Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно.

Начнем с того, что я не стану задавать такой вопрос. Начнем с того, что я не стану задавать такой вопрос.

Да, есть много бедных людей с деньгами, иногда с большими деньгами. Жадность и неумение ценить то, что имеешь, сильно отравляют жизнь многим.

А объективных критериев, выраженных в деньгах, не существует. Человек из анекдота, который лежит под пальмой и ест бананы, богат.

Начнём с того, что вопрос был риторический.Согласен.Я об этом и написал.Тут, простите, ошибка.Человек, который лежит под пальмой и ест бананы, не имеет денег, но имеет бананы. А больше ему ничего и не нужно.Мы живём не в Африке, нам бананы с пальмы в рот не падают. И у нас без одежды и крыши над головой можно обойтись 2-3 месяца в году. И чтобы иметь "бананы", и одежду, и крышу над головой, надо потрудиться.В нашем климате - "Без труда не выловишь и рыбку из пруда".Если бы хомо сапиенс остался жить в экваториальной Африке, то, может, не было бы ни денег, ни цивилизации. И жили по тому анекдоту.Нет, можно и сейчас жить без денег. Взять несколько гектаров (или сколько там нужно, кажется, что-то около гектара на человека) и "в поте лица своего зарабатывать хлеб свой". Вот только это сегодня тоже можно выразить в деньгах. И получится, пожалуй, заметно больше чем 10 тыс. грн.И опять же человечество пришло к разделению труда не просто так. Я уж не буду говорить о том, что при самом усердном труде случаются недороды. И голодные годы регулярно повторялись. И в древние времена. Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.Вы процитировали только часть моего поста.Повторю вопрос - при доходе, например, 5 тыс. грн. вы тоже возьмётесь утверждать, что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека"?Почему, непонятно, у нас пенсионеры считаются бедными? Надо к ним психологов направить - пусть объяснят, что у них просто неправильное самовосприятие.Или к семьям с 2 детьми и доходом тысяч 20. Или даже 30 - эти уж совсем богатые.