєшся, а спілкування потребує певної поваги серед співрозмовників, а таку повагу важко отримати від якогось сопляка який не вміє з першої фрази визначати статус людини...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27100
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:00

  budivelnik написав:
Так все просто
Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число
Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період
Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.

вродь це суть. Решта вже в кожного своє.
Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...

А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3590
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:06

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
Так все просто
Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число
Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період
Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.

вродь це суть. Решта вже в кожного своє.
Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...

А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.

а смисл, з мужчинами десь так:
https://www.youtube.com/shorts/cmbHNxiSjso
правда потрібно вміти хоч підсмажити омлета
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41004
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було --- умова, що в такому випадку робота повинна бути хоббі.
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі?
Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки....
Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.

то як

То так. Є дійсно робота-хоббі.

А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д.
Тобто стрибки, аби десь заробити...
І це все під визначенням "я важко працював 30 років".

В твоє намагання видати оце зараз за хоббі навіть малюк не повірить.
Жгі ще про манку та 40 тис. на трьох.
detroytred
 
Повідомлень: 25681
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
