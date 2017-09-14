|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:14
Banderlog написав: ЛАД написав:
Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального
плана detroytred
как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны
.
не упустив ) но поводу для їх непримиренної війни не бачу. Достатньо одному піддакувати необхідності реформ, а другому, що кожен сам має кувать щастя) но поки китайський шлях двоємислія недоступний для нас)
Щодо себе, то будівельника мені зрозуміти простіше ніж план реформ, який починається еліта має захотіти...)
Поки все що хоче еліта це
сісти на поток ,
вивести його в "цивілізовану" країну, вивезти туди нащадків.
Якщо це коло не розірвати, всі "реформи" будуть направлені лиш на раціоналізацію цієї схеми і відсікання непотрібного для неї.
Ну, "не упустив )"
Ср 06 авг, 2025 12:58
А індивідуально ж кожен сам вирішує свої питання, долю, як може, як схоче.Напад росії і білорусі на Україну
кожен+сам+вирішує&sid=d604d4e9c02027e9b9a52d701a84e9f7#p5879257
Пт 01 авг, 2025 09:46
Ну за ради свого ОСОБИСТОГО майбутнього, а також про це своє особисте майбутнє мова не йде.
Це не предмет обгорення.
Кіосаківщина... Це очевидне, наявне. Стосовно цього ніяких заперечень.
Пт 29 ноя, 2024 22:09
А особисто свої ІНДИВІДУАЛЬНІ проблеми, розвиток кожен вирішує сам. Цю кеп-очевидність ніхто не заперечує.
І т.д.
Причина ж отого одвічного "спору" з будівельником одна --- він постійно просто прямо бреше і перекручує мої висловлювання-думки. Я їх постійно спростовую. 90++% відсотків моїх повідомлень до нього є лише спростуванням його брехні-вигадок-перекручень в мій бік.
От і весь одвічний спор.
Не буде від нього брехні-вигадок-перекручень, то й відповісти мені йому буде нічого.
Тобто він будує суто на брехні. Бреше, будує на цьому і закидає.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 01 жов, 2025 09:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:15
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Вы, правда исказили вопрос, заменив объективные критерии бедности на объективные критерии богатства. Это более сложный вопрос, но мне казалось, что по этому вопросу мы пришли к согласию.
Это Вы подменили предмет дискуссии, перейдя от обсуждения богатства к вопросу бедности. Обсуждать бедность мне не интересно.
Не буду спорить, но началось с утверждения: "Багатий той хто витрачає менше ніж заробляє".
Я возразил, что это неверно, т.к. тогда: "Если человек зарабатывает 10 тыс. грн, а живёт на 9,5 тыс., он богатый".
Сложно сказать, это обсуждение богатства или бедности. Скорее, просто обсуждение неверной формулировки. Ваше право считать, что она верна.
И ваше право не хотеть обсуждать бедность.
Желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось проверять верность этой формулировки на себе при доходе 10 тыс. грн.
Якщо бути точним, то "заробляти" це отримувати гроші за роботу.
Але ж можуть бути інші види доходу.
Тому ви неправі обидва.
Шах і мат!
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:17
sergey_stasyuk555 написав: Vadim_ написав:
У Вас 350000 или 3500?
в мене поки немає, і хз чи буде.
хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.
але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...
я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".
Стасюк тут птаха рідка, по фазам місяця забігає.. .. Хтось знає, чому Стасюк (і Вадік ясна справа) не став младовоєнпенсом?
Зараз , якби повернути час, пішов бо по цьому шляху, щоб в 45 пенсію?? .. щоб розмір 20 + тисяч… ?? (на вушко: з наступного року 23.6 кгрн перетворяться на 26… Угу-Угу, прикинь? )
так а чому Стасюки з Вадіками не пішли 20+ років тому цим шляхом? Що завадило?
От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли. Але ж стати «младовоєнпенсом» нема ж жодної проблеми!! Хоч солдатом-контрачом , хоч офіцером. І не було ніколи. Чому люмпен, який заздрісно каже про ранню пенсію , не пішов цим шляхом?
Добре, може не допетрив свого часу, батьки не підказали про існування такого «воєнного щастя .
» . буває… Але ж дітей!… Дітей він же віддав в ВВНЗ? Так? Подивився Стасюк з Вадіком на «зажратого» Хотаба і віддали (сподіваюсь не спільних дітей). Все так? Чи знов ні??
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 01 жов, 2025 08:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:22
ЛАД написав:
Скорее, просто обсуждение неверной формулировки. Ваше право считать, что она верна.
Я не утверждал, что эта формулировка верна для всех, она верна только для ее автора. У меня критерии другие, но Ваш пример теоретически может соответствовать и моим критериям.
Спасибо!
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:28
Богатство - це якийсь рівень достатку.
Залишається лише визначити за яким критеріям чи критеріями вираховується отой рівень.
Аналогічно й бідність.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:30
flyman написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
........
Это Вы подменили предмет дискуссии, перейдя от обсуждения богатства к вопросу бедности. Обсуждать бедность мне не интересно.
Не буду спорить, но началось с утверждения: "Багатий той хто витрачає менше ніж заробляє".
Я возразил, что это неверно, т.к. тогда: "Если человек зарабатывает 10 тыс. грн, а живёт на 9,5 тыс., он богатый".
Сложно сказать, это обсуждение богатства или бедности. Скорее, просто обсуждение неверной формулировки. Ваше право считать, что она верна.
И ваше право не хотеть обсуждать бедность.
Желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось проверять верность этой формулировки на себе при доходе 10 тыс. грн.
Якщо бути точним, то "заробляти" це отримувати гроші за роботу.
Але ж можуть бути інші види доходу.
Тому ви неправі обидва.
Шах і мат!
Я вообще-то, употреблял именно слово доход.
Ну и "інші види доходу" всё равно связаны с заработком. Только в прошлом.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:35
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
при доходе 10 тыс. грн.
Якщо бути точним, то "заробляти" це отримувати гроші за роботу.
Але ж можуть бути інші види доходу.
Тому ви неправі обидва.
Шах і мат!
Я вообще-то, употреблял именно слово доход.
Ну и "інші види доходу" всё равно связаны с заработком. Только в прошлом.
😀
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:36
Hotab написав:
.........
От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли.
..........
Вы напрасно так думаете.
Было бы желание.
Это, правда, несколько сложнее, чем пойти в армию. Зато несколько перспективнее и жизнь полегче. Вот только нет ранней пенсии и не знаю размер пенсий.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 01 жов, 2025 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:40
Трамп: "Это был тупой человек, который работает на Путина (Медведев... он же экс-Президент РФ). И я отправил подлодку или две к берегу России"...
Трамп: Я разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберётся. Он должен был закончить эту войну за неделю. Я сказал Путину: «Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года ведёшь войну, которая должна была длиться неделю. Ты бумажный тигр?»...
Трамп генералам и адмиралам: "Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из зала, туда же уйдет ваше звание и ваше будущее"...
Трамп: "Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете..."
Трамп:
"Сегодня я буду встречаться с военными командирами. Если они мне не понравятся, я уволю их на месте"...
Додано: Сер 01 жов, 2025 08:42
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли.
..........
Вы напрасно так думаете.
Было бы желание.
Точно,
«Нет ничего невозможного, если ты 3.14-стабол»)))
