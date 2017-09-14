RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 06:58

  Vadim_ написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:У Вас 350000 или 3500?

в мене поки немає, і хз чи буде.
хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.
але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...
я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".

і у мене теж і ДЕРЖАВІ пох , у неё в приоритете судьи , менты , прокуроры и прочие держслужбовцы ,ана ни чем не абязана простым,я это знал с рассказов деда(трудодні , облигации и прочая х...) и жил как жил надеясь только на себя


Всім Добрий ранок .
З СВЯТОМ Покрови Пресвятої Богородиці !


Забавно вас читати .
З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному .
А вислови мені ПОХ на державу, можете віднести до себе .
Ій теж пох

ГАРНОГО НАСТРОЮ
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно. :)

Начнем с того, что я не стану задавать такой вопрос.
Начнём с того, что вопрос был риторический.

Да, есть много бедных людей с деньгами, иногда с большими деньгами. Жадность и неумение ценить то, что имеешь, сильно отравляют жизнь многим.
Согласен.
Я об этом и написал.

А объективных критериев, выраженных в деньгах, не существует. Человек из анекдота, который лежит под пальмой и ест бананы, богат.
Тут, простите, ошибка.
Человек, который лежит под пальмой и ест бананы, не имеет денег, но имеет бананы. А больше ему ничего и не нужно.
Мы живём не в Африке, нам бананы с пальмы в рот не падают. И у нас без одежды и крыши над головой можно обойтись 2-3 месяца в году. И чтобы иметь "бананы", и одежду, и крышу над головой, надо потрудиться.
В нашем климате - "Без труда не выловишь и рыбку из пруда".
Если бы хомо сапиенс остался жить в экваториальной Африке, то, может, не было бы ни денег, ни цивилизации. И жили по тому анекдоту.

Нет, можно и сейчас жить без денег. Взять несколько гектаров (или сколько там нужно, кажется, что-то около гектара на человека) и "в поте лица своего зарабатывать хлеб свой". Вот только это сегодня тоже можно выразить в деньгах. И получится, пожалуй, заметно больше чем 10 тыс. грн.
И опять же человечество пришло к разделению труда не просто так. Я уж не буду говорить о том, что при самом усердном труде случаются недороды. И голодные годы регулярно повторялись. И в древние времена. Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.

Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.
Вы процитировали только часть моего поста.
Повторю вопрос - при доходе, например, 5 тыс. грн. вы тоже возьмётесь утверждать, что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека"?
Почему, непонятно, у нас пенсионеры считаются бедными? Надо к ним психологов направить - пусть объяснят, что у них просто неправильное самовосприятие. :)
Или к семьям с 2 детьми и доходом тысяч 20. Или даже 30 - эти уж совсем богатые.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:13

холява, спасибо, что напомнили, что уже 1 число.
Всіх з Днем захисників і захисниць України!
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному .

Вибачаюсь що влажу, але освіта в Україні нічого не значить. Набагато більш важливі зв'язки. От приклад, я знаю англійську на достатньому для спілкування з нейтівами рівні, а голова МЗС України Сибіга - ні. Але він народився в "правильній" сім'ї, тому він зараз міністр МЗС.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:30

  ЛАД написав:Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.

Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.

Моё знакомство с библией закончилось на безуспешных попытках разобраться, кто кого родил и зачем?

Я такого не доказывал. Я вообще ничего не доказывал. Я только утверждал, что не существует объективных критериев, позволяющих считать человека богатым. Если я хочу считать себя богатым, Я формулирую такие критерии, под которые подхожу.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 07:34

Это интересно - "Полигон. Как российские генералы, командовавшие в Сирии, проявили себя во время вторжения в Украину" - https://www.bbc.com/russian/articles/cpq5wp9jz0yo
Из 5 генералов "героев Сирии" 3 смещены по результатам нашей войны. В "обойме" остались двое.
Один потому, что ушёл в политику - Картополов - в 2021 году избран депутатом Госдумы от «Единой России», где после начала войны стал одним из главных российских спикеров по военным темам.
Второй - Кураленко - в "2020 году указом Владимира Путина Кураленко назначили начальником главного управления военной полиции Министерства обороны. Военная полиция активно работает на оккупированных Россией территориях Украины, досматривает на блокпостах и по сути выполняет функции военной комендатуры. На действия военной полиции регулярно жалуются не только местные жители, но и сами российские военные и помогающие им Z-блогеры и волонтеры".
