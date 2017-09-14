budivelnik написав: Так все просто Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.
вродь це суть. Решта вже в кожного своє. Уточню, чи все так. допустим жінка отримує 1 числа 30. Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...
А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання. Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.
detroytred написав:Предметом було --- умова, що в такому випадку робота повинна бути хоббі.
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі? Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки.... Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.
то як
То так. Є дійсно робота-хоббі.
А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д. Тобто стрибки, аби десь заробити... І це все під визначенням "я важко працював 30 років".
В твоє намагання видати оце зараз за хоббі навіть малюк не повірить. Жгі ще про манку та 40 тис. на трьох.
це все дурне. І омлет підсмажити і виростити помідори може кожен. Головне творчості поменше. Робиш, все строго по інструкції і не вимахуєшся. Тут питання в іншім. Да, в нас порівняно з заходом мало культури збагачення за одне покоління. Но це ж не все. Там ще вміють і передавати нажите. Мажорів вони плодять менше нашого.
budivelnik написав:---------------------------- ЛАД Если человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит. ---------------------------- давайте прикинемо Система координат сьогоднішня 10000 заробляє - 9500 витрачає Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12% Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
А сколько раз за эти 30 лет гривня девальвирует? А сколько будет инфляция за 30 лет?
Ти на ставку дивився? там 12% А яка наприклад сьогодні - 18%... От для того щоб не враховувати девальвацію, я й взяв таку низьку ставку. Тепер розумієш де ти з воєнпенсом-лоханулись? ........
Вы какую ставку имеете ввиду? Если учётку НБУ, то она сегодня 15,5%. Если депозитные ставки, то точер не знаю, не смотрел в последнее время, но, по-моему, 18% и сегодня никто не даёт. Сегодняшние депозитные ставки, в лучшем случае, компенсируют инфляцию, а никак не дают заработать. И вы не предполагаете, что 30 лет таких ставок не будет? Не ожидаете, что мы выйдем на уровень развитых стран и ставки будут такие, как сейчас по инвалюте?
budivelnik написав:......... 1 Ми були в дупі з телефонізацією... і стали попереду з мобілками+інтернет... І колоній в нас не було і ресурсів... а раз і серед перших Може поясниш чому? А я тобі відповім - тому що ми копіювали нове і не заморочувались з підтримкою старого.. Тому Тесла Маска-так рванула-не було старих моделей для яких треба склад запчастин, тому китайці НЕ МОЖУТЬ зайти на ринок Європи ( вони не розуміють навіщо створювати сервісні СТО і склади запчастин якщо в них тривалість життя моделі 5 років... а далі її навіть в Китаї підтримувати не можуть) Тому китайці змогли повторити те що їм привезли ... але чомусь не можуть вирватись вперед .. бо копіювати - легше. Тому совок копіював все від ТУ-16 , до фау і так далі з ядерною бомбою і тому відставав... по ядерці на роки по пралкам і туалетному паперу на десятиліття... ........
По мобильной связи и интернету - это потребление. Взять готовый продукт и внедрить его в быт, нет больших проблем. Мы сами что-нибудь производим в этой сфере? Телефоны, оборудование? Ничего. Всё импорт. Всё остальное, что вы написали - воинствующее незнание. Что о том, что "китайці НЕ МОЖУТЬ зайти на ринок Європи", что о том, что "совок ... відставав... по ядерці на роки". Даже объяснять не буду.
Бальцерович - за рахунок заганяння 40% населення на пять років нижче рівня бідності...
Тоже уже 100 раз писал - у нас в 90-е загнали ниже уровня бедности больший процент. Вот только результата не вижу. Польша была нищая по сравнению с нами. А сегодня? Только не рассказывайте сказки о "совковой психологии" как причине нашей бедности.
И насчёт вашей таблички из https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894482#p5894482. Не знаю, как вы её составляли и как пересчитывали на сегодняшние цены (или, возможно, я неправильно её понял), но если вы семьёй из 4 человек жили в 1995-2000 на 12000 или даже в следующую пятилетку на 18000, и в 2005-2010 впятером на 25000, то мне искренне жаль вашу семью. Или вы то ли неверно посчитали, то ли сильно лукавите. Скорее всего, расчёт чисто потолочный. Если это расчёт не на семью, а на человека, то вы вполне нормально жили и не надо рассказывать, как вы себя во всём ограничивали. Я начинал значительно хуже.
И не стоит загадывать на 30 лет вперёд. Я желаю счастья, здоровья и всяческих успехов вашим детям и внукам и буду рад за вас и за них, если у них будет счастливая жизнь. Но загадывать на годы и, тем более, десятилетия вперёд нельзя. Я никогда не думал, что мои внуки будут расти под постоянные звуки тревог и пугаться громких звуков.
ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
При соблюдении определенных условий, Я буду вторым, хоть мое представление о богатстве существенно отличается. Условия: 10к должно приносить хобби (это из Вашего примера об учёных) и образ жизни на 9.5к должен устраивать.
Среди ваших знакомых много людей, которых устроит образ жизни на 9,5к? А их семьи такой образ жизни тоже устроит? Или "учёные из моего примера" должны быть монахами? Давайте всё-таки говорить о реальной жизни, а не "светлом коммунистическом завтра".
Вы только сегодня или вчера писали, что вы не любите ни торговлю, ни строительство. Сегодня это уже стало хобби? Какое их этих занятий? Или оба? Или хобби это всё-таки деньги, которые приносят эти занятия? У меня, честно признаЮсь, после ухода с завода удовольствие от последующей работы доставляли именно деньги, которые она приносила.
це все дурне. І омлет підсмажити і виростити помідори може кожен. Головне творчості поменше. Робиш, все строго по інструкції і не вимахуєшся. Тут питання в іншім. Да, в нас порівняно з заходом мало культури збагачення за одне покоління. Но це ж не все. Там ще вміють і передавати нажите. Мажорів вони плодять менше нашого.
Да нет на Западе никакой особой культури збагачення за одне покоління. Просто Запад богаче, соответственно, и возможностей больше. В принципе не обязательно сильно выделываться - достаточно получить высокую квалификацию и просто работать.
Кстати, о теории будивельника о сбережениях. Это как раз очень старые традиции. Современный Запад основан как раз на кредитах. Та же ипотека да и всё прочее.
Мажоров плодят, действительно, намного меньше нашего.
ЛАД написав:P.s. В результате вы меня спровоцировали на ответ, который я хотел получить от киевлян.
Легко поддаетесь на провокации 😁
Шик и комфорт - понятия принципиально разные. С шиком действительно не получится, а комфорт обеспечить вполне можно, при соответствующих представлениях о комфорте. О разнице между шиком и комфортом: шик требует ходить в новых красивых туфлях, а комфортно в старых растоптанных 😁 Т.о. комфорт обходится значительно дешевле, чем шик 😁
Согласен, легко. Кружки для детей и частная школа/садик это шик или комфорт?
Частных школ и садиков в Киеве настолько мало что этот пункт можно исключать. И немаловажный пункт в Киеве это месторасположение- даже если крутейшая школа сама забирает детей из-под дома (знаю таких) - то мотыляться ребенку потом в машине час по Киеву то еще удовольствие, поэтому многие крутелыки в Киеве водят детей в государственные школы, которые тоже бывают разные, в том числе и хорошие не хуже частных.