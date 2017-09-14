RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15316153171531815319
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 02:32

  Banderlog написав:
  detroytred написав:То так. Є дійсно робота-хоббі.

А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д.
Тобто стрибки, аби десь заробити...
допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі.
Трать менше ніж заробляєш.
Не бухай.
Арбайтен без вихідних. Роби як я і
Через 40 років станеш багатим.
Шо не так в цій схемі?
Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог.
Або якщо тобі повезе.
Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло?
Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру.
А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.

Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 02:37

ВАРШАВА, 30 сентября (Рейтер) - Владимир З., украинский водолаз, разыскиваемый Германией в связи с его предполагаемой причастностью к взрывам на «Северном потоке» , был задержан в Польше, сообщили во вторник прокуроры и его адвокат.
....... Папроцкий (его адвокат) заявил, что защита Владимира З. будет бороться против его передачи в Германию, утверждая, что исполнение европейского ордера на его арест недопустимо, учитывая войну России в Украине .
...... В августе итальянская полиция арестовала украинца, подозреваемого в организации этих нападений. Этот человек, известный только как Сергей К., планирует обратиться в высший суд Италии с требованием об экстрадиции после того, как суд низшей инстанции постановил его передачу Германии.
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-citizen-wanted-over-nord-stream-explosions-detained-poland-rmf-reports-2025-09-30/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 03:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:А про пенсионеров , звичайних , на 3500 грн. не на разі?

як казав один алкаш - "с пєнсіямі ето отдєльная тєма" ))
"вам хорошего настроєнія і здоровья"...

Нам бы пенсию или пособие от держави что бы хватало на комуналь і поїсти і за собою доглянути, на таблетки ... ,
пра путешествия і прочие смаголики я навіть не мрію від цих депутатів і держави
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 03:37

  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:А про пенсионеров , звичайних , на 3500 грн. не на разі?

як казав один алкаш - "с пєнсіямі ето отдєльная тєма" ))
"вам хорошего настроєнія і здоровья"..

Почему в кавычьках ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 03:42

  ЛАД написав:Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны.
не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас)
Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...)
Поки все що хоче еліта це
сісти на поток ,
вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків.
Якщо це коло не розірвати, всі "реформи" будуть направлені лиш на раціоналізацію цієї схеми і відсікання непотрібного для неї.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3593
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 03:48

  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:У Вас 350000 или 3500?

в мене поки немає, і хз чи буде.
хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.
але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...
я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".

і у мене теж і ДЕРЖАВІ пох , у неё в приоритете судьи , менты , прокуроры и прочие держслужбовцы ,ана ни чем не абязана простым,я это знал с рассказов деда(трудодні , облигации и прочая х...) и жил как жил надеясь только на себя
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 04:46

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.

При соблюдении определенных условий, Я буду вторым, хоть мое представление о богатстве существенно отличается.
Условия: 10к должно приносить хобби (это из Вашего примера об учёных) и образ жизни на 9.5к должен устраивать.

Среди ваших знакомых много людей, которых устроит образ жизни на 9,5к? :)

А зачем много?
Я же написал "при определенных условиях". Не выполнится условие - не окажется богатых людей именно с такими уровнями дохода и потребления. Ну и не надо.
И не стоит переходить на личности, при чем тут мои знакомые?

Понятие богатства больше зависит от самовосприятия человека, а не от количества денег. И это понятие у каждого свое. Ваше желание доказать кому-то, что он не богат, выглядит не слишком красиво.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8920
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 05:40

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны.
не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас)
Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...)
Поки все що хоче еліта це
сісти на поток ,
вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків.
Якщо це коло не розірвати, всі "реформи" будуть направлені лиш на раціоналізацію цієї схеми і відсікання непотрібного для неї.

Так элиты действуют по тому же принципу - обеспечить свой индивидуальный план. Личный.
А уж с общественным как получится. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 05:56

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:-----------------------------
ЛАД
Если человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
-----------------------------
При соблюдении определенных условий, Я буду вторым, хоть мое представление о богатстве существенно отличается.
Условия: 10к должно приносить хобби (это из Вашего примера об учёных) и образ жизни на 9.5к должен устраивать.

Среди ваших знакомых много людей, которых устроит образ жизни на 9,5к? :)

А зачем много?
Я же написал "при определенных условиях". Не выполнится условие - не окажется богатых людей именно с такими уровнями дохода и потребления. Ну и не надо.
И не стоит переходить на личности, при чем тут мои знакомые?

Понятие богатства больше зависит от самовосприятия человека, а не от количества денег. И это понятие у каждого свое. Ваше желание доказать кому-то, что он не богат, выглядит не слишком красиво.

:shock: :shock: :shock:
1. Где вы увидели переход на личности?
2. Где вы увидели желание доказать кому-то, что он не богат?

Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно. :)

И так же уверен, что не найдёте ни одного с доходом 10 тыс., который ответит, что он богат. Максимум, человек может сказать, что ему хватает.

Первое подтверждает ваше утверждение (в общем, правильное), что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека" (насчёт "больше" не уверен).

По второму - есть всё же некоторые объективные критерии.
Надеюсь, если я уменьшу цифру, например, до 5 тыс. грн, вы не рискнёте повторить утверждение, что при этом "понятие богатства зависит от самовосприятия человека".
Или назовите свою цифру, при которой вы точно будете уверены, что человек беден.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15316153171531815319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127992
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2100)
01.10.2025 00:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.