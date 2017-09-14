ЛАД написав:Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно.
Начнем с того, что я не стану задавать такой вопрос.
Начнём с того, что вопрос был риторический.
Да, есть много бедных людей с деньгами, иногда с большими деньгами. Жадность и неумение ценить то, что имеешь, сильно отравляют жизнь многим.
Согласен. Я об этом и написал.
А объективных критериев, выраженных в деньгах, не существует. Человек из анекдота, который лежит под пальмой и ест бананы, богат.
Тут, простите, ошибка. Человек, который лежит под пальмой и ест бананы, не имеет денег, но имеет бананы. А больше ему ничего и не нужно. Мы живём не в Африке, нам бананы с пальмы в рот не падают. И у нас без одежды и крыши над головой можно обойтись 2-3 месяца в году. И чтобы иметь "бананы", и одежду, и крышу над головой, надо потрудиться. В нашем климате - "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Если бы хомо сапиенс остался жить в экваториальной Африке, то, может, не было бы ни денег, ни цивилизации. И жили по тому анекдоту.
Нет, можно и сейчас жить без денег. Взять несколько гектаров (или сколько там нужно, кажется, что-то около гектара на человека) и "в поте лица своего зарабатывать хлеб свой". Вот только это сегодня тоже можно выразить в деньгах. И получится, пожалуй, заметно больше чем 10 тыс. грн. И опять же человечество пришло к разделению труда не просто так. Я уж не буду говорить о том, что при самом усердном труде случаются недороды. И голодные годы регулярно повторялись. И в древние времена. Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.
Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет. Вы процитировали только часть моего поста. Повторю вопрос - при доходе, например, 5 тыс. грн. вы тоже возьмётесь утверждать, что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека"? Почему, непонятно, у нас пенсионеры считаются бедными? Надо к ним психологов направить - пусть объяснят, что у них просто неправильное самовосприятие. Или к семьям с 2 детьми и доходом тысяч 20. Или даже 30 - эти уж совсем богатые.
холява написав:З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному .
Вибачаюсь що влажу, але освіта в Україні нічого не значить. Набагато більш важливі зв'язки. От приклад, я знаю англійську на достатньому для спілкування з нейтівами рівні, а голова МЗС України Сибіга - ні. Але він народився в "правильній" сім'ї, тому він зараз міністр МЗС.
ЛАД написав:Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.
Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.
Моё знакомство с библией закончилось на безуспешных попытках разобраться, кто кого родил и зачем?
Я такого не доказывал. Я вообще ничего не доказывал. Я только утверждал, что не существует объективных критериев, позволяющих считать человека богатым. Если я хочу считать себя богатым, Я формулирую такие критерии, под которые подхожу.
Это интересно - "Полигон. Как российские генералы, командовавшие в Сирии, проявили себя во время вторжения в Украину" - https://www.bbc.com/russian/articles/cpq5wp9jz0yo Из 5 генералов "героев Сирии" 3 смещены по результатам нашей войны. В "обойме" остались двое. Один потому, что ушёл в политику - Картополов - в 2021 году избран депутатом Госдумы от «Единой России», где после начала войны стал одним из главных российских спикеров по военным темам. Второй - Кураленко - в "2020 году указом Владимира Путина Кураленко назначили начальником главного управления военной полиции Министерства обороны. Военная полиция активно работает на оккупированных Россией территориях Украины, досматривает на блокпостах и по сути выполняет функции военной комендатуры. На действия военной полиции регулярно жалуются не только местные жители, но и сами российские военные и помогающие им Z-блогеры и волонтеры".
ЛАД написав:Даже в библии упоминается. Надеюсь, помните историю с Иосифом и фараоном.
Не пойму, почему вы так настойчиво доказываете, что объективной бедности нет.
Моё знакомство с библией закончилось на безуспешных попытках разобраться, кто кого родил и зачем?
Это сложнее. А с историей Иосифа всё значительно проще. Если в 2 словах, то фараону приснились сны о семи тучных коровах, которые были пожраны семью тощими, и о семи колосьях тучных и полных, которые были пожраны семью тощими. Иосиф истолковал эти сны предвещают: ближайшие семь лет будут плодородными, затем наступят семь лет голода. Фараон выпустил его из тюрьмы и сделал визирем Египта с неограниченными правами. Семь лет изобилия Иосиф создавал запасы зерна и когда наступили семь голодных лет везде был голод, а Египет благополучно пережил. Фараон, вероятно, хорошо нажился тогда. Иосиф, думаю, тоже.
Я такого не доказывал. Я вообще ничего не доказывал. Я только утверждал, что не существует объективных критериев, позволяющих считать человека богатым. Если я хочу считать себя богатым, Я формулирую такие критерии, под которые подхожу.
Утверждение не доказательство? Но намой вопрос вы так и не ответили. Было бы интересно провести "натурный эксперимент" - попробовать вам пожить на 5 тыс. грн. хотя бы месяца 3. Интересно, поменялись бы ваши взгляды на существование "объективных критериев, позволяющих считать человека" бедным. Вы, правда исказили вопрос, заменив объективные критерии бедности на объективные критерии богатства. Это более сложный вопрос, но мне казалось, что по этому вопросу мы пришли к согласию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 жов, 2025 07:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Всё верно. Но вы, видимо, пропустили. Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает. Он говорит только о том, что это не план для страны.
не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас) Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...) Поки все що хоче еліта це сісти на поток , вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків. Якщо це коло не розірвати, всі "реформи" будуть направлені лиш на раціоналізацію цієї схеми і відсікання непотрібного для неї.
Так элиты действуют по тому же принципу - обеспечить свой индивидуальный план. Личный. А уж с общественным как получится.
И в том-то и дело, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ. И то, что в бедной стране не могут все быть богатыми. Причём, это объективно и не всегда зависит исключительно от стараний человека. Вы сами выше писали, что может быть много причин, вплоть до случайностей и "якщо тебе любить Бог". И "в більшості не вийде, і більшість, що спробують, збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру".
Хотя признаЮ, с реформами сложно, с чего бы вдруг элитам захотеть? Люди, как правило делают то, что им лично необходимо. У элит пока что такой необходимости нет. И не знаю, что должно произойти, чтобы она появилась. Хотя в жизни всякое бывает. Нашёлся же в Сингапуре Ли Куан, который провёл реформы. А оно ему надо было? Может когда-то и нам повезёт...
Саме так.
І я не просто стверджував, а більше сотні разів стверджував, скоріше тисячі. Кіосакі вже мабуть наріцатєльним став.. Але все рівно навіть практично постійний учасник гілки, Бандерлог, отак бере і видає те, що не відповідає дійсності стосовно моїх висловів.
Це трешак...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 жов, 2025 07:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы, правда исказили вопрос, заменив объективные критерии бедности на объективные критерии богатства. Это более сложный вопрос, но мне казалось, что по этому вопросу мы пришли к согласию.
Это Вы подменили предмет дискуссии, перейдя от обсуждения богатства к вопросу бедности. Обсуждать бедность мне не интересно.
Не буду спорить, но началось с утверждения: "Багатий той хто витрачає менше ніж заробляє". Я возразил, что это неверно, т.к. тогда: "Если человек зарабатывает 10 тыс. грн, а живёт на 9,5 тыс., он богатый". Сложно сказать, это обсуждение богатства или бедности. Скорее, просто обсуждение неверной формулировки. Ваше право считать, что она верна. И ваше право не хотеть обсуждать бедность. Желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось проверять верность этой формулировки на себе при доходе 10 тыс. грн.