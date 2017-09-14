Додано: Вів 30 вер, 2025 21:46

detroytred написав: ТВІЙ капітал зростає БЕЗ ТВОЄЇ ПРАЦІ. ТВІЙ капітал зростає БЕЗ ТВОЄЇ ПРАЦІ.

1 Я не маю депозитів, бо мені мало капіталу, тому на фуфло типу дайте нам свої гроші під 15% при інфляції в 5% - я посміхаюсь і вкладаю туди де отримаю більше.А більше я отримую там де його контролюю.Правда рівні контролю як і прибутковості - різні..От є вкладено в 2016 - 25000 і реінвестовано ще 15000 - з віддачею в 1000/місяцьА є два вкладенняодне 40000 в 2022 - віддача менше 400друге 40000 в 2024-2025 - віддача 1000 місяць....і те і те в таксі просто в різні моделі і те і те потребує контролю..Але мене інше цікавитьа що тебе вкурвлюєте що я маю різні варіанти для вкладень , але тримаю при собів той час коли в тебе також є що вкласти (наприклад продай свою трьохкімнатну, купи хатинку в селі і отриману різницю кудись вклади...) але в тебе або мізків(економічних практичних знань катма) або пята точка жим-жим...от ти так і живеш ніяк не вибравши куди тобідо розумних чи красивих...на розумного не тягнеш(фуражка заважає) а красивим але бідним - також не вийде, бідних жінки в твоєму віці не поважають...