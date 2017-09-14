в мене поки немає, і хз чи буде. хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити. але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб... я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".
і у мене теж і ДЕРЖАВІ пох , у неё в приоритете судьи , менты , прокуроры и прочие держслужбовцы ,ана ни чем не абязана простым,я это знал с рассказов деда(трудодні , облигации и прочая х...) и жил как жил надеясь только на себя
Забавно вас читати . З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному . А вислови мені ПОХ на державу, можете віднести до себе . Ій теж пох
ЛАД написав:Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно.
Начнем с того, что я не стану задавать такой вопрос.
Начнём с того, что вопрос был риторический.
Да, есть много бедных людей с деньгами, иногда с большими деньгами. Жадность и неумение ценить то, что имеешь, сильно отравляют жизнь многим.
Согласен. Я об этом и написал.
А объективных критериев, выраженных в деньгах, не существует. Человек из анекдота, который лежит под пальмой и ест бананы, богат.
Тут, простите, ошибка. Человек, который лежит под пальмой и ест бананы, не имеет денег, но имеет бананы. А больше ему ничего и не нужно. Мы живём не в Африке, нам бананы с пальмы в рот не падают. И у нас без одежды и крыши над головой можно обойтись 2-3 месяца в году. И чтобы иметь "бананы", и одежду, и крышу над головой, надо потрудиться. В нашем климате - "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Если бы хомо сапиенс остался жить в экваториальной Африке, то, может, не было бы ни денег, ни цивилизации. И жили по тому анекдоту.
Нет, можно и сейчас жить без денег. Взять несколько гектаров (или сколько там нужно, кажется, что-то около гектара на человека) и "в поте лица своего зарабатывать хлеб свой". Вот только это сегодня тоже можно выразить в деньгах. И получится, пожалуй, заметно больше чем 10 тыс. грн. И опять же человечество пришло к разделению труда не просто так. Я уж не буду говорить о том, что при самом усердном труде случаются недороды. И голодные годы регулярно повторялись. И в древние времена. Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.
Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет. Вы процитировали только часть моего поста. Повторю вопрос - при доходе, например, 5 тыс. грн. вы тоже возьмётесь утверждать, что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека"? Почему, непонятно, у нас пенсионеры считаются бедными? Надо к ним психологов направить - пусть объяснят, что у них просто неправильное самовосприятие. Или к семьям с 2 детьми и доходом тысяч 20. Или даже 30 - эти уж совсем богатые.
холява написав:З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному .
Вибачаюсь що влажу, але освіта в Україні нічого не значить. Набагато більш важливі зв'язки. От приклад, я знаю англійську на достатньому для спілкування з нейтівами рівні, а голова МЗС України Сибіга - ні. Але він народився в "правильній" сім'ї, тому він зараз міністр МЗС.
ЛАД написав:Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.
Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.
Моё знакомство с библией закончилось на безуспешных попытках разобраться, кто кого родил и зачем?
Я такого не доказывал. Я вообще ничего не доказывал. Я только утверждал, что не существует объективных критериев, позволяющих считать человека богатым. Если я хочу считать себя богатым, Я формулирую такие критерии, под которые подхожу.
Это интересно - "Полигон. Как российские генералы, командовавшие в Сирии, проявили себя во время вторжения в Украину" - https://www.bbc.com/russian/articles/cpq5wp9jz0yo Из 5 генералов "героев Сирии" 3 смещены по результатам нашей войны. В "обойме" остались двое. Один потому, что ушёл в политику - Картополов - в 2021 году избран депутатом Госдумы от «Единой России», где после начала войны стал одним из главных российских спикеров по военным темам. Второй - Кураленко - в "2020 году указом Владимира Путина Кураленко назначили начальником главного управления военной полиции Министерства обороны. Военная полиция активно работает на оккупированных Россией территориях Украины, досматривает на блокпостах и по сути выполняет функции военной комендатуры. На действия военной полиции регулярно жалуются не только местные жители, но и сами российские военные и помогающие им Z-блогеры и волонтеры".