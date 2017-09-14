вже розглядали це питання
в луганській області - 41 працівник по статистиці
голова облради , прокурор і так далі....
І до чого цей спів?
До конкретного прикладу --- ТВІЙ капітал зростає БЕЗ ТВОЄЇ ПРАЦІ.
1 Я не маю депозитів, бо мені мало капіталу, тому на фуфло типу дайте нам свої гроші під 15% при інфляції в 5% - я посміхаюсь і вкладаю туди де отримаю більше.
А більше я отримую там де його контролюю.
Правда рівні контролю як і прибутковості - різні..
От є вкладено в 2016 - 25000 і реінвестовано ще 15000 - з віддачею в 1000/місяць
А є два вкладення
одне 40000 в 2022 - віддача менше 400
друге 40000 в 2024-2025 - віддача 1000 місяць....
і те і те в таксі просто в різні моделі і те і те потребує контролю..
Але мене інше цікавить
а що тебе вкурвлює
те що я маю різні варіанти для вкладень , але тримаю при собі
в той час коли в тебе також є що вкласти (наприклад продай свою трьохкімнатну, купи хатинку в селі і отриману різницю кудись вклади...) але в тебе або мізків(економічних практичних знань катма) або пята точка жим-жим...
от ти так і живеш ніяк не вибравши куди тобі
до розумних чи красивих...
на розумного не тягнеш(фуражка заважає) а красивим але бідним - також не вийде, бідних жінки в твоєму віці не поважають...
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі?
Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки....
Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.
то як
ти й далі будеш до термінів чіплятись..
Якщо розкласти мій бізнес
То найбільше я отримав з будівництва і там мені більше всього подобалось працювати . але там зашкальні напряги і дуже довгі терміни обороту капіталу...
Тому можна будівництво -де я втратив найбільше здоровья - назвати моїм хоббі
А торгівлю/оренду - де мої затрати мізерні - роботою
Було ще таксі 10 років тому, але там добре коли співлкуєшся, а спілкування потребує певної поваги серед співрозмовників, а таку повагу важко отримати від якогось сопляка який не вміє з першої фрази визначати статус людини...
вродь це суть. Решта вже в кожного своє.
Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...
А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.
а смисл, з мужчинами десь так:
правда потрібно вміти хоч підсмажити омлета
То так. Є дійсно робота-хоббі.
А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д.
Тобто стрибки, аби десь заробити...
І це все під визначенням "я важко працював 30 років".
В твоє намагання видати оце зараз за хоббі навіть малюк не повірить.
Жгі ще про манку та 40 тис. на трьох.
