А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д. Тобто стрибки, аби десь заробити...
допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі. Трать менше ніж заробляєш. Не бухай. Арбайтен без вихідних. Роби як я і Через 40 років станеш багатим. Шо не так в цій схемі? Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог. Або якщо тобі повезе. Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло? Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру. А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.
Всё верно. Но вы, видимо, пропустили. Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает. Он говорит только о том, что это не план для страны.
ВАРШАВА, 30 сентября (Рейтер) - Владимир З., украинский водолаз, разыскиваемый Германией в связи с его предполагаемой причастностью к взрывам на «Северном потоке» , был задержан в Польше, сообщили во вторник прокуроры и его адвокат. ....... Папроцкий (его адвокат) заявил, что защита Владимира З. будет бороться против его передачи в Германию, утверждая, что исполнение европейского ордера на его арест недопустимо, учитывая войну России в Украине . ...... В августе итальянская полиция арестовала украинца, подозреваемого в организации этих нападений. Этот человек, известный только как Сергей К., планирует обратиться в высший суд Италии с требованием об экстрадиции после того, как суд низшей инстанции постановил его передачу Германии.
не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас) Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...) Поки все що хоче еліта це сісти на поток , вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків. Якщо це коло не розірвати, всі "реформи" будуть направлені лиш на раціоналізацію цієї схеми і відсікання непотрібного для неї.
в мене поки немає, і хз чи буде. хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити. але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб... я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".
і у мене теж і ДЕРЖАВІ пох , у неё в приоритете судьи , менты , прокуроры и прочие держслужбовцы ,ана ни чем не абязана простым,я это знал с рассказов деда(трудодні , облигации и прочая х...) и жил как жил надеясь только на себя