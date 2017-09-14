budivelnik написав:

.........1 Ми були в дупі з телефонізацією... і стали попереду з мобілками+інтернет...І колоній в нас не було і ресурсів... а раз і серед першихМоже поясниш чому?А я тобі відповім - тому що ми копіювали нове і не заморочувались з підтримкою старого..Тому Тесла Маска-так рванула-не було старих моделей для яких треба склад запчастин, тому китайці НЕ МОЖУТЬ зайти на ринок Європи ( вони не розуміють навіщо створювати сервісні СТО і склади запчастин якщо в них тривалість життя моделі 5 років... а далі її навіть в Китаї підтримувати не можуть)Тому китайці змогли повторити те що їм привезли ... але чомусь не можуть вирватись вперед .. бо копіювати - легше.Тому совок копіював все від ТУ-16 , до фау і так далі з ядерною бомбою і тому відставав... по ядерці на рокипо пралкам і туалетному паперу на десятиліття...........